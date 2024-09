Un avenir incertain mais prometteur

L'IA est-elle destructrice ou créatrice d'emplois ?

Des entreprises commencent à adapter leur business model en prévision des changements provoqués par l'IA

Certaines entreprises ont même activement vanté les avantages de l'IA pour réduire leurs besoins globaux en personnel

Selon un milliardaire de la technologie, les dirigeants d'entreprise ne peuvent pas « raconter des bobards » à leurs employés sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la main-d'œuvre et sur la manière dont la technologie affectera les emplois de manière plus générale.Jim Kavanaugh, PDG de World Wide Technology (WWT), a déclaré lors d'un entretien que les gens sont « trop intelligents » pour accepter que l'IA ne change pas la façon dont ils gèrent leur travail et qu'aucun emploi ne sera supprimé en raison de la nature transformatrice de la technologie.WWT est un fournisseur de solutions technologiques d'entreprise qui se concentre sur des services tels que le cloud computing, la sécurité informatique, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et les services de conseil.« Si vous pensez que vous allez essayer de jouer avec cela et que vous allez dire à vos employés que rien ne va changer et que tout va bien se passer, c'est de la foutaise », a déclaré Kavanaugh lors d'une interview plus tôt ce mois-ci.Kavanaugh a également mentionné qu’il n’existe pas de manuel pour gérer les événements macroéconomiques perturbateurs, comme la pandémie de Covid-19, et leur impact sur les emplois. Cependant, il a insisté sur le fait que le rôle d’un PDG est « d'être aussi transparent que possible et toujours honnête avec ses employés quant à sa position ».Avec l'IA, « il va y avoir toutes sortes de changements », a ajouté Kavanaugh. « Si je peux donner un conseil, c'est que tout le monde devrait étudier l'IA et la technologie et ne pas en avoir peur ».Même s'il est évident que l'IA aura un impact sur la main-d'œuvre, « aucun d'entre nous n'a tout compris », a-t-il déclaré. « Si quelqu'un vient vous dire : "Je peux vous dire exactement comment cela va influencer les emplois et comment cela va influencer tout ce que nous faisons", il ment. Parce que personne ne le sait ».Kavanaugh a souligné que, dans l'ensemble, il est optimiste quant aux effets positifs de l'IA et à sa capacité à améliorer la productivité : « S'asseoir et dire "Je vais essayer de jeter de l'eau froide sur ce feu, je vais essayer de l'éteindre et de l'ignorer", c'est une erreur totale ».« Je crois qu'il faut accepter [l'IA], apprendre et être réaliste à ce sujet. Parce qu'il y aura des emplois qui seront perturbés, cela ne fait aucun doute. Mais, pour l'essentiel, je crois vraiment qu'elle améliorera et accélérera ce que nous faisons tous », a déclaré Kavanaugh.Kavanaugh a cofondé WWT en 1990 avec David Steward, un autre entrepreneur de St. Louis, dans le Missouri, en tant que revendeur d'équipements technologiques. Aujourd'hui, WWT est un géant de la technologie à part entière, qui génère un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars par an.Kavanaugh dispose actuellement d'une fortune de 7 milliards de dollars, selon les données en temps réel du magazine d'affaires Forbes. Avant de cofonder l'entreprise, Kavanaugh a représenté l'équipe nationale de football des États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles.Les craintes concernant les effets perturbateurs de l'IA sur l'emploi ne sont pas nouvelles. Selon un rapport de recherche publié par Goldman Sachs au printemps dernier, quelque 300 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'intelligence artificielle générative Le document indique également qu'aux États-Unis et en Europe, « environ deux tiers des emplois actuels sont exposés à un certain degré d'automatisation par l'IA », tandis que l'IA générative « pourrait remplacer jusqu'à un quart du travail actuel ».Kavanaugh n'est pas le seul à voir des effets positifs dans l'utilisation de l'IA dans le monde du travail. Clara Shih, responsable de l'IA chez Salesforce, a déclaré que certains emplois allaient disparaître en raison de l'impact perturbateur de la technologie. La question de savoir si les nouvelles technologies remplaceront les emplois est « une question qui a été posée de tout temps », a déclaré Shih, citant en exemple la création d'outils d'automatisation dans les usines, de véhicules et de machines agricoles, ainsi que l'internet.« Il y a un sous-ensemble d'emplois qui vont disparaître », a déclaré Shih. « L'internet a détruit de nombreux emplois. Mais il en a créé de nouveaux que nous n'aurions même pas pu imaginer en 1999. »En fin de compte, l'IA sera une force positive dans le monde du travail, entraînant la création de nouveaux emplois, selon Shih. Toutefois, la nature de nos descriptions de poste pourrait changer. « Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui avec l'IA, c'est que tout le monde a besoin d'une nouvelle description de poste », a déclaré Shih. « La plupart des emplois ne disparaîtront pas, mais chaque emploi nécessitera une nouvelle description ».Dans le cadre de son événement annuel Dreamforce, Salesforce a dévoilé une nouvelle plateforme d'IA , appelée AgentForce. Les entreprises peuvent utiliser cette plateforme pour créer et personnaliser leurs propres « agents » d'IA, des travailleurs numériques autonomes qui peuvent apporter leur aide dans des domaines tels que le service à la clientèle et l'assistance aux employés.L'entreprise est célèbre pour avoir inauguré l'ère du logiciel en tant que service, qui consiste à louer l'accès à des applications informatiques par le biais d'un abonnement. Mais alors que l'IA générative secoue le secteur, Salesforce repense son modèle commercial pour la technologie émergente. Le géant du logiciel facturera 2 dollars par conversation tenue par ses nouveaux « agents », des IA génératives conçues pour gérer des tâches telles que le service client ou la planification de réunions de vente sans nécessiter de supervision humaine.La nouvelle stratégie de tarification vise également à protéger Salesforce si l'IA contribue à de futures pertes d'emplois et que les entreprises clientes ont moins de travailleurs pour acheter des abonnements aux logiciels de l'entrepriseLors d'un discours d'ouverture de la conférence annuelle Dreamforce de l'entreprise, Marc Benioff, PDG de Salesforce, a souligné que ces nouveaux agents IA permettront aux entreprises d’augmenter leur capacité de travail pendant les périodes de forte activité sans avoir à embaucher des employés supplémentaires ou des « gig workers ». Cette flexibilité pourrait réduire la nécessité d’embaucher des travailleurs à temps plein ou des travailleurs temporaires, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché de l’emploi.Par exemple, l'entreprise suédoise de fintech Klarna a déclaré le mois dernier qu'elle avait pu réduire ses effectifs de 5 000 à 3 800 personnes en une seule année grâce à l'IA, et qu'elle avait ensuite mieux rémunéré ses employés restants. Ce pionnier du « buy now, pay later » a déclaré qu'il envisageait de réduire encore ses effectifs l'année prochaine, pour atteindre 2 000 personnes, grâce à l'utilisation de l'IA dans des domaines tels que le marketing et le service à la clientèle.Klarna affirme que son chatbot alimenté par l'IA peut gérer la charge de travail auparavant gérée par 700 agents de service à la clientèle à temps plein. L'entreprise a réduit le temps de résolution moyen des demandes de service à la clientèle de 11 minutes à deux, tout en maintenant des taux de satisfaction de la clientèle constants par rapport aux agents humains.Selon le rapport 2023 Future of Jobs du Forum économique mondial, plus de 75 % des entreprises prévoient d'adopter l'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe au cours des cinq prochaines années. Cette adoption généralisée pourrait modifier considérablement notre façon de travailler.Klarna a fait état d'une augmentation de 73 % du revenu moyen par employé par rapport à l'année dernière. Selon son site web, Klarna, dont le siège social se trouve en Suède, possède deux bureaux au Royaume-Uni, à Londres et à Manchester, ainsi que de nombreuses autres implantations en Europe, en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'entreprise a déclaré que les réductions d'effectifs prévues seraient réparties uniformément sur l'ensemble de ses sites. Outre le service à la clientèle, Klarna utilise actuellement l'intelligence artificielle dans ses efforts de marketing.« Notre assistant d'IA sert désormais également d'assistant d'achat puissant qui aide les consommateurs à découvrir et à choisir des produits adaptés, transformant ainsi davantage l'expérience d'achat et les aidant à économiser du temps et de l'argent », a déclaré l'entreprise.Sources : Jim Kavanaugh, Klarna 