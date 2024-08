I shared the following note with my OpenAI colleagues today:



I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work. I've decided… — John Schulman (@johnschulman2) August 6, 2024

Envoyé par John Schulman Envoyé par J'ai partagé la note suivante avec mes collègues d'OpenAI aujourd'hui :



J'ai pris la décision difficile de quitter OpenAI. Ce choix découle de mon désir d'approfondir l'alignement de l'IA et d'entamer un nouveau chapitre de ma carrière où je pourrai revenir à un travail technique pratique. J'ai décidé de poursuivre cet objectif chez Anthropic, où je pense pouvoir acquérir de nouvelles perspectives et faire de la recherche aux côtés de personnes profondément engagées dans les sujets qui m'intéressent le plus. Pour être clair, je ne pars pas en raison d'un manque de soutien à la recherche sur l'alignement chez OpenAI. Au contraire, les dirigeants de l'entreprise se sont engagés à investir dans ce domaine. Ma décision est personnelle et repose sur la manière dont je souhaite concentrer mes efforts dans la prochaine phase de ma carrière.



J'ai rejoint OpenAI il y a presque 9 ans, en tant que membre de l'équipe fondatrice, après mes études supérieures. C'est la première et la seule entreprise dans laquelle j'ai travaillé, en dehors d'un stage. Je me suis beaucoup amusé. Je suis reconnaissant à Sam et Greg de m'avoir recruté dès le début, ainsi qu'à Mira et Bob de m'avoir fait confiance, de m'avoir offert de belles opportunités et de m'avoir aidé à relever avec succès divers défis. Je suis fier de ce que nous avons accompli tous ensemble chez OpenAI, en construisant une entreprise inhabituelle et sans précédent avec une mission d'intérêt public.



Je suis convaincu qu'OpenAI et les équipes dont je faisais partie continueront à prospérer sans moi. L'après-formation est entre de bonnes mains et dispose d'un vivier de talents extraordinaires. Je suis trop crédité pour ChatGPT - Barret a fait un travail incroyable en construisant l'équipe pour en faire l'opération incroyablement compétente qu'elle est maintenant, avec Liam, Luke, et d'autres. J'ai été encouragé de voir l'équipe d'alignement se rassembler autour de projets prometteurs. Avec le leadership de Mia, Boaz et d'autres, je crois que l'équipe est entre de très bonnes mains.



Je suis incroyablement reconnaissant d'avoir eu l'occasion de participer à une partie aussi importante de l'histoire et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je continuerai à vous encourager, même si je travaille ailleurs.

OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle (IA) fondée en décembre 2015 et dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie. Sa mission est de développer une intelligence artificielle générale "sûre et bénéfique", qu'elle définit comme "des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches économiquement utiles". En tant qu'organisation leader dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles texte-image, et un modèle texte-vidéo appelé Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme le catalyseur d'un intérêt généralisé pour l'IA générative.Anthropic PBC est une startup américaine d'intelligence artificielle (IA) d'utilité publique, fondée en 2021. Elle recherche et développe l'IA pour "étudier ses propriétés de sécurité à la frontière technologique" et utiliser cette recherche pour déployer des modèles sûrs et fiables pour le public. Anthropic a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude pour concurrencer ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google.John Schulman est chercheur scientifique et cofondateur d'OpenAI. Il a co-dirigé l'équipe de post-entraînement, qui se concentre sur la mise au point des modèles déployés dans ChatGPT et l'API OpenAI. Auparavant, il a obtenu un doctorat en informatique à l'université de Berkeley, où il a été encadré par Pieter Abbeel et a travaillé sur la robotique et l'apprentissage par renforcement. Avant cela, il a fait un bref passage en neurosciences à Berkeley et a étudié la physique à Caltech."Ce choix découle de mon désir de me concentrer davantage sur l'alignement de l'IA et d'entamer un nouveau chapitre de ma carrière où je pourrai revenir à un travail technique pratique", a déclaré M. Schulman dans son message sur X.Le président et cofondateur d'OpenAI, Greg Brockman, a également pris un congé sabbatique jusqu'à la fin de l'année, a-t-il déclaré dans un message publié sur X lundi en fin de journée.Peter Deng, un chef de produit qui a rejoint OpenAI l'année dernière, a également quitté l'entreprise.Cette décision intervient alors qu'OpenAI est confrontée à d'importants changements de personnel, le responsable de la sécurité de l'IA, Aleksander Madry, ayant été réaffecté à un autre rôle en juillet.Un autre cofondateur et scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever, a quitté l'entreprise en mai. Andrej Karpathy, qui était également l'un des membres fondateurs de l'entreprise d'IA, a quitté OpenAI en février et a lancé une plateforme d'éducation intégrée à l'IA en juillet.Le PDG de Tesla, Elon Musk, qui était également l'un des cofondateurs d'OpenAI et l'a quittée trois ans plus tard, a relancé lundi son action en justice contre l'entreprise et son PDG, Sam Altman, en affirmant que l'entreprise faisait passer ses profits et ses intérêts commerciaux avant l'intérêt général.L'annonce par John Schulman de son départ d'OpenAI est présentée ci-dessous :