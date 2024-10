« Les affirmations audacieuses sur les capacités de l'IA ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'IA pourrait réduire la demande d'ingénieurs humains, voire les supplanter complètement », a déclaré Philip Walsh, analyste principal chez Gartner. « L'IA transformera le rôle futur des ingénieurs logiciels, mais l'expertise et la créativité humaines seront toujours essentielles pour fournir des logiciels complexes et innovants ».Les analystes de Gartner s'attendent à ce que l'IA ait un impact sur le rôle de l'ingénieur logiciel de trois manières :Les outils d'IA généreront des augmentations modestes de la productivité en augmentant les schémas de travail et les tâches des développeurs existants. Les avantages de l'IA en termes de productivité seront les plus significatifs pour les développeurs seniors dans les organisations ayant des pratiques d'ingénierie matures.Les agents d'IA transformeront les schémas de travail des développeurs en leur permettant d'automatiser et de décharger entièrement davantage de tâches. Cela marquera l'émergence d'une ingénierie logicielle native de l'IA, lorsque la plupart des codes seront générés par l'IA plutôt que par l'homme.« À l'ère de l'IA native, les ingénieurs logiciels adopteront un état d'esprit “ IA d'abord ”, dans lequel ils se concentreront principalement sur l'orientation des agents d'IA vers le contexte et les contraintes les plus pertinents pour une tâche donnée », a déclaré Philip Walsh. Les ingénieurs logiciels devront donc impérativement posséder des compétences en matière d'ingénierie des invites en langage naturel et de génération augmentée de récupération (RAG).Si l'IA rendra l'ingénierie plus efficace, les organisations auront besoin d'ingénieurs logiciels encore plus compétents pour répondre à la demande en forte croissance de logiciels alimentés par l'IA.« La création de logiciels alimentés par l'IA exigera une nouvelle race de professionnels du logiciel, l'ingénieur en IA », a déclaré M. Walsh. « L'ingénieur en IA possède une combinaison unique de compétences en génie logiciel, en science des données et en IA/apprentissage automatique (ML), des compétences qui sont recherchées. »Selon une enquête de Gartner menée au quatrième trimestre 2023 auprès de 300 organisations américaines et britanniques, 56 % des responsables de l'ingénierie logicielle considèrent l'ingénieur en IA/apprentissage automatique (ML) comme le rôle le plus demandé en 2024, et ils considèrent la mise en application de l'IA/ML dans les applications comme la plus grande lacune en matière de compétences.Pour soutenir les ingénieurs en IA, les organisations devront investir dans des plateformes de développeurs IA. Ces plateformes aideront les organisations à développer des capacités d'IA plus efficacement et à intégrer l'IA dans les solutions d'entreprise à grande échelle. « Cet investissement exigera des organisations qu'elles améliorent les compétences des équipes d'ingénierie des données et des plateformes afin d'adopter des outils et des processus qui favorisent l'intégration et le développement continus des artefacts d'IA », a déclaré Philip Walsh.GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces perspectives de Gartner crédibles ou pertinentes ?Selon vous, les entreprises devraient-elles donner la priorité à l'amélioration des compétences des ingénieurs existants ou à l'embauche de nouveaux ingénieurs spécialisés en IA pour répondre aux demandes futures ?