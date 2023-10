Les prédictions de cette année sont largement centrées sur l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) en tant que point d'inflexion majeur dans l'industrie technologique. Bien que l'IA ne soit pas une nouvelle technologie - les entreprises investissent massivement dans l'IA prédictive et interprétative depuis des années - l'annonce de la série GPT-3.5 d'OpenAI à la fin de 2022 a attiré l'attention du monde entier et déclenché une vague d'investissements dans l'IA générative. En conséquence, IDC prévoit que les dépenses mondiales en solutions d'IA atteindront plus de 500 milliards de dollars en 2027. En retour, la plupart des organisations connaîtront une évolution notable du poids des investissements technologiques vers la mise en œuvre de l'IA et l'adoption de produits/services améliorés par l'IA.", a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe Worldwide Research chez IDC. Pour les DSI et les membres de la C-Suite qui ont le sens du numérique, ce pivot promet une corne d'abondance de produits/services nouveaux, innovants et améliorés par l'IA, mais menace également d'inonder les équipes informatiques avec de nombreuses options ". "L'étude FutureScape 2024 d'IDC se concentre sur les facteurs externes qui modifieront l'écosystème commercial mondial au cours des 12 à 24 prochains mois et sur les problèmes auxquels les équipes technologiques et informatiques seront confrontées lorsqu'elles définiront, construiront et régiront les technologies nécessaires pour prospérer dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante.1. L'évolution de l'informatique de base : IDC s'attend à ce que l'évolution des dépenses informatiques vers l'IA soit rapide et spectaculaire, et qu'elle ait un impact sur la quasi-totalité des secteurs et des applications. D'ici 2025, les entreprises du Global 2000 (G2000) consacreront plus de 40 % de leurs dépenses informatiques de base à des initiatives liées à l'IA, ce qui entraînera une augmentation à deux chiffres du taux d'innovation des produits et des processus.2. Le pivot de l'IA dans le secteur des technologies de l'information : Le secteur des technologies de l'information ressentira l'impact du tournant de l'IA plus que tout autre secteur, car toutes les entreprises s'efforcent d'introduire des produits/services améliorés par l'IA et d'aider leurs clients à mettre en œuvre l'IA. Pour la plupart d'entre elles, l'IA remplacera l'informatique dématérialisée en tant que principale motivation de l'innovation.3. Turbulences au niveau de l'infrastructure : Le taux de dépenses en IA pour de nombreuses entreprises sera limité jusqu'en 2025 en raison d'importants changements de charge de travail et de ressources dans les centres de données des entreprises et de l'informatique en nuage. L'incertitude quant à l'approvisionnement en silicium s'ajoutera aux lacunes en matière de réseaux, d'installations, de confiance dans les modèles et de compétences en matière d'IA.4. Grande prise de données : dans un monde où l'IA est omniprésente, les données sont un atout crucial qui alimente les modèles et les applications d'IA. Les fournisseurs de technologies et les prestataires de services le reconnaissent et accéléreront les investissements dans des actifs de données supplémentaires qui, selon eux, amélioreront leur position concurrentielle.5. Inadéquation des compétences informatiques : Une formation inadéquate dans les domaines de l'IA, du cloud, des données, de la sécurité et des technologies émergentes aura un impact direct et négatif sur les tentatives des entreprises de réussir dans les efforts qui s'appuient sur ces technologies. Jusqu'en 2026, les initiatives de compétences sous-financées empêcheront 65 % des entreprises de tirer pleinement parti de ces investissements technologiques.6. Transformation du secteur des services : La GenAI déclenchera un changement dans les services fournis par des humains pour la stratégie, le changement et la formation. D'ici 2025, 40 % des missions de services incluront une prestation basée sur la GenAI, ce qui aura un impact sur tous les domaines, des négociations contractuelles aux opérations informatiques en passant par l'évaluation des risques.7. Contrôle unifié : L'une des tâches les plus difficiles pour les équipes informatiques au cours des prochaines années sera de naviguer dans la maturation des plateformes de contrôle à mesure qu'elles évoluent pour passer de quelques systèmes de base à une plateforme standard qui orchestre les opérations à travers l'infrastructure, les données, les services d'IA et les applications/processus d'entreprise.8. IA convergente : la fascination actuelle pour la GenAI ne doit pas retarder ou faire dérailler les investissements existants ou autres en matière d'IA. Les organisations doivent envisager, tester et mettre en production des solutions d'IA entièrement convergentes qui leur permettent d'aborder de nouveaux cas d'utilisation et de nouveaux profils de clients à des prix nettement inférieurs.9. Expérience locale : L'adoption accélérée de l'IA générique permettra aux organisations d'améliorer leurs cas d'utilisation de l'informatique de pointe avec des expériences contextuelles qui alignent mieux les résultats de l'entreprise sur les attentes des clients.10. Haute frontière numérique : la connectivité internet par satellite fournira le haut débit partout, contribuant à réduire la fracture numérique et permettant une multitude de nouvelles capacités et de nouveaux modèles d'entreprise. D'ici à 2028, 80 % des entreprises intégreront la connectivité par satellite LEO, créant ainsi une structure de services numériques unifiée qui assurera un accès omniprésent et résilient et garantira la fluidité des données.Source : IDCTrouvez-vous ces prévisions pertinentes ou crédibles ?Quelle place tient l'IA actuellement au sein de votre entreprise ? quelles sont les prévisions pour le futur ?