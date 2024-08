Style Réaliste : Le style réaliste d'Ideogram 2.0 vous permet de créer des images qui peuvent passer pour de vraies photos. Les textures sont améliorées, et la peau et les cheveux humains sont plus vrais que nature.





Nous sommes ravis de lancer Ideogram 2.0, notre nouveau modèle texte-image avec des capacités de pointe dans la génération d'images réalistes, la conception graphique, la typographie, et plus encore. Formé à partir de zéro, comme tous les modèles Ideogram, Ideogram 2.0 surpasse de manière significative les autres modèles texte-image sur de nombreux critères de qualité, notamment l'alignement image-texte, la préférence subjective globale et la précision du rendu du texte.



Le lancement d'aujourd'hui comprend également la sortie de l'application Ideogram iOS, de la version bêta de l'API Ideogram et d'Ideogram Search. Il y a un an, nous avons annoncé la création d'Ideogram AI dans le but de faire progresser notre mission, qui est de permettre à chacun de devenir plus créatif. Au cours de l'année écoulée, nos utilisateurs ont généré plus d'un milliard d'images. Cette vaste collection est désormais accessible au public par le biais d'Ideogram Search, offrant ainsi une riche source d'inspiration à tous les utilisateurs. En outre, l'application Ideogram iOS met notre plateforme de pointe à la disposition des utilisateurs mobiles, et l'API Ideogram met notre technologie au prix le plus compétitif pour les développeurs qui cherchent à améliorer leurs applications et leurs flux de travail.

Ideogram a dévoilé sa version 2.0, introduisant une nouvelle application iOS qui permet aux utilisateurs de créer des images générées par l'IA sur leurs iPhones et iPads en quelques secondes. La version mise à jour comprend des fonctionnalités premium disponibles via des plans d'abonnement à partir de 7 $ par mois, ainsi qu'une API bêta pour les développeurs afin d'intégrer et d'améliorer leurs applications.Au cours de l'année écoulée, les utilisateurs d'Ideogram ont généré plus d'un milliard d'images, désormais accessibles au public grâce à Ideogram Search. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents styles. Les fonctions Magic Prompt et Describe ont été améliorées, ce qui permet aux utilisateurs de générer des messages-guides détaillés à partir d'images et de donner vie à ces messages-guides sous la forme de nouvelles images.Vous pouvez désormais choisir parmi un certain nombre de styles distincts, dont Réaliste, Design, 3D et Anime. Ces styles sont conçus spécifiquement pour rendre des genres d'images uniques et ont une influence significative sur vos créations. Vous pouvez désormais générer des images dans n'importe quel rapport hauteur/largeur, y compris 3:1 et 1:3.La bibliothèque des créations publiques d'Ideogram est désormais disponible pour la recherche textuelle. Plus d'un milliard d'images publiques générées par les utilisateurs d'Ideogram au cours de l'année écoulée sont désormais facilement accessibles pour l'inspiration.Les fonctions Magic Prompt et Describe ont été améliorées pour stimuler le processus de création. Vous pouvez utiliser Describe pour générer une invite textuelle détaillée à partir de n'importe quelle image originale, utiliser Magic Prompt pour écrire des variations créatives de l'invite, puis utiliser Generate pour donner vie à ces invites sous la forme de nouvelles images. Cette combinaison permet une infinité d'itérations créatives et de réimaginations de n'importe quel concept visuel.Ideogram 2.0 présente des avancées en matière d'alignement entre l'image et l'invite, de photoréalisme et de qualité de rendu du texte. Les évaluations humaines considèrent Ideogram 2.0 comme une amélioration significative par rapport à Flux Pro et DALL-E 3. Malgré l'amélioration de la qualité de l'image, son prix reste compétitif, inférieur à celui de DALL-E 3 et équivalent à celui de Flux Pro.L'équipe d'Ideogram commente cette annonce en déclarant :Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui qu'en pensez-vous ?