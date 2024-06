La création d'emplois et d'investissements locaux dans notre région est au cœur de la mission de TVA. Memphis est un endroit où il fait bon vivre, travailler et élever une famille, et nous sommes ravis de voir de grandes entreprises reconnaître les opportunités de développement économique qu'offre la ville.



Nous avons travaillé avec MLGW et xAI, alors que nous continuons à examiner les détails de leur proposition et les besoins en matière de demande d'électricité. Ces discussions portent notamment sur l'optimisation de la réponse à la demande d'électricité, en soutenant la réduction de la charge afin d'assurer la flexibilité du système lorsque la demande de pointe est élevée.



Nous sommes heureux d'avoir pu aider à catalyser cet investissement important et ce projet de transformation pour notre communauté. Plus important encore, MLGW répondra aux besoins de l'entreprise en matière de services publics sans mettre en péril notre réseau électrique ou nos ressources en eau. Pour MLGW, il est important que l'entreprise accepte de participer à un programme de réponse à la demande d'électricité. Cela signifie que lorsque la demande sur le réseau est élevée, l'entreprise réduira sa consommation, garantissant ainsi la disponibilité de l'énergie pour tous les clients.



Encore plus bénéfique pour notre communauté, nous sommes ravis que l'entreprise se joigne aux discussions dans le cadre de nos efforts continus pour accélérer la conception et la construction d'une installation d'eaux grises destinée à fournir de l'eau de refroidissement à l'entreprise, à TVA, à la station d'épuration de la ville de Memphis et à de futurs utilisateurs commerciaux et industriels. Cela permettra de réduire la demande en eau de l'aquifère.



X.AI Corp, connue sous le nom de xAI, est une startup américaine travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Fondée par Elon Musk en mars 2023, son objectif déclaré est de "". Mais l'un de ses objectifs immédiats est de créer une IA capable d'un raisonnement mathématique avancé, ce qui n'est pas le cas des modèles actuels. Elle est dirigée par Elon Musk, qui est également à la tête de Tesla et de SpaceX. Sur le site web de xAI, l'entreprise déclare qu'elle travaille à "".Elon Musk veut construire un projet de plusieurs milliards de dollars à Memphis. "", a déclaré Ted Townsend. La foule a applaudi à l'annonce de l'implantation d'une nouvelle grande entreprise à Memphis, un pilier de la ville. "", a déclaré M. Townsend.Selon M. Townsend, il s'agit à lui seul du plus important investissement en capital de plusieurs milliards de dollars réalisé par une nouvelle entreprise sur le marché dans l'histoire de Memphis. "", a déclaré M. Townsend. "M. Townsend a indiqué que la Gigafactory of Compute de xAI ouvrirait ses portes dans le courant de l'année, mais qu'en raison de "", il ne pouvait pas confirmer l'emplacement de cette installation. Selon les sources du Memphis Business Journal, elle sera située dans les anciennes installations d'Electrolux au 3231 Paul R. Lowry Road dans le sud-ouest de Memphis. "", a déclaré M. Townsend. Toutefois, lors de son discours, M. Townsend a mentionné Phoenix Investors, qui possède cinq propriétés à Memphis, dont l'ancien bâtiment d'Electrolux.Malgré l'importance de l'investissement, les sources affirment que le nombre d'emplois créés dans la région ne serait que de quelques centaines. "", a déclaré le maire de Memphis, Paul Young. "".Mais qu'est-ce qu'un superordinateur exactement, et à quoi servirait-il ? "", a expliqué Townsend. "William Gropp, directeur du National Center for Supercomputing Applications de l'université de l'Illion Urbana-Champaign, donne plus de détails sur ce qu'est un superordinateur et sur ses capacités. "", a déclaré M. Gropp. "Les habitants de Memphis espèrent qu'il apportera plus d'attention et d'opportunités à leur communauté. "", a déclaré Brodrick Stigall. "Certains espèrent que Musk réinvestira dans une ville qui pourrait accueillir son invention d'IA générative. "", a déclaré Syd McKissack.Musk a annoncé la création de xAi en juillet de l'année dernière et a lancé son chatbot d'intelligence artificielle appelé « Grok » en novembre. Au début de l'année, xAi a indiqué que les investisseurs avaient contribué à hauteur de 6 milliards de dollars au développement de l'intelligence artificielle de l'entreprise. Ce financement devrait aider l'entreprise de Musk à rivaliser dans la course au développement de l'intelligence artificielle avec Microsoft et Open AI, qui a créé ChatGPT.", a déclaré M. Townsend. "D'autres sont sceptiques après les récents licenciements chez Tesla et après que l'autorité de développement du comté de Fulton, à Atlanta, a offert à Musk un allègement fiscal important au début de l'année, pour un montant d'environ 10 millions de dollars.Sarah Houston, directrice exécutive de Protect our Aquifer, affirme que la Gigafactory of Compute de xAI a besoin de 1 million de gallons d'eau de l'aquifère par jour pour fonctionner. Selon elle, si elle est construite sur l'ancien site d'Electrolux, l'usine devra s'engager à utiliser des eaux usées recyclées provenant de l'usine de traitement des eaux de la ville située à proximité. Dans le cas contraire, ce pompage supplémentaire pourrait mettre à rude épreuve le champ de captage Davis, qui est peu profond.L'Economic Development Growth Engine for Memphis and Shelby County, la Tennessee Valley Authority et d'autres instances dirigeantes auront le dernier mot quant à l'implantation de xAI à Memphis et à la possibilité de bénéficier d'allègements fiscaux dans le cadre de cet accord.La Tennessee Valley Authority déclare :Memphis Light, Gas and Water ajoute :Quel est votre avis sur le sujet ?