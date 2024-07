Des spécialistes en IA se prépareraient à l'arrivée de "dieux numériques" en 2027

i'm all for people forming their own idiosyncratic view of general intelligence and what it takes to get there. but the burden of proof is on you when most of the staff at the secretive top labs are seriously planning their lives around the existence of digital gods in 2027 — James Campbell (@jam3scampbell) July 22, 2024



Compte tenu de ce que disent les experts, je pense qu'il est raisonnable de dire par défaut que l'AGI sera disponible dans quelques années et d'actualiser cette estimation au fur et à mesure que l'on se forge sa propre opinion.

Les limites actuelles de l'IA remettent en cause les prédictions sur l'arrivée de l'AGI

L'AGI ne sera pas uniquement l'œuvre des grands modèles de langage actuels

Quand l'IA sera-t-elle assez intelligente pour surpasser l'homme ? D'une certaine manière, certains experts en IA expliquent que c'est déjà le cas. À d'autres égards, cela dépend de la définition que vous donnez à l'expression "être plus intelligent". L'AGI représente un grand pas en avant par rapport à l'IA actuelle. Contrairement à l'IA actuelle (dite faible), qui se limite souvent à des tâches spécifiques, l'AGI (dite forte) sera capable de comprendre, d'apprendre et d'appliquer ses connaissances à un large éventail de tâches. Et des avancées majeures ont été réalisées dans le domaine de l'IA au cours de ces dernières années.Tablant sur de nouvelles avancées majeures dans les années à venir, des acteurs de l'industrie tels que Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Dario Amodei, PDG d'Anthropic, Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, affirment que l'AGI est possible dans "quelques années seulement". Les travaux de recherche et de développement d'OpenAI et de ses rivaux repoussent les limites de ce que l'IA peut faire. Les employés d'OpenAI sont confiants dans leur horizon temporel basé sur les avancées actuelles. Nombre de ces dirigeants de la technologie sont très optimistes et s'attendent au développement d'une forme d'AGI d'ici à 2027.Alors que ces dirigeants tentent de prédire tant bien que mal l'arrivée de l'AGI, James Campbell, doctorant à l'université Carnegie Mellon (CMU), a récemment évoqué l'arrivée imminente, d'ici à 2027, de modèles superintelligents comparables à "des dieux numériques". Il a déclaré que les membres du personnel des entreprises d'IA les plus avancées se préparent déjà à l'arrivée d'une superintelligence. Dans un billet sur X (ex-Twitter), Campbell a déclaré :Cependant, cette déclaration fait l'objet de controverses, les critiques affirmant qu'il ne s'agit que d'un battage médiatique. « C'est un argument peu convaincant, du battage médiatique. Je me souviens qu'en 2018, tous les experts nous disaient que les voitures entièrement autonomes seraient un problème résolu et commenceraient à être produites en masse avant 2020. Aujourd'hui, en 2024, nous n'y sommes toujours pas et les estimations sont maintenant plus proches de 2030. Et les voitures à conduite autonome semblent un problème plus facile à résoudre qu'une superintelligence », peut-on lire dans les commentaires.« On pourrait penser qu'un étudiant entrant à la CMU comprendrait des notions simples comme "l'argument d'autorité" et "la charge de la preuve incombe au croyant", en particulier lorsque les personnes qui crient le plus fort à ce sujet s'apprêtent à faire fortune en faisant croire à d'autres personnes qu'elles sont dignes de confiance. », a écrit un critique. Un autre souligne : « pensez à l'effet papillon (la théorie populaire plutôt que la réalité). Vous pouvez envisager des résultats terribles bien avant qu'ils n'arrivent. Le fait d'avoir peur de ce qui va arriver ne signifie pas que c'est en train d'arriver maintenant/imminemment ».« C'est une mise en accusation de l'ensemble du système éducatif que d'être un étudiant en doctorat lorsque vous placez la charge de la preuve sur la mauvaise partie. Ce sont les auteurs des affirmations qui doivent fournir des preuves, et non ceux qui les critiquent. Réfléchissez de manière critique à la partie qui a une incitation financière à mentir », lit-on dans les commentaires. Selon les critiques, cette prédiction relève plus de la science-fiction que la réalité.Lors de son discours de clôture de l'événement "Beneficial AGI Summit" de cette année au Panama, Ben Goertzel, mathématicien et chercheur américain en IA, a déclaré que même si l'homme ne construira probablement pas d'IA de niveau humain ou surhumain avant 2029 ou 2030, il y a une chance que cela se produise dès 2027. Il a ajouté que l'AGI pourrait évoluer rapidement vers une superintelligence artificielle (ASI), qu'il définit comme une IA dotée de toutes les connaissances combinées de la civilisation humaine. Le discours de Goertzel semble toutefois alambiqué. Il a notamment été fortement critiqué par la suite.Goertzel a déclaré : « personne n'a encore créé d'intelligence artificielle générale de niveau humain ; personne ne sait vraiment quand nous y parviendrons. Je veux dire qu'il y a des inconnues connues et probablement des inconnues inconnues. D'un autre côté, il me semble tout à fait plausible que nous puissions parvenir à une IAG de niveau humain d'ici, disons, les 3 à 8 prochaines années ». Goertzel est loin d'être le seul à tenter de prédire quand l'AGI verra le jour. Mais ce calendrier audacieux se heurte à plusieurs défis, et des experts pensent qu'il n'est pas certain que l'industrie arrive à tous les surmonter de sitôt.L'un de ces défis est le mur de données : les sources de données pour la formation des modèles commencent à manquer. Cela pourrait signifier que, très bientôt, l'approche naïve consistant à préentraîner des modèles plus grands sur des données plus volumineuses pourrait commencer à se heurter à de sérieux goulets d'étranglement. En outre, Jeffrey Funk, professeur à la retraite et consultant sur les nouvelles technologies, souligne que les entreprises d'IA ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour lutter contre les hallucinations (lorsque les systèmes d'IA inventent des faits), mais n'ont pas résolu le problème.Il explique : « les revenus ne sont pas encore là et ne viendront peut-être jamais. Les valorisations anticipent des marchés de plusieurs milliards de dollars, mais les revenus actuels de l'IA générative se chiffrent, selon les rumeurs, à quelques centaines de millions. Ces revenus pourraient réellement être multipliés par 1000, mais il s'agit là d'une hypothèse très spéculative. Nous ne devrions pas nous contenter de le supposer ». Funk prévient également que le rythme de l'innovation dans le domaine de l'IA générative semble ralentir. Il a cité de nombreux facteurs qui sont à l'origine du ralentissement de l'innovation.Il a déclaré : « pensez aux PC ou à l'iPhone. Les premières années ont été marquées par d'importantes améliorations des performances du système, qui ont diminué au fil du temps malgré des améliorations annuelles de 40 % du rapport performance/prix de la mémoire et des puces de processeur ». Dans le même temps, la loi de Moore s'étant considérablement ralentie au cours des 5 à 10 dernières années, les fabricants de puces ne peuvent en attendre beaucoup plus, et ceux qui s'inquiètent de la grande consommation d'énergie de l'IA générative ne manqueront pas de faire pression en faveur d'une réglementation stricte.Les chercheurs de Meta pensent qu'une AGI ne sera pas possible tant que l'IA ne sera pas dotée d'un corps physique. Il s'agit de l'hypothèse de l'IA incarnée. Selon cette approche, une IA de niveau humain ne peut émerger que si elle est capable de sentir et de naviguer dans un environnement physique, comme le font les bébés. À travers ce corps, l'IA peut interagir avec le monde physique et en tirer des enseignements. Cette hypothèse suscite de nombreuses discussions et pousse plusieurs investisseurs et entreprises à investir massivement dans les entreprises qui fabriquent des robots humanoïdes à usage général.Yann LeCun, lauréat du prix Turing et responsable de l'IA chez Meta, affirme que l'AGI est inéluctable, mais qu'elle n'arrivera pas d'ici à un an. Il a également déclaré que l'AGI n'émanera pas des grands modèles de langage (LLM) actuels, bien qu'ils puissent en constituer une composante. Selon lui, ces modèles ne sont pas en mesure de résoudre les défis cognitifs tels que le raisonnement, la planification, la mémoire persistante et la compréhension du monde physique.« Il s'agit de quatre caractéristiques essentielles de l'intelligence humaine - et de l'intelligence animale, d'ailleurs - que les systèmes d'IA actuels ne peuvent pas réaliser », explique-t-il. D'après LeCun, sans ces capacités, les applications de l'IA restent limitées et sujettes aux erreurs. Les véhicules autonomes ne sont toujours pas sûrs sur les routes publiques. Les robots domestiques se débattent avec les tâches ménagères de base. Nos assistants intelligents ne peuvent accomplir que des tâches élémentaires. Ces lacunes intellectuelles sont particulièrement évidentes dans les LLM qui propulsent actuellement l'IA.Selon LeCun, les LLM sont limités par leur dépendance à l'égard d'une forme de connaissance humaine : le texte. « Nous sommes facilement amenés à penser qu'ils sont intelligents en raison de leur maîtrise du langage, mais en réalité, leur compréhension de la réalité est très superficielle. Ils sont utiles, cela ne fait aucun doute. Mais sur le chemin qui mène à une intelligence de niveau humain, un LLM est essentiellement une rampe de sortie, une distraction, un cul-de-sac », a-t-il déclaré. En gros, LeCun estime que les LLM ne sont qu'un début et qu'une nouvelle approche est nécessaire pour atteindre l'AGI.Par ailleurs, le matériel nécessaire à l'AGI est encore en cours de développement. La puissance de calcul requise est immense. Toutefois, les experts estiment que les progrès dans ce domaine sont rapides. Ces progrès sont essentiels pour que l'AGI devienne une réalité.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous qu'une forme de superintelligence surpassant l'homme arrivera d'ici à 2027 ?Cette prédiction est-elle réaliste au regard de l'état actuel de la technologie ?Selon vous, pourquoi le domaine de l'IA est-il sujet à un battage médiatique aussi intense ?L'humanité doit-elle se préparer à l'arrivée d'une AGI ? Si oui, quelles sont les dispositions à prendre selon vous ?