IDC définit les smartphones GenAI comme des appareils dotés d'un système sur puce (SoC) capable d'exécuter des modèles de GenAI plus rapidement et plus efficacement en s'appuyant sur une unité de traitement neuronal (NPU) avec des performances de 30 téra-opérations par seconde (TOPS) ou plus en utilisant le type de données int-8.Malgré les défis posés par les cycles de rafraîchissement prolongés et les incertitudes macroéconomiques, les capacités de la GenAI sur le smartphone entraîneront des mises à niveau et représenteront une opportunité importante pour les vendeurs et les développeurs d'applications. La croissance spectaculaire observée en 2024 se poursuivra en 2025, les livraisons de smartphones GenAI devant augmenter de 73,1 % d'une année sur l'autre. Une croissance modérée à deux chiffres est attendue pour le reste de la période de prévision. D'ici 2028, IDC prévoit 912 millions d'expéditions de smartphones GenAI, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 78,4 % pour la période 2024-2028.« L'intégration rapide de la GenAI dans les smartphones est sans précédent dans l'histoire de la téléphonie mobile, avec une pénétration du marché qui devrait dépasser 60 % au cours des trois premières années », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche senior au sein de l'équipe Worldwide Tracker d'IDC. « Cependant, l'impact le plus important de cette évolution est prévu en 2026, lorsque les appareils de milieu de gamme devraient adopter cette technologie, faisant ainsi un grand pas vers la démocratisation de la GenAI. Bien qu'il soit encore trop tôt pour connaître tous les cas d'utilisation qui émergeront dans les années à venir, une chose est sûre, la GenAI transformera complètement la façon dont nous interagissons avec nos smartphones. »Si les ventes de smartphones GenAI au cours de la première ou des deux premières années seront probablement limitées aux appareils phares, l'avenir nous réserve des développements encore plus passionnants. Au fur et à mesure que les téléphones capables d'intégrer la GenAI se répandent, le potentiel d'assistants IA plus personnalisés et plus proactifs devient de plus en plus probable. Cette évolution, stimulée par la demande des consommateurs, les développements d'applications et la croissance globale du secteur, promet de faire de la prochaine décennie la période la plus passionnante pour le marché des smartphones.« Les smartphones GenAI sont inévitables et semblent être la prochaine grande chose que l'industrie a à offrir aux consommateurs », a déclaré Anthony Scarsella, directeur de recherche, téléphones mobiles chez IDC. « La croissance à trois chiffres en 2024 sera suivie de quatre années consécutives de croissance à deux chiffres, car les fabricants d'appareils cherchent à intégrer des fonctions compatibles avec la GenAI dans leurs offres d'appareils. Le coût restera un obstacle majeur au départ, car de nombreuses puces capables ne sont pas bon marché et sont disponibles principalement dans le segment ultra-premium du marché. Toutefois, nous pensons qu'avec le temps, ces composants seront disponibles sur le marché intermédiaire et sur des modèles plus abordables, à mesure que la concurrence s'intensifiera entre les fabricants d'appareils et les applications d'intelligence artificielle. »IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions d'IDC crédibles ou pertinentes ?