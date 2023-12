Une nouvelle étude de Skillsoft portant sur plus de 5 700 professionnels de l'informatique révèle que le développement des compétences est une pièce essentielle du puzzle pour construire une organisation compétitive, même si des efforts supplémentaires sont nécessaires pour optimiser la formation au sein des équipes technologiques.Seuls 37 % des professionnels de l'informatique déclarent recevoir une formation "la plupart du temps" lorsque leur employeur investit dans une nouvelle technologie. En outre, par rapport à l'année dernière, 40 % de plus de responsables informatiques déclarent que leur organisation n'investit pas suffisamment dans le développement professionnel et 80 % de plus déclarent que leurs programmes de formation actuels ne sont pas efficaces pour développer les compétences dont ils ont besoin.", déclare Orla Daly, directeur de l'information chez Skillsoft. "Alors que les compétences techniques sont traditionnellement prioritaires dans le secteur des technologies de l'information, les compétences non techniques peuvent être laissées de côté, bien qu'elles soient essentielles pour adapter et augmenter les technologies de transformation, en particulier l'IA générative. Les professionnels de l'informatique interrogés classent la communication en équipe (40 %), la communication interpersonnelle (21 %) et l'intelligence émotionnelle (13 %) parmi les trois compétences les plus importantes que doivent posséder les dirigeants informatiques. Cependant, seulement 6 % des responsables informatiques déclarent que les compétences en leadership seront un domaine d'investissement clé à l'avenir, et seulement 7 % disent la même chose à propos des compétences en matière de pouvoir.Les caractéristiques les plus importantes d'un programme de formation sont la qualité du contenu (55 %), les possibilités de pratique (50 %) et la multiplicité des méthodes d'apprentissage (38 %). La formation en ligne, à la demande, est l'option d'apprentissage la plus populaire parmi les professionnels de l'informatique cette année (59 %), suivie par la formation en ligne en direct (46 %) et la formation impromptue sur le lieu de travail (31 %).Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des conclusions de cette étude de Skillsoft ? Trouvez-vous qu'elles sont crédibles ou pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?