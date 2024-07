David Chalmers says it is possible for an AI system to be conscious because the brain itself is a machine that produces consciousness, so we know this is possible in principle pic.twitter.com/PoOdBi5UTd — Tsarathustra (@tsarnick) July 20, 2024

Envoyé par David Chalmers Envoyé par Je pense qu'il est possible qu'un système d'IA soit conscient. Je pense qu'il est possible qu'une machine soit consciente. Le cerveau lui-même est une grosse machine. D'une manière ou d'une autre, cette machine produit de la conscience. Nous ne savons pas comment, mais elle y parvient. Je pense que si la biologie peut le faire, je ne vois pas pourquoi le silicium ne pourrait pas le faire. Je ne vois pas. Nous ne comprenons pas comment le silicium pourrait nous donner une conscience, mais nous ne comprenons pas non plus comment les neurones pourraient nous donner une conscience. Je ne vois donc pas de différence en principe. [C'est donc un oui, je suppose ?] C'est un oui. Absolument.

David John Chalmers est un philosophe australien et un chercheur en sciences cognitives spécialisé dans les domaines de la philosophie de l'esprit et de la philosophie du langage. Il est professeur de philosophie et de sciences neuronales à l'université de New York et codirecteur du Center for Mind, Brain and Consciousness de l'université de New York (avec Ned Block). En 2006, il a été élu membre de l'Académie australienne des sciences humaines. En 2013, il a été élu membre de l'Académie américaine des arts et des sciences.L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées des IA.D'autre part, David Hsing, ingénieur concepteur travaillant dans l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs, défends l’idée que l’esprit humain possède deux caractéristiques essentielles qui le distinguent des machines : l’intentionnalité et les qualia. L’intentionnalité est la capacité de se référer à des objets, des propriétés et des états de choses qui existent dans le monde ou dans l’imagination. Les qualia sont les aspects subjectifs de l’expérience, comme les couleurs, les sons et les émotions. M. Hsing a montré dans un billet de blog que sans intentionnalité, le langage n’aurait pas de sens, car les mots ne renverraient à rien. Sans qualia, il n’y aurait pas de sensation, car rien ne serait ressenti. Il définit le sens comme une connexion mentale avec une expérience consciente, et soutient que les machines ne peuvent pas avoir de sens, parce qu'elles ne font que manipuler des symboles sans les comprendre et n'ont donc pas d'associations conscientes David ChalmersQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous le point de vue de M. Chalmers pertinent ou crédible ?