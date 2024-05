Après presque une décennie, j'ai pris la décision de quitter OpenAI. La trajectoire de l'entreprise a été tout simplement miraculeuse, et je suis convaincu qu'OpenAI construira une AGI à la fois sûre et bénéfique sous la direction de @sama, @gdb, @miramurati et maintenant, sous l'excellente direction de recherche de@merettm. Ce fut un honneur et un privilège de travailler ensemble, et tout le monde me manquera beaucoup. À bientôt, et merci pour tout. Je suis enthousiaste pour la suite - un projet qui me tient personnellement à cœur et dont je partagerai les détails en temps voulu.

