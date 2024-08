Au cours de l'année écoulée, nous avons consacré des efforts considérables à la recherche et à l'amélioration des capacités de raisonnement des grands modèles de langage, en mettant particulièrement l'accent sur leur capacité à résoudre des problèmes arithmétiques et mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes ravis de présenter une série de grands modèles de langage spécifiques aux mathématiques de notre série Qwen2, Qwen2-Math et Qwen2-Math-Instruct-1.5B/7B/72B.Qwen2-Math est une série de modèles de langage spécialisés en mathématiques construits sur les LLM de Qwen2, qui surpassent de manière significative les capacités mathématiques des modèles à source ouverte et même des modèles à source fermée (par exemple, GPT-4o). Nous espérons que Qwen2-Math pourra contribuer à la communauté pour la résolution de problèmes mathématiques complexes.Nous évaluons nos modèles spécifiques aux mathématiques sur une série de critères mathématiques. Les résultats montrent que notre plus grand modèle spécifique aux mathématiques, Qwen2-Math-72B-Instruct, surpasse les modèles de pointe, notamment GPT-4o, Claude-3.5-Sonnet, Gemini-1.5-Pro et Llama-3.1-405B.