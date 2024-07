Il y a aussi, et c'est intéressant, une série de travaux sur l'IA et la persuasion. Il y a peu, Sam Altman a déclaré qu'il pensait que l'IA serait capable d'une persuasion surhumaine. Il s'avère que c'est vrai. Ainsi, dans les études où les gens entrent dans un débat avec l'IA, ils sont 82 % plus susceptibles de changer leur point de vue pour s'aligner sur celui de l'IA que s'ils entrent dans un débat avec un humain.



Et la seule chose que nous ayons trouvée qui diminue les croyances en la théorie du complot, c'est l'utilisation de l'IA. Si vous utilisez l'IA, votre croyance dans les théories du complot diminue pendant les trois mois qui suivent, lorsqu'elle vous interroge sur vos croyances en matière de théories du complot. Nous n'avons encore jamais vu quoi que ce soit réduire les croyances en la théorie du complot.



Ethan Mollick est professeur associé à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, où il étudie et enseigne l'innovation et l'esprit d'entreprise, et examine également les effets de l'intelligence artificielle sur le travail et l'éducation. M. Mollick est titulaire d'un doctorat et d'un MBA de la Sloan School of Management du MIT et d'une licence de l'université de Harvard. En plus de ses recherches et de son enseignement, Ethan est codirecteur du Generative AI Lab à Wharton, qui construit des prototypes et mène des recherches pour découvrir comment l'IA peut aider les humains à prospérer tout en atténuant les risques. Ses articles ont été publiés dans des revues de premier plan et son livre sur l'intelligence artificielle, Co-Intelligence, est un best-seller du New York Times.

D'après une étude récente menée par des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le modèle d' IA GPT-4 d'OpenAI serait en mesure de surpasser significativement les êtres humains en matière de persuasion . En effet, les chercheurs ont constaté que les participants qui ont débattu avec GPT-4 avaient 81,7 % de chances supplémentaires d'être d'accord avec l'IA par rapport aux participants qui ont débattu avec des humains.