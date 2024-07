L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées « IA ».Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) est une université de recherche privée située à Cambridge, dans le Massachusetts. Fondé en 1861, le MIT a joué un rôle important dans le développement de nombreux domaines de la technologie et de la science modernes.Sherry Turkle est une sociologue américaine. Elle est titulaire de la chaire Abby Rockefeller Mauzé d'études sociales de la science et de la technologie au Massachusetts Institute of Technology. Elle a obtenu une licence en sciences sociales, puis un doctorat en sociologie et en psychologie de la personnalité à l'université de Harvard. Elle concentre aujourd'hui ses recherches sur la psychanalyse et l'interaction entre l'homme et la technologie. Elle a écrit plusieurs livres sur la psychologie des relations humaines avec la technologie, en particulier dans le domaine des relations entre les personnes et les objets informatiques. Ses mémoires, Empathy Diaries, ont reçu d'excellentes critiques.Nous passons de plus en plus de temps en ligne : nous regardons des vidéos, nous parlons à des gens, nous jouons à des jeux, etc. Pour certains, le fait d'être en ligne permet d'échapper au monde réel, et pour beaucoup, le monde en ligne les aide à socialiser et à se connecter. Alors que les humains se connectent de plus en plus à leur espace en ligne, l'ère de l'IA pousse également les gens à nouer des relations avec des chatbots pilotés par l'IA, qui leur offrent de la compagnie, des thérapies et même des relations amoureuses. Si, dans un premier temps, ces interactions peuvent soulager le stress et sembler inoffensives, selon un nouveau rapport de Sherry Turkle, sociologue et psychologue au MIT, ces relations sont illusoires et risquent de nuire à la santé émotionnelle des personnes.Mme Turkle, qui a consacré des décennies à l'étude des relations entre l'homme et la technologie, souligne que si les chatbots et les compagnons virtuels de l'IA peuvent sembler apporter du réconfort et de la compagnie, ils manquent d'une véritable empathie et ne sont pas en mesure de restituer les émotions humaines. Ses dernières recherches portent sur ce qu'elle appelle « l'intimité artificielle », un terme décrivant les liens émotionnels que les gens nouent avec les chatbots d'IA.Dans une interview accordée à Manoush Zomorodi, de la NPR, Mme Turkle a fait part des résultats de ses travaux, soulignant la différence entre la véritable empathie humaine et la « prétendue empathie » dont font preuve les machines. « J'étudie des machines qui disent "Je me soucie de toi, je t'aime, prends soin de moi" », a expliqué Mme Turkle. « Le problème, c'est que lorsque nous recherchons des relations sans vulnérabilité, nous oublions que c'est de la vulnérabilité que naît l'empathie. J'appelle cela de l'empathie feinte, car la machine n'a pas d'empathie pour vous, elle ne se soucie pas de vous. ».Sherry Turkle, sociologue et psychologue au MIT ; interview avec NPRQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les avertissements de Mme Turkle pertinents et justifiés ?