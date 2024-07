45 millions de dollars distribués

Par le passé, la technologie affectait les travailleurs peu qualifiés et à faible revenu qui se formaient par la suite pour occuper des emplois mieux rémunérés. Pourtant, une étude de Goldman Sachs indique que les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle pourraient conduire à l'automatisation d'un quart du travail effectué aux États-Unis et dans la zone euro , exposant l'équivalent de 300 millions de travailleurs à temps plein dans les grandes économies à l'automatisation. Les avocats et le personnel administratif seraient parmi ceux qui risquent le plus d'être licenciés.La solution de Sam Altman à ce problème est le revenu de base universel (RBU), un revenu versé régulièrement par le gouvernement à un niveau uniforme à chaque adulte, quel que soit son statut d’emploi, son revenu ou sa richesse, pour fournir un filet de sécurité. « [...] une société qui n'offre pas suffisamment d'égalité des chances pour que chacun progresse n'est pas une société qui durera », a écrit Altman dans un billet de blog en 2021. La politique fiscale telle que nous l'avons connue sera encore moins capable de lutter contre les inégalités à l'avenir, a-t-il poursuivi. « Bien que les gens aient toujours des emplois, bon nombre de ces emplois ne créeront pas beaucoup de valeur économique dans la façon dont nous pensons à la valeur aujourd'hui ». Il a proposé qu'à l'avenir - une fois que l'IA « produirait la plupart des biens et services de base dans le monde » - un fonds pourrait être créé en taxant la terre et le capital plutôt que le travail. Les dividendes de ce fonds pourraient être distribués à chaque individu pour qu'il les utilise à sa guise - « pour une meilleure éducation, des soins de santé, un logement, la création d'une entreprise, peu importe », a écrit Altman.En fait, depuis huit ans, un projet expérimental financé par Sam Altman teste discrètement une idée utopique : « Que se passerait-il si tous les habitants de la planète recevaient de l'argent gratuitement, régulièrement et sans conditions ? »Le « revenu de base universel » a été l'un des premiers concepts étudiés par OpenResearch, un laboratoire de recherche lié à OpenAI auquel Altman a personnellement consacré des dizaines de millions de dollars dans le cadre d'une croisade visant à façonner un avenir qu'il considère comme inévitablement perturbé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le projet publie les résultats d'un vaste essai qui a permis de distribuer 45 millions de dollars à des milliers de personnes à travers l'Amérique, dans ce qu'il a appelé « l'étude la plus complète » jamais réalisée sur le revenu garanti.Les résultats de l'étude ont été communiqués ont été publiés par le National Bureau of Economic Research. Il s'agit du premier d'une série de documents qu'OpenResearch prévoit de publier, détaillant un essai de trois ans au cours duquel 3 000 participants du Texas et de l'Illinois ont été choisis au hasard pour recevoir une allocation mensuelle de 1 000 $ ou de 50 $. L'objectif de l'étude était d'apprendre comment nos vies pourraient changer si nous recevions une petite allocation inconditionnelle. Les premières conclusions de l'étude révèlent que les personnes qui ont reçu cet argent ont eu tendance à le consacrer à leurs besoins fondamentaux, aux soins médicaux et à l'aide aux autres. Les prochains articles porteront sur des sujets tels que les enfants, la mobilité, la criminalité et la politique.Tout au long de l'essai, les chercheurs ont recueilli des données à partir d'enquêtes téléphoniques et en ligne, d'entretiens et de carnets de temps, ainsi que de sources tierces telles que les dossiers scolaires et les rapports de solvabilité. Ils ont également effectué des prélèvements sanguins sur des participants volontaires afin de suivre l'évolution de certains biomarqueurs de santé. Une fois l'analyse terminée, l'équipe espère dépersonnaliser et partager publiquement son ensemble de données. « Notre objectif est de produire les données et de les rendre disponibles sous la forme qui convient le mieux aux gens et le plus largement possible », a déclaré Elizabeth Rhodes, directrice d'OpenResearch.Il ne s'agit pas de la première tentative de mesurer les avantages d'un revenu garanti, mais l'étude d'OpenResearch se situe à l'extrémité supérieure de plusieurs douzaines de programmes pilotes dans le monde. Le plus important est un essai de 12 ans au Kenya qui a débuté en 2017 et qui est financé par l'organisation philanthropique GiveDirectly. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont également flirté avec le concept. Depuis les années 1980, les habitants de l'Alaska reçoivent des paiements annuels générés par les redevances pétrolières et gazières de l'État. L'année dernière, la Californie a lancé son premier test de revenu garanti financé par l'État, qui s'adressera aux anciens jeunes placés en famille d'accueil.Karl Widerquist, historien du revenu de base et professeur à l'université de Georgetown au Qatar, a déclaré que nous vivons actuellement un « mouvement de troisième vague du revenu de base » après avoir vu sa popularité augmenter par à-coups au cours de plusieurs décennies. Il a été contacté par OpenResearch il y a quelques années pour donner son avis sur l'essai, qui n'avait pas encore commencé, et a déclaré qu'ils avaient choisi des « montants décents » à étudier. Aujourd'hui, il souhaite que le gouvernement fédéral aille de l'avant dans la mise en œuvre du revenu de base. « Nous disposons de nombreuses données sur ce que le revenu de base peut faire. Nous ne sommes pas d'accord sur la question de savoir si nous voulons que cela se produise ».Altman a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait le revenu de base universel comme une solution à la pauvreté, et ce depuis l'époque où il était président de l'accélérateur de start-ups Y Combinator. Dans un billet de blog datant d'il y a près de dix ans, il a lancé un appel unique aux chercheurs. « Nous aimerions financer une étude sur le revenu de base », écrit-il. « L'idée m'intrigue depuis un certain temps, et bien qu'il y ait eu beaucoup de discussions, il y a assez peu de données sur la façon dont cela fonctionnerait ».Récemment, le revenu de base a été prôné par les technologues de la Silicon Valley, qui le considèrent comme un remède au chômage humain causé par l'automatisation. « Cela va être nécessaire », affirmait Elon Musk en 2017, car « il y aura de moins en moins d'emplois qu'un robot ne pourra pas mieux faire » (Il a changé d'avis cette année, déclarant : « Nous n'aurons pas de revenu de base universel. Nous aurons un revenu universel élevé », sans expliquer la différence). Altman a qualifié de « conclusion évidente » sa prédiction selon laquelle « les ordinateurs remplaceront effectivement toutes les activités manufacturières ».Certains technologues restent sceptiques. L'informaticien et « parrain de la réalité virtuelle » Jaron Lanier entretient un désaccord amical avec Altman et d'autres personnes qui ont approuvé la protection sociale subventionnée par l'IA. Lanier a déclaré que, dans le but de créer une société plus égalitaire, le revenu de base risquait de centraliser ce flux de richesses. En supposant que la superintelligence soit juste derrière l'horizon, « j'aimerais que les gens deviennent de fiers fournisseurs de données dans une nouvelle économie » afin d'échapper à ce scénario ploutocratique, a-t-il déclaré. En attendant, il craint que les technophiles aient fait passer le message qu'une catégorie d'humains sera bientôt obsolète. « Les gens ne diront plus 'Vous êtes si gentils', ils diront 'Je vous déteste, vous me dites qu'on a besoin de vous et pas moi, et je suis dépendant de votre générosité' ».Rhodes a refusé de commenter la vision du monde d'Altman et la manière dont elle a pu influencer l'essai, notant que l'étude n'avait pas pour but d'être prescriptive. « Il n'y a pas de solution unique à un problème difficile », a-t-elle déclaré. « Il n'y a jamais de solution unique.Mais Altman est connu pour vouloir donner vie à ses visions, parfois à grands frais, une caractéristique qui a fait de lui une figure polarisante de la technologie. En 2019, il a fondé Worldcoin, la société de crypto-monnaie à balayage d'iris qui, selon lui, créerait une « monnaie mondiale détenue collectivement qui serait distribuée équitablement au plus grand nombre ». Le projet est loin d'avoir atteint son objectif d'embarquer 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2023, et a été embourbé dans un défilé de controverses. Maintenant qu'il pilote l'entreprise d'IA la plus puissante au monde, il est difficile d'imaginer que même le projet de recherche le mieux intentionné échappe à sa sphère d'influence.Et puis il y a les liens réels. OpenResearch et OpenAI partagent leur ADN, puisque l'entreprise d'IA affirme avoir été soutenue par un don du laboratoire. Elles ont également occasionnellement partagé du personnel - un ancien conseiller général et une personne qui a occupé simultanément des fonctions différentes sur chaque lieu de travail. L'année dernière, un chercheur affilié à la fois à OpenResearch et à OpenAI a coécrit une étude sur les effets de l'IA sur le marché du travail. OpenResearch a déclaré que les deux organisations ayant été fondées en même temps, il s'agissait là d'opportunités évidentes de collaboration. Enfin, le laboratoire ne compte que deux membres au conseil d'administration : L'un d'entre eux est M. Altman ; l'autre est Chris Clark, l'ancien responsable des initiatives stratégiques et à but non lucratif d'OpenAI. Chris Clark a quitté la société d'IA au début de l'année, expliquant qu'il souhaitait « consacrer plus de temps aux personnes et aux projets qui me tiennent à cœur en dehors d'OpenAI », comme l'a rapporté The Information en mai. Il reste directeur de l'exploitation d'OpenResearch, où il continue à gérer des opérations de haut niveau dans l'ensemble de l'organisation.Source : OpenResearchLab 