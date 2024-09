Canva est une plateforme de conception graphique qui fournit des outils pour créer des graphiques pour les médias sociaux, des présentations, des marchandises promotionnelles et des sites Web. Lancé en Australie en 2013, le service propose des outils de conception pour les particuliers et les entreprises. Son offre comprend des modèles pour les présentations, les affiches et le contenu des médias sociaux, ainsi que des fonctionnalités pour l'édition de photos et de vidéos.Canva, la plateforme de conception graphique en ligne très répandue, s'apprête à augmenter considérablement les prix de certains de ses abonnements professionnels l'année prochaine, en raison de l'intégration de fonctions d'IA génératives.L'abonnement Teams, qui permet d'accueillir plusieurs utilisateurs, connaîtra des hausses de prix allant jusqu'à 300 % dans certaines régions. Canva justifie cette augmentation en soulignant l'amélioration de l'expérience produit et la valeur apportée par ses outils d'IA générative, tels que le générateur texte-image Magic Media et l'outil d'extension d'arrière-plan Magic Expand.Aux États-Unis, certains utilisateurs de Canva Teams ont signalé que leur abonnement passera de 120 dollars par an pour un maximum de cinq utilisateurs à 500 dollars par an. Toutefois, une réduction de 40 % ramènera cette somme à 300 dollars pour les 12 premiers mois. Les abonnés ont été informés de ces changements de prix imminents par courrier électronique.Cette décision marque un changement important pour Canva, qui était auparavant considéré comme une alternative économique au logiciel de conception graphique d'Adobe, plus onéreux. L'augmentation des prix fait suite à l'acquisition par Canva de la société à l'origine de la suite logicielle créative Affinity.Pensez-vous que cette augmentation est crédible ou pertinente ?Avez-vous utilisé cet outil, et si oui quel est votre avis sur le sujet ?