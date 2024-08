Le rapport d'Action1 révèle que 72 % des personnes interrogées ont exprimé un besoin de formation et que 45 % craignent de devenir obsolètes sur le marché du travail en raison de leur niveau actuel de connaissance de l'IA.Les trois principaux domaines d'automatisation de l'IA sont l'analyse des journaux, la surveillance du processeur et de la mémoire des serveurs, et la gestion des correctifs. Les domaines nécessitant un jugement humain, tels que l'administration des droits des utilisateurs, sont perçus comme moins susceptibles d'être automatisés par l'IA.Les taux d'échec les plus élevés ont été enregistrés dans les domaines où l'IA est le plus souvent mise en œuvre. Plus de la moitié des répondants ont rencontré des erreurs de dépannage, suivis par 25 % d'entre eux qui ont signalé des échecs dans la mise en œuvre de l'IA pour l'analyse des journaux.Il est intéressant de noter que 80 % des organisations n'exigent pas des administrateurs système qu'ils mettent en œuvre l'IA dans le cadre de leurs fonctions. L'IA a également entraîné des perturbations critiques dans 16 % des organisations. Plus de la moitié des organisations ont rencontré des erreurs de dépannage, suivies par 25 % des répondants qui ont signalé des échecs dans la mise en œuvre de l'IA pour l'analyse des journaux.« Cette enquête marque la deuxième année consécutive où nous avons mené un examen approfondi de l'impact que l'IA générative peut avoir sur les rôles des administrateurs système », déclare Mike Walters, président et cofondateur d'Action1. « Nos résultats indiquent que, malgré quelques essais et erreurs dans la mise en œuvre de l'IA parmi les administrateurs système, les organisations abordent généralement l'IA avec prudence. Les projets de mise en œuvre se concentrent principalement sur quelques domaines informatiques, et même parmi ceux qui ont été mis en œuvre, les résultats sont mitigés. Cela souligne le fait que la technologie de l'IA a encore besoin de temps pour mûrir et évoluer avant que les solutions basées sur l'IA ne deviennent plus répandues et plus pratiques. »Action1 réinvente la gestion des correctifs avec une plateforme infiniment évolutive, hautement sécurisée, native au cloud, configurable en 5 minutes, et qui fonctionne simplement, sans VPN. Dotée d'un système d'exploitation unifié et de correctifs tiers avec distribution de correctifs peer-to-peer et évaluation intégrée des vulnérabilités en temps réel, elle permet une conformité autonome des correctifs qui prévient les ransomwares et les risques de sécurité, tout en éliminant les tâches routinières coûteuses. Action1, qui bénéficie de la confiance de milliers d'entreprises gérant des millions de terminaux dans le monde, est certifiée SOC 2 et ISO 27001. La société a été fondée par Alex Vovk et Mike Walters, deux vétérans de la cybersécurité, qui avaient auparavant fondé Netwrix, racheté par TA Associates.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'Action1 crédibles ou pertinentes ?