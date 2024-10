OpenAI is evil — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2024

La querelle d'Elon Musk avec OpenAI et Sam Altman

En octobre 2024, OpenAI a conclu une impressionnante levée de fonds de 6,6 milliards de dollars, faisant grimper sa valorisation à 157 milliards de dollars , presque le double de sa précédente évaluation de 86 milliards de dollars. Cette opération, parmi les plus importantes jamais réalisées dans le secteur privé, renforce la position d'OpenAI parmi les startups les plus valorisées au monde, aux côtés de SpaceX et de ByteDance.Cette levée de fonds s'accompagne cependant de conditions strictes : les investisseurs ont le droit de retirer leur argent si OpenAI ne réussit pas à passer d'une organisation à but non lucratif à une entreprise entièrement lucrative. De plus, OpenAI a demandé à ses investisseurs, telles que Microsoft, Nvidia et Thrive Capital, entre autres, de ne pas soutenir des startups concurrentes dans le domaine de l'IA.Un employé de l'entreprise a en effet déclaré qu'OpenAI avait demandé à ses investisseurs de ne pas investir dans cinq entreprises concurrentes : Anthropic, qui a récemment annoncé une nouvelle fonction d'entreprise pour son LLM Claude ; Glean, une organisation d'IA ciblant spécifiquement les utilisateurs en entreprise ; Perplexity, qui a développé un nouvel outil pour transformer la recherche en contenu ; Safe Superintelligence, qui a été fondée par l'ancien scientifique en chef d'OpenAI, Ilya Sutskever ; et xAI, qui appartient à Elon Musk et qui a récemment lancé l'une des grappes d'entraînement les plus puissantes au monde.Après la publication de cette demande (qui n'était pas juridiquement contraignante), Elon Musk s'est rendu sur la plateforme de médias sociaux X pour qualifier l'entreprise de « diabolique ».Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk et OpenAI s'opposent. La querelle entre l'entrepreneur et l'entreprise d'IA ne date pas d'hier.Lorsque OpenAI a été lancée en 2015, elle était coprésidée par Sam Altman et Elon Musk. Ce dernier a apporté 45 millions de dollars de financement initial à la société d'IA que Sam Altman et lui-même jugeaient nécessaire pour s'opposer à la domination apparente de Google dans l'espace de l'IA.En 2018, alors que l'entreprise commençait à envisager une réorientation vers le secteur lucratif afin de garantir la poursuite des investissements dans la recherche sur l'IA, Elon Musk a proposé deux options : soit OpenAI fusionnait avec Tesla ( dont il est propriétaire), soit il recevait le contrôle total de l'entreprise. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, Elon Musk a quitté OpenAI avec l'intention de créer sa propre entreprise d'IA en tant que concurrent.Après que le conseil d'administration d'OpenAI a tenté, en vain, de révoquer Sam Altman en novembre 2023, Elon Musk a intenté une action en justice, affirmant que la réorientation de l'entreprise vers des objectifs lucratifs allait à l'encontre de l'accord initial conclu lors de la création de l'entreprise. La plainte a été déposée en mars 2024, puis abandonnée en juin 2024 par Elon Musk, qui n'a pas révélé les raisons de cet abandon. OpenAI a soutenu que la plainte d'Elon Musk était frivole et « révisionniste ».Cependant, au début du mois d'août 2024, Elon Musk a relancé une action en justice contre OpenAI et Sam Altman affirmant qu’il a été « manipulé » pour cofonder OpenAI , une organisation à but non lucratif qui est ensuite devenue une structure hybride « pour l'enrichissement personnel de Sam Altman et de ses partenaires ». Elon Musk a notamment accusé Sam Altman et d’autres dirigeants de l'avoir délibérément trompé en lui faisant croire que l’entreprise suivrait une voie plus ouverte et altruiste que les géants technologiques axés sur le profit. Cependant, OpenAI a finalement adopté un modèle commercial plus traditionnel, ce qui a suscité les inquiétudes d'Elon Musk quant aux dangers potentiels de l’IA.En dehors des procès, il y a eu une quantité importante de querelles mineures, dont la plupart proviennent d'Elon Musk. Ce dernier a augmenté les salaires chez Tesla, notamment parce qu'il craignait qu'OpenAI ne tente de débaucher le personnel d'IA de l'entreprise de voitures autonomes en gonflant les salaires dans le cadre d'une guerre des talents.Elon Musk a également menacé d'interdire tous les appareils Apple après l'annonce par Apple de son partenariat avec OpenAI. Elon Musk a déclaré que tous les visiteurs de ses sites devraient laisser leurs appareils Apple enfermés dans une cage de Faraday jusqu'à leur départ. Apple a récemment choisi de ne pas participer à un récent tour d'investissement pour OpenAI et n'a pas commenté la question.Elon MuskQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la demande d'OpenAI visant à empêcher les investisseurs de financer ses concurrents pertinente ou judicieuse ?Trouvez-vous que la réaction d'Elon Musk est justifiée ou bien disproportionnée ?