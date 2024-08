Nick Bostrom : Si cette révolution de l'IA se produit dans les cinq ou dix prochaines années, les investissements à long terme dans le capital humain que nous pourrions faire aujourd'hui, avec un délai de récupération de 20 ou 30 ans, pourraient ne pas être rentables. Car d'ici là, le capital humain se sera peut-être déprécié du fait que l'IA nous aura supplantés dans tous les domaines. C'est donc en ce sens que l'avenir n'existerait pas.



Mais oui, profiter des choses maintenant, comme dans le cas de l'enseignement supérieur, je pense que si vous voulez vraiment profiter de votre temps à l'université, c'est une chose et vous pouvez le faire. Mais si c'est juste quelque chose qu'il faut traverser pour obtenir un diplôme, je pense qu'il faut se demander sérieusement s'il n'y a pas moyen d'écourter ces trois ou quatre années pour aller directement à ce que l'on veut faire.



De même, les programmes de doctorat, qui peuvent durer cinq ou six ans aux États-Unis, sont très longs. Je pense que dans de nombreux cas, c'est trop long pour que cela en vaille la peine de nos jours.



Question : Tout simplement parce que le rythme du changement est tellement accéléré ?



Depuis 2023, l'intelligence artificielle (IA) a entraîné une évolution sociétale et économique, ainsi qu'un impact dans différents domaines de la vie, comme les marchés de l'emploi, l'industrie ou l'éducation. Les objectifs de la recherche en IA comprennent le raisonnement, la planification, l'apprentissage, le traitement du langage naturel, le soutien à la robotique et surtout l'intelligence générale, ou la capacité d'accomplir toute tâche réalisable par un humain à un niveau au moins égal. Cela soulève des questions sur les effets à long terme, les implications éthiques et les risques de l'IA.Actuellement, ces questions sur les effets à long terme de l'IA partagent les observateurs. Par exemple, est-ce que l'IA menace-t-elle les postes de développeurs informatiques humains dans les années à venir ? De l'avis du PDG de Nvidia, "". Tandis que les enseignants de la filière se veulent rassurants et ont affirmé que "David Malan, un enseignant de la filière informatique, avait pris position en déclarant : «Mais Nick Bostrom estime qu'il n'est peut-être pas utile de faire des investissements à long terme, comme des diplômes universitaires et des programmes de doctorat, car les délais de l'IA sont désormais très courts. Dans ces travaux, il avait déjà déclaré que les progrès actuels de l'IA peuvent conduire à la superintelligence et qu'il y voyait une source majeure d'opportunités et de risques existentiels.Pour rappel, Nick Bostrom est un philosophe connu pour ses travaux sur le risque existentiel, l'émulation du cerveau entier, les risques de superintelligence entre autres. Il a été le directeur fondateur de l'Institut du futur de l'humanité, aujourd'hui dissous, et est chercheur principal à la Macrostrategy Research Initiative.Dans une interview, Nick Bostrom avait donné son avis sur le futur avec l'IA :Pensez-vous que l'avis de Nick Bostrom est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?