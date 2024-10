1

import torch from transformers import AutoTokenizer, AutoModel import math from PIL import Image import torchvision.transforms as T from torchvision.transforms.functional import InterpolationMode def split_model ( ) : device_map = { } world_size = torch.cuda.device_count ( ) num_layers = 80 # Since the first GPU will be used for ViT, treat it as half a GPU. num_layers_per_gpu = math. ceil ( num_layers / ( world_size - 0.5 ) ) num_layers_per_gpu = [ num_layers_per_gpu ] * world_size num_layers_per_gpu [ 0 ] = math. ceil ( num_layers_per_gpu [ 0 ] * 0.5 ) layer_cnt = 0 for i, num_layer in enumerate ( num_layers_per_gpu ) : for j in range ( num_layer ) : device_map [ f 'language_model.model.layers.{layer_cnt}' ] = i layer_cnt += 1 device_map [ 'vision_model' ] = 0 device_map [ 'mlp1' ] = 0 device_map [ 'language_model.model.tok_embeddings' ] = 0 device_map [ 'language_model.model.embed_tokens' ] = 0 device_map [ 'language_model.output' ] = 0 device_map [ 'language_model.model.norm' ] = 0 device_map [ 'language_model.lm_head' ] = 0 device_map [ f 'language_model.model.layers.{num_layers - 1}' ] = 0 return device_map IMAGENET_MEAN = ( 0.485 , 0.456 , 0.406 ) IMAGENET_STD = ( 0.229 , 0.224 , 0.225 ) def build_transform ( input_size ) : MEAN, STD = IMAGENET_MEAN, IMAGENET_STD transform = T.Compose ( [ T.Lambda ( lambda img: img.convert ( 'RGB' ) if img.mode != 'RGB' else img ) , T.Resize ( ( input_size, input_size ) , interpolation=InterpolationMode.BICUBIC ) , T.ToTensor ( ) , T.Normalize ( mean=MEAN, std=STD ) ] ) return transform def find_closest_aspect_ratio ( aspect_ratio, target_ratios, width, height, image_size ) : best_ratio_diff = float ( 'inf' ) best_ratio = ( 1 , 1 ) area = width * height for ratio in target_ratios: target_aspect_ratio = ratio [ 0 ] / ratio [ 1 ] ratio_diff = abs ( aspect_ratio - target_aspect_ratio ) if ratio_diff < best_ratio_diff: best_ratio_diff = ratio_diff best_ratio = ratio elif ratio_diff == best_ratio_diff: if area > 0.5 * image_size * image_size * ratio [ 0 ] * ratio [ 1 ] : best_ratio = ratio return best_ratio def dynamic_preprocess ( image, min_num= 1 , max_num= 12 , image_size= 448 , use_thumbnail= False ) : orig_width, orig_height = image.size aspect_ratio = orig_width / orig_height # calculate the existing image aspect ratio target_ratios = set ( ( i, j ) for n in range ( min_num, max_num + 1 ) for i in range ( 1 , n + 1 ) for j in range ( 1 , n + 1 ) if i * j <= max_num and i * j >= min_num ) target_ratios = sorted ( target_ratios, key=lambda x: x [ 0 ] * x [ 1 ] ) # find the closest aspect ratio to the target target_aspect_ratio = find_closest_aspect_ratio ( aspect_ratio, target_ratios, orig_width, orig_height, image_size ) # calculate the target width and height target_width = image_size * target_aspect_ratio [ 0 ] target_height = image_size * target_aspect_ratio [ 1 ] blocks = target_aspect_ratio [ 0 ] * target_aspect_ratio [ 1 ] # resize the image resized_img = image.resize ( ( target_width, target_height ) ) processed_images = [ ] for i in range ( blocks ) : box = ( ( i % ( target_width // image_size)) * image_size, ( i // (target_width // image_size)) * image_size, ( ( i % ( target_width // image_size)) + 1) * image_size, ( ( i // (target_width // image_size)) + 1) * image_size ) # split the image split_img = resized_img.crop ( box ) processed_images.append ( split_img ) assert len ( processed_images ) == blocks if use_thumbnail and len ( processed_images ) != 1 : thumbnail_img = image.resize ( ( image_size, image_size ) ) processed_images.append ( thumbnail_img ) return processed_images def load_image ( image_file, input_size= 448 , max_num= 12 ) : image = Image.open ( image_file ) .convert ( 'RGB' ) transform = build_transform ( input_size=input_size ) images = dynamic_preprocess ( image, image_size=input_size, use_thumbnail= True , max_num=max_num ) pixel_values = [ transform ( image ) for image in images ] pixel_values = torch.stack ( pixel_values ) return pixel_values path = "nvidia/NVLM-D-72B" device_map = split_model ( ) model = AutoModel.from_pretrained ( path, torch_dtype=torch.bfloat16, low_cpu_mem_usage= True , use_flash_attn= False , trust_remote_code= True , device_map=device_map ) .eval ( ) print ( model ) tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained ( path, trust_remote_code= True , use_fast= False ) generation_config = dict ( max_new_tokens= 1024 , do_sample= False ) # pure-text conversation question = 'Hello, who are you?' response, history = model.chat ( tokenizer, None, question, generation_config, history=None, return_history= True ) print ( f 'User: {question}

Assistant: {response}' ) # single-image single- round conversation pixel_values = load_image ( 'path/to/your/example/image.jpg' , max_num= 6 ) . to ( torch.bfloat16 ) question = '<image>

Please describe the image shortly.' response = model.chat ( tokenizer, pixel_values, question, generation_config ) print ( f 'User: {question}

Assistant: {response}' )