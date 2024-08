YouGov et Aloha Browser ont annoncé les résultats de leur enquête « Comment l'IA affecte-t-elle la vie privée numérique ? », dans laquelle près des trois quarts (74 %) des personnes interrogées ont déclaré qu'elles se sentaient menacées par le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) de « détruire leur vie privée ». En réponse à la demande du public concernant le maintien de la vie privée à l'ère de l'IA, Aloha Browser lance son nouvel assistant privé d'IA.», a déclaré Andrew Frost Moroz, fondateur d'Aloha Browser.».L'assistant IA privé d'Aloha garantirait un véritable anonymat aux utilisateurs en évitant que leurs requêtes ne soient «». Il ne recueille, ne stocke ni ne partage aucune information sur l'utilisateur ; en outre, il combine et mélange toutes les demandes d'IA qu'il reçoit, de sorte qu'aucune partie extérieure ne peut déterminer qui demande quoi. Comme toutes les requêtes sont mélangées et dépouillées de toute donnée externe telle que le fuseau horaire, le système d'exploitation ou l'adresse IP, il devient impossible d'identifier les utilisateurs individuels ou de collecter leurs informations pour créer un jumeau numérique en vue d'actions frauduleuses.», ajoute Frost Moroz.Selon l'étude, les personnes interrogées estiment que l'utilisation de navigateurs dotés d'une protection renforcée de la vie privée (34 %) et de réseaux privés virtuels (29 %) sont les outils les plus efficaces pour la protection de la vie privée.», déclare Frost Moroz. «Aloha veut aller encore plus loin dans la protection de la vie privée en n'utilisant jamais d'éléments open-source qui pourraient compromettre la vie privée de quelque manière que ce soit. Pour les éléments open-source utilisés, l'équipe de développeurs d'Aloha vérifie quotidiennement leur sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas de traceurs. Tous les autres éléments et fonctionnalités propriétaires du navigateur sont conçus en interne. En outre, le navigateur est régulièrement contrôlé par des tiers afin de garantir le respect des normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée et de sécurité.Frank Heidt, directeur général du groupe de sécurité Leviathan, basé à Seattle, qui vérifie les solutions de sécurité d'Aloha, a déclaré : «Aloha Browser est tout à fait unique parmi les navigateurs web de protection de la vie privée car, bien que son utilisation soit gratuite, il ne collecte, ne partage, ne vend ni ne monétise aucune donnée utilisateur de quelque manière que ce soit. Le modèle économique de l'entreprise repose au contraire sur l'achat par certains de ses utilisateurs de services d'abonnement VPN et IA haut de gamme. Lancée en 2015, Aloha compte aujourd'hui environ 10 millions d'utilisateurs mensuels actifs et plus de 250 millions de téléchargements.», explique Frost Moroz.Malgré la protection de l'intelligence artificielle d'Aloha, Aloha comprend que certains utilisateurs ne sont toujours pas à l'aise avec l'utilisation de l'intelligence artificielle de quelque manière que ce soit. «», explique Frost Moroz. «Depuis 2015, Aloha Browser, basé à Chypre, s'est donné pour mission de rendre la liberté et la confidentialité numériques accessibles à tous. Grâce à son navigateur web respectueux de la vie privée et à son assistant Private AI, Aloha offre une expérience utilisateur transparente et intuitive tout en assurant une protection des données, ainsi qu'un accès facile au contenu en ligne, à tout moment et en tout lieu.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui qu'en pensez-vous ?