88 % des entreprises adoptent l'IA d'une manière ou d'une autre, mais nombre d'entre elles ne disposent pas encore de l'infrastructure de données et des compétences humaines nécessaires

Depuis un certain temps déjà, l'IA est la technologie de prédilection pour permettre une prise de décision éclairée, accélérer l'innovation et améliorer l'expérience des employés et des clients. Un nouveau rapport de Cloudera montre que 88 % des entreprises adoptent l'IA d'une manière ou d'une autre, mais que nombre d'entre elles ne disposent pas encore de l'infrastructure de données et des compétences nécessaires pour en tirer véritablement parti.Les principaux obstacles à l'adoption de l'IA sont les inquiétudes concernant les risques de sécurité et de conformité qu'elle présente (74 %), le manque de formation ou de talent pour gérer les outils d'IA (38 %) et le coût trop élevé des outils d'IA (26 %).Il est intéressant de noter que tous les efforts d'IA sont en fin de compte vulnérables aux données fiables. Alors que 94 % des personnes interrogées déclarent avoir confiance en leurs données, 55 % d'entre elles affirment qu'elles préféreraient subir un traitement de canal plutôt que d'essayer d'accéder à l'ensemble des données de leur entreprise. Cette frustration est due à des défis tels que des ensembles de données contradictoires (49 %), l'incapacité de gérer les données sur les différentes plateformes (36 %) et une trop grande quantité de données (35 %).Malgré cela, près de 80 % des personnes interrogées déclarent qu'il est "tout à fait" ou "très" vrai que leur entreprise utilise toutes les données dont elle dispose pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Ces données fournissent des informations essentielles à la mission de l'entreprise, c'est pourquoi l'accès à toutes les données d'une organisation est crucial.", déclare Abhas Ricky, directeur de la stratégie de Cloudera. "Les domaines dans lesquels l'IA est adoptée comprennent l'amélioration de la sécurité et la détection des fraudes (59 %), l'automatisation de certains aspects du support client (58 %), l'exploitation du service client prédictif (57 %) et l'alimentation des chatbots (55 %), le tout dans le but d'offrir aux clients une expérience plus sûre, plus simple et plus intuitive.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?