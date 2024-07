But definitely looking to increase our human talent advantage, so please apply at @xAI, as well as @Tesla and @X https://t.co/sf4hMRco9f — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

This is a significant advantage in training the world’s most powerful AI by every metric by December this year — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

La startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, a activé son cluster de supercalculateurs à Memphis, dans le Tennessee, qui comprend 100 000 GPU Nvidia H100. Elon Musk, PDG de Tesla, a confirmé cette étape dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.xAI a connu un week-end chargé, la startup d'IA ayant annoncé une hausse des embauches sur X. Musk a souligné ces efforts lundi matin, déclarant que xAI cherchait à accroître son avantage en termes de talents humains. Il est intéressant de noter que Musk a également encouragé les personnes intéressées par l'IA à postuler chez Tesla et X.Musk a ensuite indiqué qu'une collaboration entre les équipes de xAI, X et Nvidia a permis au cluster de superordinateurs de Memphis de commencer l'entraînement à 4h20 du matin, heure locale. Selon Musk, le cluster de supercalculateurs comprend 100 000 GPU Nvidia H100, ce qui en fait le cluster d'entraînement à l'IA le plus puissant du marché à l'heure actuelle.», a écrit Musk dans un post sur X.La grappe de superordinateurs de xAI devrait être utilisée pour former le grand modèle de langage de l'entreprise, Grok, qui est actuellement déployé en tant que fonctionnalité pour les abonnés X Premium. Au début du mois, Musk a indiqué dans un message sur X que Grok 3 de xAI serait entraîné sur 100 000 GPU H100, de sorte que «».Des rapports antérieurs provenant de Memphis au début du mois de juin suggéraient que xAI construirait un groupe de superordinateurs officieusement appelé «» dans l'ancienne usine Electrolux de Memphis, d'une superficie de 7,2 Ha (72900 mètres carré). Dans un communiqué de presse, la Greater Memphis Chamber a déclaré que le projet de superordinateur de xAI représente le plus grand investissement en capital de la ville par une nouvelle entreprise sur le marché dans l'histoire de Memphis.L'investissement de xAI est considérable. Selon un rapport, chaque GPU Nvidia H100 devrait coûter entre 30 000 et 40 000 dollars. Si l'on considère que xAI utilise 100 000 unités Nvidia H100, la startup d'IA d'Elon Musk semble avoir dépensé entre 3 et 4 milliards de dollars pour ce projet.Quel est votre avis sur ce lancement ?Pensez-vous que l'entrainement de Grok sur ce cluster permettra à l'IA de franchir une nouvelle étape ?