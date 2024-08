Présentation de Dioptra : Logiciel de test pour la caractérisation des technologies de l'IA

1ère partie - Évaluer les modèles d'IA tout au long du cycle de développement 2e partie - Évaluer les modèles d'IA pendant l'acquisition ou dans un environnement de laboratoire d'évaluation 3ème partie - Évaluer les modèles d'IA au cours des activités d'audit ou de conformité.



Évaluations et défis : Fournir une plateforme et des ressources communes aux participants



: Fournir une plateforme et des ressources communes aux participants Red-Teaming : Exposer les modèles et les ressources à une équipe rouge dans un environnement contrôlé

Reproductible : Dioptra crée automatiquement des clichés (snapshots) des ressources afin que les expériences puissent être reproduites et validées.

Partageable et réutilisable : Dioptra peut être déployé dans un environnement multi-tenant afin que les utilisateurs puissent partager et réutiliser les composants.

L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) au 21e siècle entraîne une évolution sociétale et économique vers une automatisation accrue, une prise de décision fondée sur les données et l'intégration des systèmes d'IA dans divers secteurs économiques et domaines de la vie, ce qui a un impact sur les marchés de l'emploi, les soins de santé, le gouvernement, l'industrie, l'éducation, la propagande et la désinformation. Cette évolution soulève des questions sur les effets à long terme, les implications éthiques et les risques de l'IA, ce qui suscite des discussions sur les politiques réglementaires visant à garantir la sécurité et les avantages de la technologie.Le National Institute of Standards and Technology (NIST) vient de publier une plateforme open-source pour les tests de sécurité de l'IA. Le NIST est l'agence du ministère américain du commerce dont la mission est de promouvoir l'innovation et la compétitivité industrielle des États-Unis. Le nouvel outil logiciel open-source du NIST permet de tester la résilience des modèles d'apprentissage machine (ML) à différents types d'attaques.L'outil, connu sous le nom de Dioptra, a été publié en même temps que de nouvelles orientations du NIST sur l'IA, marquant le 270e jour depuis la signature du décret du président Joe Biden sur le développement sûr, sécurisé et digne de confiance de l'IA. L'outil Dioptra, disponible sur GitHub, répondra à l'exigence du décret selon laquelle le NIST doit aider à tester les modèles d'IA et soutient également la fonction de "mesure" du cadre de gestion des risques liés à l'IA du NIST.", a déclaré un porte-parole du NIST. "Dioptra est une plateforme d'essai logicielle permettant d'évaluer les caractéristiques de fiabilité de l'intelligence artificielle (IA). Une IA digne de confiance est :. Dioptra soutient la fonction de mesure du cadre de gestion des risques de l'IA du NIST en fournissant des fonctionnalités permettant d'évaluer, d'analyser et de suivre les risques d'IA identifiés.Dioptra fournit une API REST, qui peut être contrôlée via une interface web intuitive, un client Python ou toute bibliothèque client REST au choix de l'utilisateur pour la conception, la gestion, l'exécution et le suivi des expériences. La version 1.0.0 comprend des améliorations et des développements continus.Actuellement, voici les principaux cas d'utilisation pour Dioptra :Dioptra s'efforce d'obtenir les propriétés clés suivantes :: La première étape de la mise en place de Dioptra est de cloner le référentiel et de construire les conteneurs docker pour les différents services qui font partie d'un déploiement.: Une fois les conteneurs construits, l'étape suivante consiste à configurer le déploiement avec cruft et à exécuter Dioptra. En outre, vous pouvez ajouter des ensembles de données.: Enregistrez un compte utilisateur avec votre instance de Dioptra via l'interface utilisateur. L'interface utilisateur est accessible via votre navigateur web à l'URL spécifiée lors de la création du déploiement.: Dioptra est mis à disposition en tant que service public par le National Institute of Standards and Technology (NIST), une agence du Département du commerce des États-Unis. Ce logiciel a été développé en partie par des employés du NIST et en partie par des sous-traitants du NIST. Les droits d'auteur sur les parties de ce logiciel développées par les sous-traitants du NIST ont été concédés sous licence ou cédés au NIST. Conformément à la section 105 du titre 17 du code des États-Unis, les travaux des employés du NIST ne sont pas protégés par le droit d'auteur aux États-Unis. Toutefois, le NIST peut détenir des droits d'auteur internationaux sur les logiciels créés par ses employés et des droits d'auteur nationaux (ou des droits de licence) sur des parties de logiciels qui ont été cédées ou concédées sous licence au NIST. Dans la mesure où le NIST détient des droits d'auteur sur ce logiciel, celui-ci est mis à disposition sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Les clauses de non-responsabilité de la licence CC BY 4.0 s'appliquent à toutes les parties du logiciel développées ou concédées sous licence par le NIST.Pensez-vous qu'un tel outil est crédible ou pertinent ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui, quel est votre avis ?