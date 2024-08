Au cours des derniers mois, nous avons continuellement amélioré Grok sur la plateforme 𝕏 avec une interface redessinée et de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs de 𝕏 Premium et Premium+ auront accès à deux nouveaux modèles : Grok-2 et Grok-2 mini. Grok-2 est notre assistant IA de pointe, doté de capacités avancées en matière de compréhension du texte et de la vision, intégrant les informations en temps réel de la plateforme 𝕏, accessible via l'onglet Grok dans l'app 𝕏. Grok-2 mini est notre modèle petit mais capable qui offre un équilibre entre la vitesse et la qualité des réponses.Par rapport à son prédécesseur, Grok-2 est plus intuitif, plus orientable et plus polyvalent dans un large éventail de tâches, qu'il s'agisse de chercher des réponses, de collaborer à la rédaction ou de résoudre des tâches de codage. En collaboration avec Black Forest Labs, nous expérimentons leur modèle FLUX.1 pour étendre les capacités de Grok sur 𝕏. Si vous êtes un abonné Premium ou Premium+, assurez-vous de mettre à jour la dernière version de l'application 𝕏 afin de tester Grok-2.Dans le courant du mois, nous mettrons Grok-2 et Grok-2 mini à la disposition des développeurs par l'intermédiaire de notre nouvelle plateforme API d'entreprise. Notre prochaine API est construite sur une nouvelle pile technologique sur mesure qui permet des déploiements d'inférence multirégionaux pour un accès à faible latence dans le monde entier.Nous offrons des fonctions de sécurité améliorées telles que l'authentification multi-facteurs obligatoire (par exemple en utilisant un Yubikey, Apple TouchID, ou TOTP), des statistiques de trafic riches, et des analyses de facturation avancées (y compris des exportations de données détaillées). Nous proposons également une API de gestion qui vous permet d'intégrer la gestion des équipes, des utilisateurs et de la facturation dans vos outils et services internes existants. Inscrivez-vous à notre lettre d'information pour être informé de notre lancement dans le courant du mois.Grok-2 et Grok-2 mini sont en cours de déploiement sur 𝕏. Nous sommes très enthousiastes quant à leurs applications à une série de fonctionnalités basées sur l'IA, telles que des capacités de recherche améliorées, l'obtention d'informations plus approfondies sur les messages de 𝕏, et des fonctions de réponse améliorées, toutes alimentées par Grok. Bientôt, nous publierons un aperçu de la compréhension multimodale en tant qu'élément central de l'expérience Grok sur 𝕏 et l'API.Depuis l'annonce de Grok-1 en novembre 2023, xAI a progressé à un rythme extraordinaire, sous l'impulsion d'une petite équipe dotée de la plus grande densité de talents. Nous avons introduit Grok-2, ce qui nous positionne à l'avant-garde du développement de l'IA. Nous nous concentrons sur l'amélioration des capacités de raisonnement de base grâce à notre nouvelle grappe de calcul. Nous aurons de nombreux autres développements à partager dans les mois à venir.