L'impact sur les capitalisations boursières loin de décourager les dirigeants des Big Tech

Les limites et les préoccupations

Concentration de pouvoir : Les Big Tech détiennent déjà une part importante du marché technologique. Leur domination dans le domaine de l’IA pourrait renforcer leur position et créer un déséquilibre de pouvoir.

Biais algorithmiques : L’IA est souvent formée sur des données historiques, qui peuvent contenir des biais. Si ces biais sont intégrés dans les systèmes d’IA, ils peuvent perpétuer des inégalités et des discriminations.

Vie privée et surveillance : L’IA alimente les systèmes de surveillance, la reconnaissance faciale et la collecte de données. Comment garantir que ces technologies ne violent pas la vie privée des individus ?

Impact sur l’emploi : L’automatisation grâce à l’IA peut entraîner la suppression d’emplois. Comment assurer une transition équitable pour les travailleurs touchés ?

Éthique de l’IA : Les décisions prises par les systèmes d’IA peuvent avoir des conséquences profondes. Comment établir des normes éthiques pour guider leur développement et leur utilisation ?

L'IA : un gouffre financier avec un impact considérable sur le climat

Certains experts sont convaincus que le boom de l'IA va s'essouffler

Près de la moitié des entreprises américaines utilisant l'IA déclarent que leur objectif est de réduire les coûts liés au personnel

Des préoccupations croissantes parmi les travailleurs

Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta ont tous révélé des augmentations massives de leurs dépenses au cours des six premiers mois de 2024 (pour un total de 106 milliards de dollars) dans leurs derniers rapports trimestriels sur les bénéfices, tandis que leurs dirigeants ont balayé la nervosité des marchés boursiers en promettant d'autres augmentations des investissements au cours des 18 prochains mois.« À ce stade, je préfère prendre le risque de renforcer les capacités avant qu'elles ne soient nécessaires, plutôt que trop tard », a déclaré la semaine dernière Mark Zuckerberg, chef de Meta, qui a prédit que les dépenses d'investissement de la société mère Facebook pourraient atteindre 40 milliards de dollars cette année.L'ensemble de ces prévisions signifie que les investissements de Big Tech liés à l'IA pourraient plus que doubler d'ici à la fin de l'année. Les analystes du Dell'Oro Group s'attendent désormais à ce que 1 milliard de dollars soient investis dans des infrastructures telles que les centres de données d'ici cinq ans, même si les entreprises n'ont pas encore réussi à convaincre les investisseurs que leurs clients sont prêts à dépenser beaucoup pour des produits et des services d'IA.« Les équipes de direction des entreprises technologiques misent sur les dépenses », a déclaré Jim Tierney, responsable de la croissance aux États-Unis chez AllianceBernstein. « Les investisseurs ne savent pas encore très bien quels sont les modèles commerciaux et les retombées. Cela crée un environnement de "confiance" qui n'est pas très rassurant compte tenu des dépenses globales ».Intel, qui doit encore capter une grande partie des dépenses en infrastructures d'IA en raison de son manque de produits compétitifs, a perdu plus d'un quart de sa valeur vendredi après l'annonce de suppressions massives d'emplois. Le 2 Août 2024, l'action d'Intel a connu sa plus forte baisse depuis 1974, après que le fabricant de puces a fait état d'un important manque à gagner pour le trimestre de juin et a annoncé qu'il allait licencier plus de 15 % de ses employés. L'action se négocie à son plus bas niveau depuis 2013.Pourtant, alors que les actions de Google, Microsoft et Amazon se sont effondrées immédiatement après la publication de leurs résultats, les dirigeants des grandes entreprises technologiques n'ont pas cherché à s'excuser pour leur frénésie de dépenses.Zuckerberg a estimé que la puissance de calcul nécessaire pour former son prochain grand modèle de langage serait « presque 10 fois supérieure » à celle de la version précédente, tout en admettant qu'il faudrait « des années » avant que certaines de ses fonctions d'IA, telles que son chatbot Meta AI, ne rapportent de l'argent « par elles-mêmes ».« Dans le domaine de la technologie, lorsque vous traversez des transitions comme celle-ci, le risque de sous-investissement [dans l'IA] est beaucoup plus élevé que celui de surinvestissement », a déclaré Sundar Pichai, directeur général de Google.Après qu'Alphabet, la société mère de Google, a annoncé une augmentation de 90 % des dépenses d'investissement au cours des deux premiers trimestres de 2024, pour atteindre 25 milliards de dollars, Microsoft a réagi avec une augmentation de 78 %, pour atteindre 33 milliards de dollars.Amazon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'investissement globales augmentent « de manière significative » en 2024, ce qui, selon le directeur financier Brian Olsavsky, serait principalement canalisé dans une nouvelle infrastructure de cloud. L'IA générative est désormais une « activité de plusieurs milliards de dollars » pour l'entreprise, a-t-il ajouté. Mais dans le contexte de la déroute générale du marché et des signes de faiblesse de son activité grand public, les actions d'Amazon ont chuté de 8,8 % après la publication des résultats.Bien que les investissements massifs en IA promettent des avancées technologiques, ils soulèvent également des questions et des inquiétudes. Voici quelques points à considérer :Les modèles d'IA générative comme ChatGPT s'améliorent grâce à la puissance de calcul brute des centres de données, qui traitent d'énormes ensembles de données pour trouver des modèles et améliorer les réponses. Mais la puissance de calcul est coûteuse et, pendant des années, elle n'a pas été un investissement rentable pour de nombreux opérateurs de centres de données.De plus, l'IA ne boit pas d'eau, mais les centres de données, où sont formés les systèmes d'intelligence artificielle, en utilisent beaucoup pour refroidir leurs serveurs. Il ne s'agit là que d'une partie du puzzle en ce qui concerne la consommation d'eau numérique. Les systèmes d'intelligence artificielle tels que ChatGPT et Bard consomment bien plus d'eau et d'énergie qu'une recherche Internet classique. Selon une étude publiée par l'université de Californie à Riverside, une conversation avec ChatGPT consomme environ 50 cl d'eau , soit l'équivalent d'une petite bouteille en plastique. Avec près de 1,5 milliard d'utilisateurs par mois, l'addition est vite faite.Microsoft et Google disposent de centres de données pour assurer le fonctionnement de leurs services cloud, notamment le stockage et le cloud computing. Ces centres de données consomment beaucoup d'énergie et d'eau pour le refroidissement. La consommation d'énergie a probablement augmenté depuis que les deux entreprises ont sauté à pieds joints dans le train de l'IA ; en 2023, Google et Microsoft ont consommé chacun 24 TWh d'électricité, ce qui dépasse la consommation de plus de 100 pays, dont l'Islande, le Ghana et la Tunisie, selon une analyse.De nombreux rapports prédisent que l'IA ajoutera des milliers de milliards à l'économie mondiale en stimulant la productivité comme jamais auparavant dans l'histoire. Mais un nombre croissant d'analystes et de scientifiques de renom se montrent sceptiques quant à ces prédictions. Ce groupe estime que la surestimation des possibilités de l'IA a créé une bulle spéculative, car les valorisations se détachent de la réalité. Cela serait comparable à la bulle Internet de la fin des années 1990, dont quelques entreprises seulement ont survécu. Les experts craignent que la même chose se produise aujourd'hui, compte tenu de la récente montée en flèche des actions liées à l'IA.En août dernier, le professeur Gary Marcus de l'université de New York a écrit dans une analyste publiée la plateforme de blogging Substack : « nous commençons à voir des signes que l'IA générative pourrait être un raté ».Marcus a déclaré : « le retour sur investissement de l'IA générative n'est peut-être pas si important, après tout ». Parmi les signes avant-coureurs, un rapport du Wall Street Journal a signalé que les clients ont trouvé trop cher le prix de 30 dollars par mois du nouveau l'assistant d'IA Copilot de Microsoft. Selon lui, il est difficile de mettre en production de grands modèles de langage (LLM) ; la plupart des travaux réalisés à ce jour sont préliminaires. Il rapporte que les entreprises commencent à modérer leurs attentes. De nombreuses attentes initiales étaient irréalistes. De plus, certains pensent que l'AGI ne viendra pas des LLM.De son côté, Jeffrey Funk, professeur à la retraite et consultant sur les nouvelles technologies, souligne que les entreprises d'IA ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour lutter contre les hallucinations (lorsque les systèmes d'IA inventent des faits), mais n'ont pas résolu le problème.De plus, selon lui : « les revenus ne sont pas encore là et ne viendront peut-être jamais. Les valorisations anticipent des marchés de plusieurs milliards de dollars, mais les revenus actuels de l'IA générative se chiffrent, selon les rumeurs, à quelques centaines de millions. Ces revenus pourraient réellement être multipliés par 1000, mais il s'agit là d'une hypothèse très spéculative. Nous ne devrions pas nous contenter de le supposer ». Funk prévient également que le rythme de l'innovation dans le domaine de l'IA générative semble ralentir. Il a cité de nombreux facteurs qui sont à l'origine du ralentissement de l'innovation.Dans une enquête qui s'est achevée le 3 juin, la Fed de Richmond a interrogé 450 directeurs financiers sur les projets d'automatisation au sein de leurs entreprises. Près de deux tiers d'entre eux ont déclaré que leur entreprise a pour priorité stratégique d'automatiser les tâches généralement effectuées par les employés. Parmi les entreprises qui prévoient d'automatiser au cours des 12 prochains mois, une majorité s'attend à mettre en œuvre l'IA pour effectuer un large éventail de tâches. L'enquête a été menée en collaboration avec la Fuqua School of Business de l'université Duke et la la Réserve fédérale d'Atlanta, en Géorgie.John Graham, professeur de finance à l'université Duke et directeur académique de l'étude, a déclaré : « les directeurs financiers affirment que leurs entreprises utilisent l'IA afin d'automatiser une multitude de tâches, qu'il s'agisse du paiement des fournisseurs, de la facturation, de l'approvisionnement, des rapports financiers ou de l'optimisation de l'utilisation des installations. Cela s'ajoute au fait que les entreprises utilisent ChatGPT pour générer des idées créatives et rédiger des descriptions d'emploi, des contrats, des plans de marketing et des communiqués de presse ». L'on pourrait bientôt assister à des licenciements.Un travailleur écrit : « on ne peut pas créer une société où l'on doit travailler pour vivre et donner tous les emplois raisonnablement rémunérés à l'IA sans s'attendre à des problèmes majeurs. C'est à se demander si les personnes qui défendent cette idée sont si imprévoyantes qu'ils ne se rendent pas compte que les gens sans argent ne peuvent pas acheter de choses ».Un autre de se demander :« Si des gens perdent leur emploi à cause de l'IA, la société doit s'organiser en conséquence.« Sommes-nous prêts à assumer le coût à court terme d'un chômage massif pour la promesse à long terme d'une croissance économique et d'une prospérité pour tous ? Encourageons-nous ces personnes à exercer des métiers centrés sur l'humain ? Décourageons-nous les jeunes et les jeunes adultes d'exercer des professions qui seront probablement rendues obsolètes par l'IA à l'avenir ? Investissons-nous dans une formation plus poussée sur la manière de développer ou d'utiliser les outils d'IA afin que personne ne prenne du retard ?« Ou devons-nous accepter le fait qu'une partie non négligeable de la population sera probablement dévastée économiquement et devons-nous simplement commencer à mettre en place des politiques visant à garantir que tout le monde dispose au minimum d'un logement sûr, d'un accès à une alimentation saine et à l'eau, au chauffage et à la climatisation, à l'internet et à des soins médicaux gratuits ou abordables ? »Source : résultats trimestrielsQu'en pensez-vous ? Partagez-vous le point de vue des chefs d'entreprises qui multiplient les investissements sur l'IA ou pensez-vous comme ceux qui voient en l'IA une bulle ? Dans quelle mesure ?L'IAG, une utopie ou une prouesse technique réalisable ?Quel impact voyez-vous l’IA avoir sur notre vie quotidienne dans les prochaines années ?Comment pouvons-nous garantir que ces investissements profitent à tous et ne creusent pas les inégalités ?Quelles devraient être les limites éthiques de l’utilisation de l’IA par les grandes entreprises ?