Oracle's Larry Ellison says a surveillance system of police body cams, cameras on cars and autonomous drones, all monitored by AI, will constantly record and report on police and citizens, leading everyone to be on their best behavior pic.twitter.com/RAq5XGaNmZ — Tsarathustra (@tsarnick) September 15, 2024

Le cas de la pose des caméras avec intelligence artificielle sur les autoroutes est susceptible de donner raison à Larry Ellison

La sortie du PDG d’Oracle suggère que la Chine, et son adoption en masse des solutions d’intelligence artificielle pour des cas similaires, constitue un exemple

Le seul cas des technologies de police prédictive illustre que la mise à contribution de l’intelligence artificielle demeure une opération à mener avec des pincettes au vu des inconvénients

La mesure peut en effet induire un meilleur comportement des individus en société dans le cas où elle est implémentée pour aller à la recherche d’incivilités : conducteurs qui jettent les ordures sur la route, tiers qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence pendant les bouchons, personnes utilisant leurs téléphones portables en conduisant, etc.C’est une mesure que les autorités routières d'Angleterre ont mises sur pied dans le cadre d’un essai . Des caméras avec intelligence artificielle ont été installées sur des autoroutes afin de repérer les cas d'abandon de détritus par les possesseurs de véhicules.De nos jours en effet, la Chine est reconnue comme leader mondial en matière d’adoption des technologies de reconnaissance faciale. Les autorités s’en servent pour une panoplie d’usages. Par exemple, la police chinoise s’en sert pour scanner les foules à la recherche de suspects. C’est en s’appuyant sur cette technologie qu’elle a pu mettre la main sur un fugitif . L’homme de 31 ans était recherché pour des crimes économiques sur lesquels les autorités n’ont pas fait dans le détail.La Chine c’est aussi son système de crédit social qui s’appuie sur quelque 200 millions de caméras (aux capacités améliorées par l’intelligence artificielle) postées en divers lieux publics : traversées de feux de circulation, magasins, etc. C’est un système de notation qui attribue des scores de confiance aux personnes physiques et morales sur la base de données à la disposition du gouvernement. Par exemple, si un citoyen paie ses factures à temps, fait du bénévolat ou gère correctement son recyclage, il voit son score grimper et obtient des récompenses telles que des prix de transport public ou même des temps d’attente dans les hôpitaux revus à la baisse. En revanche, s’il est coupable d'infractions comme la mauvaise conduite routière, le tabagisme dans les espaces non-fumeurs, l'achat d'un trop grand nombre de jeux vidéo et l'affichage de fausses nouvelles en ligne, il est puni par la chute de son score de confiance. C’est en s’appuyant sur ce système que le gouvernement chinois peut par exemple interdire à 23 millions de personnes (mal notées selon la grille de son système de crédit social) d’acheter des billets de voyage Les autorités du pays ne cessent de revoir les capacités de leurs outils de surveillance de masse à la hausse. Alors que le mois de septembre 2019 s’achevait, elles ont dévoilé une caméra de 500 mégapixels aux capacités boostées à l’intelligence artificielle Depuis décembre 2019, les personnes qui veulent faire l’acquisition d'un nouveau numéro de téléphone et profiter des services de données doivent accepter que les fournisseurs de services de télécommunication numérisent leurs visages. Le ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'information explique que la démarche fait partie de ses efforts pour « protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens dans le cyberespace » et pour lutter contre la fraude par téléphone et par Internet. En plus du test de reconnaissance faciale, il est également interdit aux utilisateurs de téléphones de transmettre leur téléphone portable à des tiers et ils sont encouragés à vérifier si des numéros de téléphone sont enregistrés sous leur nom sans leur consentement.Cette mesure constituait une mise à niveau du système d’enregistrement des noms réels de la Chine pour les utilisateurs de téléphones mobiles mis en place en 2013. Ce dernier imposait aux personnes de soumettre leurs papiers d'identité et d'autoriser les opérateurs à prendre une photo d'identification pour obtenir un nouveau numéro. L’étape de reconnaissance faciale fait correspondre l’image à l’identité stockée de la personne.Le président argentin Javier Milei, un libertaire d'extrême droite qui est arrivé au pouvoir l'année dernière, a prôné une approche sévère à l'égard de la criminalité. Et la ministre argentine de la Sécurité Patricia Bullrich semble adopter une approche de plus en plus militarisée de la politique de sécurité. Cependant, la dernière initiative des autorités argentines visant à transposer Minority Report dans la réalité se heurte à une opposition farouche. La mesure a suscité une réaction particulièrement vive dans un pays au passé sombre de répression étatique, comme la dictature militaire brutale et violente de 1976 à 1983.Historiquement, les logiciels de police prédictive ont connu peu de succès. Une étude publiée en octobre dernier indique que le recours à ces logiciels pourrait n'être qu'une perte de temps. Le rapport de l'étude souligne que les prédictions de crimes générées par ces logiciels correspondent rarement aux crimes signalés. L'étude suggère en réalité que les algorithmes de prédiction utilisés par la police ne sont pas plus aptes à prédire l'avenir qu'une boule de cristal.Dans un cas spécifique, l'équipe de recherche a remarqué que les prédictions faites par logiciel utilisé par la police de Plainfield, dans le New Jersey, ne pouvaient être considérées comme justes que dans 0,5 % des cas. Les prédictions concernant les vols ou les agressions graves susceptibles de se produire avaient un taux de réussite de 0,6 % et les prédictions de cambriolage avaient un taux de réussite de 0,1 %. La police prédictive a connu une grande popularité dans plusieurs pays.Mais bien que certains policiers ne jurent que par elle, il n'y a pas toujours eu beaucoup de preuves que cette technologie fonctionne vraiment bien. Des études ont souligné au fil des ans les problèmes des logiciels de police prédictive. L'un des défauts des algorithmes prédictifs est qu'ils reposent sur un raisonnement inductif. Il s'agit de tirer des conclusions sur la base de la connaissance d'un petit échantillon et de supposer qu'elles s'appliquent à l'ensemble de la population.Des études portant sur ces logiciels ont révélé qu'une personne noire avait cinq fois plus de chances d'être arrêtée sans raison valable qu'une personne blanche. Dans certains cas, des suspects ont été condamnés à tort. L'analyse des résultats du logiciel de prédiction des crimes Geolitica, utilisé par la police de Plainfield, a révélé que la police prédictive a été un gigantesque gâchis qui n'a produit pratiquement aucun résultat utile, tout en coûtant cher aux contribuables.« Prédire des crimes dans des endroits où ils ne se produisent pas est une question destructrice. La police est un service, mais c'est un service qui peut avoir des conséquences négatives. Si vous envoyez la police quelque part, de mauvaises choses pourraient s'y produire », a déclaré le criminologue David Weisburd.Par ailleurs, une étude de l'Université d'État de Caroline du Nord a révélé que les services de police utilisent ces logiciels sans même comprendre comment ces technologies fonctionnent. L’étude a montré que les policiers n’étaient pas bien informés sur les technologies d’IA qu’ils utilisent.Source : Larry EllisonPartagez-vous les avis selon lesquels des tiers qui se sentent sous surveillance se comportent mieux en société ?Considérez-vous le système chinois de surveillance de ses citoyens comme un exemple à suivre ?