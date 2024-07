L'enquête Gartner a été menée auprès de 247 PDG et directeurs financiers, entre juillet 2023 et décembre 2023, afin d'examiner les points de vue des PDG et des cadres supérieurs sur les questions commerciales actuelles, ainsi que sur certains domaines de l'impact de l'agenda technologique.», a déclaré Alexander Bant, chef de la recherche au sein de la pratique financière de Gartner. «Les directeurs financiers et les PDG sont également alignés sur la croissance, les deux groupes la considérant comme leur principale priorité pour 2024-2025. Pour les directeurs financiers, il ne s'agit pas d'un grand changement par rapport à leurs priorités pour 2023, mais pour le groupe des PDG, le nombre de répondants ayant choisi la croissance parmi leurs trois premières priorités a augmenté de 38 % par rapport à l'année dernière.Le sentiment concernant la gestion des coûts s'est toutefois écarté cette année, avec une augmentation significative des directeurs financiers qui la considèrent comme une priorité absolue, mais peu de changement dans le sentiment des PDG, ce qui peut être dû au fait que les PDG sont plus susceptibles d'accorder une plus grande marge de manœuvre sur les périodes d'amortissement des investissements internes que les directeurs financiers.», a déclaré M. Bant. «Les PDG et les directeurs financiers s'inquiètent également de l'évolution des talents, citant les attentes croissantes des employés en matière de rémunération et leur désir de flexibilité à court terme, ainsi que l'impact de l'IA à long terme. Tous deux sont optimistes quant au potentiel de l'IA à stimuler les économies et la productivité, mais les directeurs financiers sont plus nombreux que les PDG à s'inquiéter des défis à relever à court terme en matière de talents.», a déclaré M. Bant. «Enfin, près de 75 % des PDG considèrent la durabilité environnementale comme une opportunité de croissance, tandis que les directeurs financiers sont plus enclins à considérer les initiatives de durabilité comme des outils de marketing.», a déclaré M. Bant. «GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Gartner crédibles ou pertinentes ?