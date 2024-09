Consommation d'eau de Meta

Meta, qui développe Llama, l'un des plus grands modèles de langage (LLM) open source, affirme qu'il aura besoin de beaucoup plus de puissance de calcul pour former ses modèles à l'avenir. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Meta que pour entraîner le Llama 4, l'entreprise aura besoin de 10 fois plus de puissance de calcul que pour l'entraînement du Llama 3. Meta veut faire de Llama 4 le modèle le plus avancé sur le marché l'année prochaine, mais cela risque d'avoir un coût colossal pour le climat. L'IA est devenue un gouffre financier avec un impact considérable sur le climat.Sur les 16 sites de l'entreprise (hors location), le campus Meta de Prineville, dans l'Oregon, a été le plus gros consommateur d'électricité, avec 1 375 321 MWh. Il est suivi par Altoona, Iowa, avec 1 243 306 MWh, et Sarpy, Nebraska, avec 1 148 091 MWh.L'intensité électrique par personne active mensuelle a également augmenté pour atteindre 0,0041 MWh, soit une hausse de 32 %. De même, l'intensité électrique par million de dollars de revenus est passée à 131,42, soit une augmentation de 33 %, a révélé l'entreprise dans son dernier rapport sur le développement durable.Cette électricité, précise l'entreprise, provient à 100 % d'énergies renouvelables, du moins par le biais d'accords de partenariat public-privé et de certificats d'énergie renouvelable. Le PUE (indice d'efficacité énergétique) est resté stable à 1,08.La consommation de combustibles de l'entreprise a également diminué, le gaz naturel chutant de 36 % pour atteindre 4 818 116 thermies. Le mazout diesel n° 2 a baissé de 25,5 % pour atteindre 1 025 707 gallons (~3,8 millions de litres), tandis que le mazout n° 4 a baissé de 3,42 % pour atteindre 699 427 gallons (~2,6 millions de litres). La consommation d'essence a chuté de 81,4 % pour atteindre 22 309 gal (~ 84 450 litres).Meta a également commencé son premier déploiement d'huile végétale hydrotraitée sur son site de Clonee, en Irlande, avec 1 144 gallons (~ 4 330 litres). L'entreprise a déclaré qu'elle testait le remplacement du diesel jusqu'en 2024 afin de déterminer si elle devait remplacer le reste de ses générateurs à l'échelle mondiale.La consommation d'eau des centres de données a atteint 3 881 mégalitres (un mégalitre est égal à un million de litres), soit une augmentation de 7 %. Dans certains endroits, notamment à Altoona, Clonee, Odense et Prineville, la consommation d'eau a baissé.Cependant, les prélèvements d'eau dans les nappes phréatiques ont augmenté de 137 % pour atteindre 88 mégalitres. Les prélèvements d'eau dans les zones soumises à un stress hydrique de base élevé ou extrêmement élevé ont augmenté de 20 % pour atteindre 1 360 mégalitres.L'entreprise a également utilisé 55 475 mégalitres par le biais de l'électricité achetée, ce qui représente une augmentation de 35 %.D'un point de vue plus positif, les efforts de restauration de l'eau ont atteint 5 889 mégalitres, soit une augmentation de 150 %.L'utilisation de l'eau de l'entreprise est passée de 0,20 à 0,18, mais le prélèvement d'eau par personne active mensuelle a augmenté de 7 % pour atteindre 0,001410 litre. Le prélèvement d'eau par million de dollars de revenus a également augmenté de 7 % pour atteindre 45 litres.« Nos nouveaux centres de données optimisés pour l'IA, actuellement en construction, seront dotés d'une technologie de refroidissement à sec », indique Meta dans son rapport. « Le refroidissement à sec utilise l'air comme moyen de refroidissement, minimisant ainsi l'utilisation de l'eau, ce qui en fait la technologie de refroidissement la plus efficace pour ces emplacements géographiques. »Meta développe de manière agressive sa présence dans les centres de données, avec des investissements qui ont atteint 8,5 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Elle s'attend à ce que les coûts augmentent au cours de l'année prochaine à mesure qu'elle développe son infrastructure d'IA générative.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous la démarche de Meta crédible ou pertinente ?