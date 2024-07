Sadly quite true. It takes a lot of work to purge LLMs from the Internet training data. Grok 2, which comes out in August, will be a giant improvement in this regard. — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2024

Grok 3 end of year after training on 100k H100s should be really something special — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2024

Elon Musk, propriétaire et fondateur de xAI, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, annonce que la mise à jour de l'IA Grok sera publiée en Août. Elon Musk est notamment connu pour ses rôles clés dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla. Il est également propriétaire de X Corp, anciennement Twitter, et est l'une des personnes les plus riches du monde.Pour rappel, Grok est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par xAI. Basé sur un grand modèle de langage (LLM), il a été développé à l'initiative d'Elon Musk en réponse directe à l'ascension fulgurante de ChatGPT d'OpenAI, dont Musk est l'un des cofondateurs. Le chatbot est annoncé comme "", et Musk le décrit comme "".Ainsi, Elon Musk affirme que Grok 2 va être publiée le mois prochain. Mais comme pour toutes les grandes promesses de Musk, beaucoups ne le croiront que lorsqu'ils le verront.Musk a répondu à un compte appelé "", qui a posté une vidéo tirée d'un podcast sur les modèles d'IA "". "", a répondu le propriétaire de X. "Pour être juste, Musk n'a pas tort de souligner que les grands modèles de langage (LLM) aspirent souvent les données d'entraînement des autres comme autant de fantômes affamés, un fait bien connu de quiconque a lu plus de deux articles sur le fonctionnement des LLM et les énigmes auxquelles leur avenir est confronté.Là où les choses se gâtent, bien sûr, c'est lorsqu'il affirme que la deuxième itération de Grok, qui a été lancée à l'automne dernier, sera en quelque sorte une "" par rapport aux autres chatbots. Alors que jusqu'à présent, on n'a encore rien entendu au sujet des données d'entraînement pour les versions 1 et 2.Depuis son lancement en version bêta en novembre dernier, le chatbot prétendument "anti-woke" s'est avéré à maintes reprises gadget et loufoque, racontant des vulgarités comme un collégien qui vient de trouver le courage de prononcer des jurons à haute voix, avec tout le manque d'inspiration ou d'originalité qu'une telle attitude dénote. Peu de temps après son lancement, Grok a même été pris en flagrant délit de plagiat du ChatGPT d'OpenAI, ce que Musk a qualifié de "" lors de l'annonce de son successeur.Au cours des huit mois qui ont suivi, Grok a été lobotomisé, partiellement mis à jour et finalement oublié, même si son fondateur a levé 6 milliards de dollars pour financer ses efforts en matière d'IA - mais jamais il n'y a eu d'indication que Musk et son équipe de xAI avaient réalisé une percée qui pourrait constituer une sorte d'"amélioration géante" par rapport aux pratiques actuelles d'entraînement des données LLM.De plus, après que @BasedJeffBezos a cité sur Twitter la réponse fortuite de Musk et affirmé, sans aucune preuve, que Grok 2 atteindra l'intelligence générale artificielle (AGI) "de base", le propriétaire de X a répondu une nouvelle fois pour dire qu'une troisième version sera opérationnelle d'ici la fin de l'année grâce aux puces d'IA coûteuses qu'il a achetées à cet effet.", a posté Musk. Et oui, ce sera probablement le cas, mais pas nécessairement de la manière suggérée par le milliardaire grandiloquent.Pensez-vous que cette annonce d'Elon Musk est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?