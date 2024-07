This is amazing 😂

pic.twitter.com/KpnBKGUUwn — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

Elon Musk est un homme d'affaires et un investisseur connu pour ses rôles clés dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla, Inc. Il est également propriétaire de la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, et a participé à la création de xAI et Neuralink. Il est l'une des personnes les plus riches du monde et ces opinions ont fait de lui une figure polarisante.Il a été critiqué pour avoir fait des déclarations non scientifiques et trompeuses, y compris la désinformation COVID-19, pour avoir promu des théories du complot de droite et pour avoir "approuvé une théorie antisémite", ce dont il s'est excusé par la suite. Récemment, il a partagé une vidéo manipulée où on entend une imitation de la voix de la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris.Sous la présidence de Joe Biden, Kamala Harris est la première femme vice-présidente et la plus haute fonctionnaire de l'histoire des États-Unis, ainsi que la première Afro-Américaine et la première Sud-Asiatique vice-présidente. Membre du Parti démocrate, Harris a lancé sa propre campagne présidentielle avec l'appui de Biden après le retrait de ce dernier de l'élection présidentielle de 2024.Une vidéo manipulée qui imite la voix de la vice-présidente Kamala Harris en disant des choses qu'elle n'a pas dites suscite des inquiétudes quant au pouvoir de l'intelligence artificielle à induire en erreur à trois mois du jour du scrutin. La vidéo a attiré l'attention après que le milliardaire de la technologie Elon Musk l'a partagée sur sa plateforme de médias sociaux X, sans indiquer explicitement qu'il s'agissait à l'origine d'une parodie.La vidéo reprend de nombreux éléments visuels d'une véritable publicité que Mme Harris, candidate probable à la présidence du parti démocrate, a publiée pour lancer sa campagne. Mais la vidéo remplace la voix off par une autre voix qui imite de manière convaincante celle de Mme Harris.», déclare la voix dans la vidéo. Elle affirme que Mme Harris est une «» parce qu'elle est une femme et une personne de couleur, et qu'elle ne connaît pas «». La vidéo conserve la marque «». Elle ajoute également d'anciens clips authentiques de Mme Harris.Mia Ehrenberg, porte-parole de la campagne de Mme Harris, a déclaré : «La vidéo largement partagée est un exemple de la manière dont des images, des vidéos ou des clips audios générés par l'IA ont été utilisés à la fois pour se moquer de la politique et pour induire en erreur, alors que les États-Unis se rapprochent de l'élection présidentielle. Elle montre comment, alors que les outils d'IA de haute qualité sont devenus beaucoup plus accessibles, le gouvernement fédéral n'a pas encore pris de mesures significatives pour réglementer leur utilisation, laissant aux États et aux plateformes de médias sociaux le soin de définir les règles régissant l'utilisation de l'IA en politique.La vidéo soulève également des questions sur la meilleure façon de traiter les contenus qui brouillent les limites de ce qui est considéré comme une utilisation appropriée de l'IA, en particulier s'ils entrent dans la catégorie de la satire.L'utilisateur original qui a posté la vidéo, un YouTubeur connu sous le nom de Mr Reagan, a révélé à la fois sur YouTube et sur X que la vidéo manipulée était une parodie. Mais le message de M. Musk, qui a été visionné plus de 123 millions de fois, selon la plateforme, ne comporte que la légende «» accompagnée d'un émoji qui rit. À noter que Musk a soutenu l'ancien président Donald Trump, le candidat républicain.Les utilisateurs de X qui connaissent bien la plateforme sauront peut-être qu'il faut cliquer sur le message de Musk pour accéder au message de l'utilisateur original, où la divulgation est visible. La légende de Musk ne les incite pas à le faire.Bien que certains participants à la fonction "note de la communauté" de X, qui permet d'ajouter un contexte aux messages, aient suggéré d'étiqueter le message de Musk, aucune étiquette de ce type n'avait été ajoutée à ce dernier. Certains utilisateurs en ligne se sont demandé si son message ne violait pas les règles de X, qui stipulent que les utilisateurs "". Cette politique prévoit une exception pour les mèmes et la satire, à condition qu'ils ne causent pas de "".Deux experts spécialisés dans les médias générés par l'IA ont examiné le son de la fausse publicité et ont confirmé qu'une grande partie avait été générée à l'aide de la technologie de l'IA. L'un d'entre eux, Hany Farid, expert en criminalistique numérique de l'université de Californie à Berkeley, a déclaré que la vidéo montrait la puissance de l'IA générative et des "deepfakes".», a-t-il déclaré. «Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la vidéo pertinente voir amusante ? ou alors pensez-vous que c'est honteux de diffuser ce genre de désinformations ? Pour ou contre ?