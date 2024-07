La Chine est le pays qui adopte le plus l'IA générative, 83 % des décideurs Chinois interrogés ayant déclaré utiliser l'IA générative, la technologie sur laquelle repose ChatGPT

Amérique du Nord : 20%

APAC : 10%

LATAM : 8%

Europe du Nord : 7%

Europe du Sud-Ouest et de l'Est : 7 %.

APAC : 71%

Amérique du Nord : 63%

Europe du Sud-Ouest et de l'Est : 60%

Europe du Nord : 58%

LATAM : 52%

APAC : 94%

Europe du Nord : 91%

Europe du Sud-Ouest et de l'Est : 91%

Amérique du Nord : 89%

LATAM : 84 %.

Banques : 17

Télécoms : 15

Assurances : 11

Sciences de la vie : 11%

Services professionnels : 11%

Commerce de détail : 10%

Secteur public : 9%

Santé : 9%

Industrie manufacturière : 7%

Énergie et services publics : 6%

Telecoms : 29%

Commerce de détail : 27%

Banques : 23

Services professionnels : 23%

Assurances : 22

Sciences de la vie : 19%

Soins de santé : 17

Énergie et services publics : 17%

Industrie manufacturière : 16%

Secteur public : 13

Ventes : 86

Marketing : 85%

INFORMATIQUE : 81

Finances : 75

Production : 75%

Les données



Au fur et à mesure qu'elles adoptent la GenAI, les organisations se rendent compte qu'elles ne disposent pas de suffisamment de données pour affiner les grands modèles linguistiques (LLM). Elles se rendent également compte - une fois qu'elles ont atteint un niveau de déploiement élevé - qu'elles ne disposent pas des outils appropriés pour mettre en œuvre l'IA avec succès. Les responsables informatiques des organisations sont surtout préoccupés par la confidentialité des données (76 %) et la sécurité des données (75 %).





Seul un dixième des organisations se disent pleinement prêtes à se conformer aux réglementations à venir en matière d'IA. Un tiers des organisations qui ont entièrement mis en œuvre l'IA pensent pouvoir se conformer aux réglementations. Seulement 7 % fournissent un niveau élevé de formation sur la gouvernance de la GenAI. Et seulement 5 % ont mis en place un système fiable pour mesurer les risques de partialité et de protection de la vie privée dans les LLM.

L'IA générative (GenAI) est là pour rester. Les organisations du monde entier utilisent et investissent avec enthousiasme dans cette technologie. Mais quels sont les régions et les pays qui sont à la pointe de l'utilisation de l'IA générative ?Lors d'une enquête menée auprès de 1 600 décideurs d'industries du monde entier par la société américaine de logiciels d'IA et d'analyse SAS et Coleman Parkes Research, 83 % des Chinois interrogés ont déclaré qu'ils utilisaient l'IA générative, la technologie qui sous-tend le ChatGPT. Ce chiffre est supérieur à celui des 16 autres pays et régions étudiés, y compris les États-Unis, où 65 % des personnes interrogées ont déclaré avoir adopté l'IA générative. La moyenne mondiale est de 54 %.Les secteurs étudiés comprenaient la banque, l'assurance, les soins de santé, les télécommunications, l'industrie manufacturière, la vente au détail et l'énergie. Les résultats soulignent les progrès rapides de la Chine dans le domaine de l'IA générative, qui a pris de l'ampleur après qu'OpenAI, soutenue par Microsoft, a lancé ChatGPT en novembre 2022, ce qui a incité des dizaines d'entreprises chinoises à lancer leurs propres versions.Selon les résultats de l'enquête, les décideurs commerciaux chinois indiquent que 83 % de leurs organisations utilisent l'IA générative. C'est plus qu'au Royaume-Uni (70 %), aux États-Unis (65 %) et en Australie (63 %). Mais les organisations américaines sont en avance en termes de maturité et de mise en œuvre complète des technologies GenAI, avec 24 %, contre 19 % en Chine et 11 % au Royaume-Uni.Qu'est-ce que cela signifie en termes d'impact économique mondial de l'IA et de la GenAI ? Dans un rapport publié en 2023, McKinsey a estimé que la GenAI pourrait ajouter l'équivalent de 2,6 à 4,4 milles milliards de dollars par an dans divers cas d'utilisation. Ce chiffre est comparable à l'ensemble du PIB du Royaume-Uni en 2021. Cet impact augmenterait l'influence globale de l'intelligence artificielle de 15 à 40 %.Compte tenu de ces implications économiques, SAS et Coleman Parkes ont ciblé 1 600 décideurs sur les principaux marchés mondiaux. Les personnes interrogées travaillent dans divers secteurs, notamment la banque, l'assurance, le secteur public, les sciences de la vie, les soins de santé, les télécommunications, la fabrication, la vente au détail, l'énergie et les services publics, ainsi que les services professionnels. Les plus petites organisations interrogées employaient entre 500 et 999 personnes, tandis que les plus grandes en employaient plus de 10 000.", a déclaré Stephen Saw, directeur général de Coleman Parkes. "Les points forts des résultats de l'enquête mondiale comprennent des indicateurs qui signalent que différentes régions sont à bord et commencent à adopter la GenAI de manière significative, mais à des rythmes différents.", a déclaré Bryan Harris, vice-président exécutif et directeur technique de SAS. "Où se situent les régions dans l'utilisation et la mise en œuvre de l'IA générative dans les processus de leur organisation ?Quelles sont les régions qui ont mis en place des politiques d'utilisation de la GenAI ?Dans quelle mesure ceux qui prévoient d'investir dans la GenAI au cours du prochain exercice disposent-ils d'un budget dédié ?Sabine VanderLinden, PDG et Venture Partner d'Alchemy Crew, estime que les industries qui investissent dans la GenAI ont beaucoup de potentiel. "", a-t-elle déclaré. "Les données montrent que la banque et l'assurance sont en tête des autres secteurs pour ce qui est de l'intégration de l'IA GenAI dans les activités quotidiennes de l'entreprise, et ce pour toute une série de paramètres. Les points saillants de ces résultats sont présentés ci-dessous.Comment se classent les différents secteurs d'activité en termes de mise en œuvre complète de l'IA GenAI et de son intégration dans les processus commerciaux habituels ?Quelles industries indiquent qu'elles utilisent déjà quotidiennement la GenAI dans une certaine mesure ?Quels sont les départements des organisations qui utilisent ou prévoient d'utiliser GenAI ?L'absence d'une stratégie claire en matière de GenAI est le premier défi auquel les organisations sont confrontées dans l'utilisation courante de la GenAI.Seuls 9 % des dirigeants ayant répondu à l'enquête indiquent qu'ils sont extrêmement familiers avec l'adoption de la GenAI par leur organisation. Parmi les répondants dont les organisations ont pleinement mis en œuvre la GenAI, seuls 25 % déclarent être extrêmement familiers avec la stratégie d'adoption de la GenAI de leur organisation. Même les décideurs responsables des décisions d'investissement technologique ne sont pas familiers avec l'IA - y compris dans les organisations qui sont en avance sur la courbe d'adoption.Neuf décideurs technologiques de haut niveau sur dix admettent qu'ils ne comprennent pas pleinement la GenAI et son potentiel d'impact sur les processus d'entreprise. Avec 45 %, les DSI sont en tête des cadres qui comprennent la stratégie d'adoption de l'IA de leur organisation. Mais seulement 36 % des directeurs des technologies (CTO) affirment qu'ils sont parfaitement au courant.Pourtant, malgré ce manque de compréhension, la plupart des organisations (75 %) déclarent avoir prévu des budgets pour investir dans la GenAI au cours du prochain exercice financier.Les organisations sont confrontées à d'autres défis, notamment :Bien qu'il y ait des obstacles, certains adopteurs précoces ont déjà ressenti des avantages significatifs : 89 % font état d'une amélioration de l'expérience et de la satisfaction des employés, 82 % déclarent réaliser des économies sur les coûts opérationnels et 82 % affirment que la fidélisation des clients est plus élevée.SAS est un leader mondial dans le domaine des données et de l'IA. Grâce aux logiciels et aux solutions sectorielles de SAS, les entreprises transforment les données en décisions fiables.Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?