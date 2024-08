IA : les résultats ne sont pas à la hauteur du battage médiatique

La course à l'IA est-elle tout simplement devenue trop coûteuse ?

L'IA : un gouffre financier avec un impact considérable sur le climat

L'action Microsoft a baissé de plus de 6 % après la séance de mardi, malgré des résultats trimestriels supérieurs à la moyenne. Certains analystes affirment que cette baisse représente une leçon pour les entreprises technologiques : « aujourd'hui, les bénéfices comptent moins pour les investisseurs que la croissance des divisions d'IA ». Microsoft a déclaré un bénéfice par action de 2,95 dollars pour le quatrième trimestre fiscal 2024, contre des estimations de 2,93 dollars. Les recettes ont également été légèrement supérieures aux prévisions, atteignant 64,7 milliards de dollars contre une estimation de 64,39 milliards de dollars.La croissance de la division Azure Cloud, un service que les entreprises clientes utilisent dans le cadre de leurs initiatives en matière d'IA, n'a toutefois pas été à la hauteur. Wall Street prévoyait une croissance de 30,2 % d'une année sur l'autre. Microsoft indique que le chiffre réel s'est élevé à 29 %. Cependant, à l'heure actuelle, Azure Cloud est à peu près tout ce qui retient l'attention des investisseurs de l'entreprise. Ces résultats n'ont pas réjoui les investisseurs.La croissance d'Azure a été inférieure à celle des deux derniers trimestres. Au troisième trimestre, Azure avait connu une croissance de 31 % et au deuxième trimestre, l'unité avait enregistré une croissance de 30 %. Une augmentation de 29 % constitue-t-elle une baisse importante ? De toute évidence, non. Mais compte tenu du battage médiatique qui accompagne encore tout ce qui touche à l'IA, tout ralentissement est susceptible d'effrayer les investisseurs.Si la baisse de la croissance peut être interprétée comme un ralentissement, même léger, de l'intérêt des entreprises pour l'IA, les chiffres ne vont pas dans ce sens. Sur les 29 % de croissance, 8 points de pourcentage proviennent des services d'IA, ce qui est supérieur aux 7 points du troisième trimestre et aux 6 points du deuxième trimestre. Cela indique que la croissance provient de plus en plus des services d'IA, ce qui devrait être positif à long terme pour Microsoft.Mais les défis liés à la technologie se multiplient et le boom de l'IA pourrait s'essouffler. Certains experts en sont même convaincus . Bien que l'action Microsoft se soit un peu redressée au fur et à mesure que le marché digérait les chiffres, les actions de Microsoft ont d'abord chuté de plus de 6 % avant de se redresser légèrement. Pour rappel, les actions de Microsoft ont augmenté de 200 % par rapport à cinq ans en arrière et de près de 25 % au cours de l'année écoulée.Les analystes haussiers de Jefferies prévoient que l'action atteindra 550 dollars au cours des 12 prochains mois, tandis que l'objectif de prix de Bank of America pour les actions Microsoft est de 510 dollars et celui de Deutsche Bank de 475 dollars.Les investisseurs ont été quelque peu gâtés au cours de l'année écoulée. Les entreprises technologiques, de Microsoft à Nvidia, ont pulvérisé les attentes des analystes, de sorte que lorsque les chiffres comparables d'une année sur l'autre commenceront à redescendre sur terre, les investisseurs devront ajuster leurs chiffres et leurs espoirs. Toutefois, la chute de l'action Microsoft après la publication des résultats mardi montre que les investisseurs n'ont pas encore tout à fait réussi cette transition. Dans le même temps, les revenus de Microsoft ne sont pas à la hauteur de ses efforts ou investissements colossaux en matière d'IA.Et les investisseurs n'en sont visiblement pas contents. Les dépenses d'investissement de Microsoft ont grimpé à 19 milliards de dollars, contre 16 milliards de dollars au cours du trimestre de mars. Microsoft a dû faire face à des problèmes de capacité, ce qui a nécessité des investissements accrus dans la construction de centres de données afin de répondre à la croissance rapide des demandes de serveurs pour la formation et l'inférence des grands modèles de langage.Azure Cloud occupe la deuxième place mondiale en matière de part de marché, derrière Amazon Web Services (AWS) et suivi par Google Cloud Plateforme (GCP). Microsoft déploie des efforts importants pour évincer AWS, ce qui ferait certainement le bonheur des investisseurs. Mais dans ses déclarations prospectives, l'entreprise a noté que "des investissements importants dans des produits et services qui pourraient ne pas atteindre les rendements escomptés".L'échec de Microsoft en matière d'IA a fait chuter les actions d'autres entreprises, telles que Meta, dans les échanges d'après-séance. Le géant des médias sociaux a perdu plus de 3 % à la suite de cette nouvelle. L'action Meta a chuté d'environ 3 %, tandis qu'Amazon a perdu 2,8 % à la suite des résultats de Microsoft. Apple, Alphabet et Tesla ont chacun baissé d'environ 0,5 %. Les investisseurs sont impatients de voir plus de résultats des investissements massifs dans l'IA.« C'est ce qui gâche tout. Les actions se sont négociées à la hausse en prévision de ces rapports », a déclaré Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille senior chez Synovus Trust. Alors que les géants technologiques tels que Microsoft et Meta connaissent des difficultés, Nvidia et d'autres vendeurs de puces d'IA se sont redressés. Les gains des fabricants de puces et les pertes de leurs plus gros clients ont mis en évidence un clivage dans le paysage de l'IA.Les investisseurs se demandent désormais si la course à l'IA de Wall Street n'était pas devenu excessif. « Microsoft a fait état d'un certain ralentissement dans son activité principale de cloud computing, mais d'une augmentation considérable des dépenses d'investissement. Cela représente un transfert de richesse des actionnaires de Microsoft vers les actionnaires de Nvidia », a déclaré Gil Luria, analyste logiciel senior auprès de la banque d'investissement D.A. Davidson.Le coût croissant de la course à l'IA a renforcé les inquiétudes des investisseurs après qu'Alphabet, la société rivale et mère de Google, a fait état, la semaine dernière, d'une augmentation plus importante que prévu des dépenses d'investissement pour soutenir sa technologie d'IA générative. Alphabet a déclaré qu'il constatait une hausse des revenus liés au cloud, en partie due à l'intérêt pour les produits d'IA. Toutefois, il n'a pas fourni de chiffres précis sur l'impact de l'IA.Les entreprises technologiques ont fait l'objet d'attentes élevées à l'approche de la saison des résultats. Les analystes prévoient en moyenne que les entreprises du S&P 500 augmenteront leurs bénéfices cumulés de près de 10 %. Les craintes liées à l'explosion du coût de la mise en place d'une infrastructure d'IA (et l'augmentation des recettes moins importante que prévu) ont contribué à faire chuter le Nasdaq de 8 % par rapport à son record du 10 juillet.Le Nasdaq a perdu plus de 1 % mardi avant la publication du rapport de Microsoft. Du côté d'OpenAI, ses progrès rapides ont permis à ChatGPT de gagner des millions d'utilisateurs, mais les coûts de l'entreprise s'accumulent. The Information a rapporté que les coûts de formation et d'inférence de l'IA chez OpenAI pourraient atteindre 7 milliards de dollars cette année, les millions d'utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT ne faisant qu'augmenter les coûts de calcul.Dans le même temps, OpenAI a lancé la semaine dernière SearchGPT, un prototype de moteur de recherche propulsé par l'IA qui vise à fournir aux utilisateurs des réponses rapides et précises provenant du Web. SearchGPT remet directement en question la domination de Google sur le marché de la recherche en ligne. L'outil sera gratuit lors de son lancement initial et cela pourrait non seulement augmenter les dépenses d'OpenAI en matière d'infrastructure pour l'IA.Selon les analystes, comme SearchGPT semble ne pas avoir de publicité pour le moment, il est clair que l'entreprise devra bientôt trouver une solution de monétisation. Le rapport note que les dépenses d'OpenAI dépassent de loin celles de ses rivaux, comme Anthropic, qui prévoit un taux d'absorption de 2,7 milliards de dollars en 2024. Les dépenses élevées d'OpenAI pourraient l'obliger à conclure un nouveau cycle de financement dans les 12 mois pour renforcer son bilan.Par ailleurs, une étude a souligné que les résumés de recherche fournis par l'IA consomment environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche normale sur Google. Selon Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, chaque fois que vous effectuez une recherche et que l'IA de Google vous répond, vous consommez environ trois wattheures d'électricité. C'est à peu près l'équivalent de la quantité d'énergie utilisée pour parler pendant une heure sur un téléphone fixe.L’essor de l’IA générative a entraîné la construction rapide de centres de données pour répondre à la demande croissante. Cependant, des inquiétudes grandissent quant à notre capacité à générer suffisamment d’électricité pour alimenter cette croissance, et si le réseau électrique vieillissant peut supporter la charge.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?La course à l'IA est-elle devenue trop coûteuse ? Cela en vaut-il la peine ?Que pensez-vous de la chute des actions des grandes entreprises spécialisées en IA ?Les investisseurs ont-ils réalisé finalement que les capacités de l'IA générative sont exagérées ?La chute soudaine des actions des entreprises d'IA annonce-t-elle le début de l'éclatement de la bulle de l'IA ?Les entreprises réussiront-elles à équilibrer les dépenses en matière d'IA et les revenus tirés des produits et services d'IA ?