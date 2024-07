Cable News Network (CNN), une chaîne d'information multinationale, a été la première chaîne de télévision à fournir une couverture de l'actualité 24 heures sur 24 et la première chaîne de télévision d'information continue aux États-Unis. À l'échelle mondiale, les programmes de CNN sont diffusés par CNN International, qui est vu par des téléspectateurs dans plus de 212 pays et territoires, mais depuis mai 2019, la version nationale américaine absorbe la couverture de l'actualité internationale afin de réduire les coûts de programmation.Les licenciements vont à nouveau toucher CNN, alors que la chaîne d'information câblée se réorganise pour développer ses activités numériques. Le PDG de CNN, Mark Thompson, a exposé sa vision numérique dans une longue note adressée au personnel, annonçant des projets de création d'une multitude de produits numériques, y compris une offre d'abonnement avant la fin de l'année, des projets de lancement d'autres offres payantes axées sur le journalisme de style et une "".Dans sa note, M. Thompson a indiqué qu'une centaine de postes seraient supprimés. Il organisera une réunion publique avec le personnel plus tard dans la journée pour donner plus de détails sur le plan. "", a écrit M. Thompson. "La dernière fois que CNN a procédé à des licenciements importants, c'était à la fin de l'année 2022, sous la direction du précédent PDG Chris Licht. Ces coupes comprenaient des réductions importantes sur la chaîne HLN ainsi que sur CNN International, ainsi qu'une réévaluation de ses accords de contribution à l'antenne. Toutefois, il a également indiqué que la société avait créé de nouvelles fonctions qui l'aideront, lui et son équipe, à réaliser ses ambitions numériques.Thompson a été embauché l'année dernière après l'éviction de Licht, et a réorganisé la société au début de l'année pour qu'elle soit davantage axée sur le numérique. Bien que les détails concernant la première offre d'abonnement de CNN ne soient pas clairs dans le mémo, Thompson a souligné qu'au lieu de l'expérience textuelle sur laquelle elle s'appuie actuellement, CNN se concentrera davantage sur la vidéo dans le numérique à l'avenir.", a écrit M. Thompson. "".À cette fin, CNN développera également son activité de streaming gratuit et financé par la publicité avec deux nouvelles offres, l'une basée sur CNN Originals et l'autre sur CNN en Español. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, M. Thompson écrit qu'il souhaite déterminer "".Pensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?