Depuis l'avènement de l'intelligence artificielle (IA), les utilisateurs craignent pour leur vie privée. Une enquête en août 2024 révèle que 84 % des personnes interrogées ont déclaré que la protection de la vie privée en ligne était un droit humain fondamental , tandis que 74 % se sentaient menacées par la capacité de l'IA à "" leur vie privée. 53 % des personnes interrogées ont cité "" comme leur principale préoccupation concernant l'IA.S'exprimant lors du 2024 Fast Company Innovation Festival, Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission (FTC), a souligné les risques que l'IA pose en permettant la fraude et la discrimination par les prix. Elle a souligné que les outils d'IA accélèrent les escroqueries et permettent une tarification personnalisée basée sur les données des consommateurs.Lina Khan a expliqué que l'IA automatise déjà les escroqueries en ligne traditionnelles telles que le phishing et introduit de nouvelles fraudes telles que le clonage vocal. Elle a également mis en garde les détaillants contre l'utilisation de la technologie de surveillance pilotée par l'IA pour ajuster les prix en fonction des clients. Lina Khan s'est également inquiétée de l'utilisation potentiellement abusive de l'IA par les compagnies aériennes pour faire payer plus cher les passagers qui assistent à des funérailles.La FTC étudie le rôle de l'IA dans la discrimination par les prix, qui diffère de la tarification dynamique qui ajuste les prix en fonction des conditions du marché. Lina Khan a fait remarquer que l'IA pouvait entraîner une variation des prix sur la base des données personnelles collectées par les entreprises numériques. Elle a donné des exemples, comme les personnes allergiques aux noix qui doivent payer plus cher les barres de céréales ou les restaurants qui utilisent des codes QR pour personnaliser leurs menus. "", a déclaré Lina Khan.En juillet, la FTC a demandé à huit entreprises de lui fournir des informations sur les "" qui utilisent les données des consommateurs. Lina Khan a souligné l'importance d'examiner cette pratique afin de déterminer son impact sur les consommateurs. Elle a conclu en se demandant si la société souhaitait accepter ce type de tarification ciblée ou mettre en place des réglementations pour l'empêcher. Elle a également noté que la tarification dynamique dans des domaines tels que le covoiturage a rendu les gens plus habitués à la tarification variable.Les préoccupations soulevées par Lina Khan au sujet de la discrimination tarifaire induite par l'IA s'inscrivent dans le cadre d'un examen plus large des pratiques des entreprises technologiques en matière de données. La FTC a déjà critiqué de grandes entreprises technologiques comme Amazon.com Inc. et Meta Platforms Inc. pour leurs pratiques étendues de collecte et de monétisation des données, qui présentent des risques importants pour la vie privée des consommateurs.Mais les positions de Lina Khan et de la FTC partagent les observateurs. En décembre 2023, Jim Cramer, animateur de l'émission "Mad Money" sur CNBC, a critiqué les politiques de Lina Khan, affirmant que sa position sur les fusions et acquisitions avait un impact négatif sur les rendements des investisseurs. Jim Cramer l'a qualifiée d'"" pour les portefeuilles d'actions, soulignant la tension entre la surveillance réglementaire et la performance du marché.En juillet 2023, Elon Musk a également accusé Lina Khan de partialité et d'excès dans l'enquête de la FTC sur la protection de la vie privée de X, anciennement Twitter. Les allégations d'Elon Musk soulignent les relations conflictuelles entre la FTC et les géants de la technologie, qui naviguent dans le paysage complexe de la confidentialité des données et de la protection des consommateurs.En avril 2024, Jon Stewart a reproché à Apple Inc. d'avoir prétendument bloqué une interview de Khan sur son podcast. Cet incident met en lumière les enquêtes antitrust en cours sur les pratiques commerciales et la position dominante d'Apple sur le marché.Pensez-vous que les déclarations de Lina Khan sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?