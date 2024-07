2024 : GPT-Next



Lancement de GPT-Next, un agent autonome. Probablement disponible d'ici la fin de l'année 2024. Ce modèle devrait constituer une amélioration significative par rapport aux versions précédentes, avec des capacités accrues en matière d'exécution des tâches et de prise de décision.





L'IA est largement adoptée en tant qu'assistant personnel. Ces agents seront capables d'effectuer diverses tâches, y compris des achats. Ils comprendront et exécuteront des instructions complexes, ce qui améliorera considérablement la productivité et la gestion de la vie quotidienne des utilisateurs.





Émergence d'une AGI qui surpasse les performances humaines dans la plupart des tâches. Cette AGI sera capable d'apprendre rapidement et de résoudre des problèmes dans divers domaines. On prévoit que dans les 30 jours suivant son déploiement, cette AGI pourrait atteindre un niveau équivalent à celui de centaines d'experts humains.





Transition vers l'ASI. Progression rapide des capacités de l'IA, pouvant conduire à une explosion de l'intelligence. Il y a une probabilité de 70 % que l'ASI émerge d'ici 2030. Cette superintelligence devrait permettre de résoudre des problèmes mondiaux complexes et de réaliser des progrès technologiques sans précédent.





Si l'ASI n'est pas atteinte, les nanorobots pourraient s'imposer comme une technologie transformatrice. Il y a 30 % de chances que des nanorobots soient mis au point d'ici 2027-2028. Ces robots microscopiques pourraient révolutionner la médecine, la fabrication et l'assainissement de l'environnement.





Développement de robots dotés de capacités physiques similaires ou supérieures à celles des humains. Ces robots avancés devraient être déployés à grande échelle et pourraient transformer des secteurs tels que l'industrie manufacturière, les soins de santé et l'assistance à la personne. La combinaison de l'ASI et de la robotique avancée pourrait conduire à des progrès rapides dans divers domaines.

Daniel Kokotajlo était doctorant en philosophie, et a travaillé à AI Impacts, puis au Center on Long-Term Risk, puis à OpenAI. Selon ces dires, il a quitté OpenAI parce qu'il a perdu confiance dans le comportement responsable de l'entreprise sur l'AGI. Il partage son opinion personnel sur l'Intelligence artificielle générale (AGI). L'AGI est un type d'intelligence artificielle (IA) qui égale ou dépasse les capacités humaines dans un large éventail de tâches cognitives, contrairement à l'IA restreinte, conçue pour des tâches spécifiques.Pour rappel, la création de l'AGI est l'un des principaux objectifs de la recherche sur l'IA et d'entreprises telles que OpenAI et Meta. Son calendrier de réalisation fait l'objet d'un débat permanent entre les chercheurs et les experts. En 2023, certains affirment que l'AGI sera possible dans quelques années ou décennies, d'autres maintiennent qu'il faudra un siècle ou plus, et une minorité pense qu'elle ne sera peut-être jamais atteinte.Il y a également un débat sur la définition exacte de l'AGI, et sur la question de savoir si les grands modèles de langage modernes (LLM) tels que GPT-4 sont des formes précoces et incomplètes de l'AGI. De plus, la possibilité que l'AGI constitue une menace pour l'humanité fait l'objet de controverses. Par exemple, OpenAI affirme qu'il s'agit d'un risque existentiel, tandis que d'autres estiment que le développement de l'AGI est trop éloigné pour présenter un risque.L'image montre les prédictions sur les futurs progrès en IA par Daniel Kokotajlo :Pensez-vous que ces prédictions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?