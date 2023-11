L'économiste en chef de LinkedIn, Karin Kimbrough, affirme avoir vu de nombreux emplois affichés sur LinkedIn qui sont tous liés à l'IA. Plusieurs secteurs intègrent des solutions d'IA pour le travail. Qu'il s'agisse d'un employé ou d'un professionnel dans son domaine, tous utilisent l'IA pour rendre leur travail plus efficace. M. Kimbrough affirme qu'il n'a jamais vu les gens se conformer aussi rapidement à une nouvelle technologie. Il a fallu du temps pour utiliser les crypto-monnaies et la réalité virtuelle, mais les gens se sont mis à l'aise avec l'IA en un instant.Des mots tels que "Prompt Engineering", "Generative Artificial Intelligence" et "prompt crafting" sont désormais utilisés sur LinkedIn, car de nombreuses entreprises recrutent des personnes capables de donner des messages significatifs à l'IA comme ChatGPT. Selon LinkedIn, il y a eu une augmentation de 13 % pour le titre de poste de "responsable de l'IA" à partir de décembre 2022. La recherche de "Prompt Engineers" (ingénieurs de requête) va monter en flèche en 2024. James Neave, directeur d'Adzuna, explique que le titre d'ingénieur de requête est apparu lorsque l'IA est devenue facilement accessible. Au Royaume-Uni, il n'y a pas eu d'annonce d'ingénieur de requête en 2022. Mais cette année, 7 annonces de prompt engineers ont été vues.Qu'est-ce qu'un "prompt engineer" ? Ce sont des personnes qui écrivent des questions pour les chatbots et qui aident à améliorer leurs réponses en rendant compte aux développeurs. Dans certains endroits, ce poste ne nécessite même pas de diplôme technique, mais peut être rémunéré jusqu'à 375 000 dollars. Les responsables de l'éthique de l'IA, les responsables de l'IA, les auditeurs de l'IA, les formateurs de l'IA et les gestionnaires de machines sont également recherchés par de nombreuses entreprises. De nombreuses entreprises qui recrutent du personnel pour l'IA recherchent des personnes ayant une "expertise en IA générative" et des "connaissances en apprentissage automatique", et elles n'exigent même pas de diplôme avec une formation technique.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de LinkedIn crédibles et pertinentes ?