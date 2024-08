ChatGPT est un chatbot et un assistant virtuel développé par OpenAI et lancé le 30 novembre 2022. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), il permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers la longueur, le format, le style, le niveau de détail et la langue souhaités. Les invites et les réponses successives de l'utilisateur sont prises en compte à chaque étape de la conversation en tant que contexte.En mai 2024, OpenAI a annoncé le lancement de son nouveau modèle phare d'IA, appelé GPT-4o , ainsi que des mises à jour comprenant un nouveau service desktop et des avancées dans ses capacités d'assistant vocal. Parmi les mises à jour dévoilées par OpenAI figurent l'amélioration de la qualité et de la vitesse des capacités linguistiques internationales de ChatGPT, ainsi que la possibilité de télécharger des images, des documents audio et des textes afin que le modèle puisse les analyser. L'entreprise a indiqué qu'elle mettrait progressivement en place les fonctionnalités afin de s'assurer qu'elles sont utilisées en toute sécurité.Un porte-parole d'OpenAI a confirmé à Axios que le nombre d'utilisateurs actifs de ChatGPT par semaine a doublé depuis novembre dernier, passant de 100 millions à 200 millions. Toujours selon la société, 92 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent les produits d'OpenAI.L'utilisation de l'API ChatGPT a également doublé depuis le lancement de GPT-4o Mini en juillet. Ce modèle est nettement moins cher et plus performant que le précédent GPT-3.5.« Les gens utilisent nos outils dans leur vie quotidienne, ce qui fait une réelle différence dans des domaines tels que la santé et l'éducation, qu'il s'agisse d'aider à accomplir des tâches routinières, de résoudre des problèmes difficiles ou de libérer la créativité », a déclaré le PDG Sam Altman dans un communiqué transmis à Axios.Bien que ces chiffres soient déjà impressionnants, OpenAI comptera probablement encore plus d'utilisateurs de ChatGPT d'ici la fin de l'année, en partie grâce à Apple. En effet, comme annoncé lors de la WWDC 2024, iOS 18 intégrera ChatGPT dans Siri. Cela signifie que lorsque Apple Intelligence n'est pas en mesure de répondre à une question, Siri invitera l'utilisateur à demander une réponse à ChatGPT.Cette intégration devrait être introduite dans une prochaine version d'iOS 18, dans le courant de l'année. Selon Bloomberg, Apple ne paie pas OpenAI dans le cadre de ce partenariat, et OpenAI ne paie pas non plus Apple. Apple estimerait plutôt que l'exposition que l'intégration d'iOS 18 procure à OpenAI est « d'une valeur égale ou supérieure » à celle de l'argent. Un rapport du Wall Street Journal a également révélé qu'Apple prévoyait d'investir dans OpenAI dans le cadre du partenariat entre les deux sociétés.OpenAI, AxiosQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que l'intégration de ChatGPT dans Siri permettra d'augmenter le nombre d'utilisateurs du chatbot d'OpenAI ?