L'IA générative, comme ChatGPT d'OpenAI, pourrait complètement réorganiser la façon dont le contenu numérique est développé, a déclaré Nina Schick, conseillère et conférencière en IA au début de l'année 2023: "". "En 2024, des rapports confirment que les contenus générés par l'intelligence artificielle (IA) sont de plus en plus présents sur internet. Dans ce contexte, la Chine va exiger l'étiquetage des contenus générés par l'IA, car la technologie pose de nouveaux défis. Le projet de réglementation, qui fait actuellement l'objet d'une consultation publique, prévoit des exigences claires en matière d'étiquetage des contenus générés par l'intelligence artificielle lors de leur production, de leur affichage et de leur distribution.Les fournisseurs de contenu en ligne seraient tenus d'utiliser des étiquettes visibles - telles que texte, son ou graphique - pour tous les textes, vidéos, sons et scènes virtuelles générés par l'IA. Par ailleurs, des identifiants plus subtils, tels que les filigranes numériques et les étiquettes de métadonnées, seraient également encouragés pour les contenus générés par l'IA.Le projet stipule également qu'aucune organisation ou personne ne peut malicieusement supprimer, altérer, falsifier ou dissimuler les étiquettes requises ou violer les droits et les intérêts d'autrui par une identification incorrecte du contenu généré par l'IA. Les règles proposées exigent également que les plateformes de contenu en ligne réglementent tout contenu généré par l'IA qu'elles distribuent.Selon l'organisme de surveillance Cyberspace Administration of China, les lignes directrices s'appliqueront aux organisations industrielles, aux entreprises, aux établissements d'enseignement et de recherche scientifique, aux institutions culturelles publiques et aux institutions professionnelles qui utilisent l'IA pour générer du contenu et fournir des services au public chinois.Les exigences visent à sauvegarder la sécurité nationale et l'intérêt public et à protéger les droits et les intérêts légitimes des personnes et des organisations, selon le projet, qui a été publié pour une consultation publique d'un mois. Les règles s'appuient sur des cadres juridiques antérieurs, notamment les dispositions administratives relatives à la synthèse approfondie dans les services d'information basés sur l'internet, mises en œuvre en janvier 2023, qui exigent un étiquetage visible des contenus susceptibles de créer de la confusion ou d'induire le public en erreur.Une autre réglementation importante, les Mesures provisoires pour la gestion des services d'IA générative promulguées en août 2023, a constitué le premier ensemble de règles chinoises ciblant les services d'IA générative. En août de l'année dernière, le Comité technique national de normalisation de la sécurité de l'information a publié un guide décrivant les normes d'étiquetage du contenu pour le texte, les images, l'audio et la vidéo.Les réglementations proposées constituent la dernière réponse de la Chine au développement rapide de l'IA et aux défis posés par cette technologie, notamment la diffusion de fausses informations et les problèmes de droits d'auteur. Par exemple, la technologie deepfake, qui s'appuie sur l'apprentissage en profondeur de l'IA pour modifier les images, le son et la vidéo, a été exploitée pour créer de fausses photographies et commettre des fraudes.Zhang Linghan, professeur à l'université chinoise de sciences politiques et de droit, a été cité dans le Quotidien du peuple comme ayant déclaré que "".De nombreux pays et organisations étudient les moyens de réglementer les contenus générés par l'IA afin d'en garantir l'authenticité, de protéger les droits d'auteur et de maintenir l'ordre social. Parmi les initiatives notables, on peut citer le plan coordonné de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, le Deepfakes Accountability Act des États-Unis et le Online Harms White Paper du gouvernement britannique.", a déclaré un avocat basé à Pékin et spécialisé dans les transactions de propriété intellectuelle.Pensez-vous que cette réglementation est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?