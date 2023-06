Le chiffre de mai, 204 par million d'offres d'emploi, était également plus du double du niveau de 2021 et soulignait l'engouement autour de l'IA, déclenché par le succès fulgurant du ChatGPT d'OpenAI.Les postes de scientifiques des données représentaient 5 % des offres d'emploi dans le domaine de l'IA sur la plateforme américaine d'Indeed, tandis que les postes d'ingénieur logiciel, d'ingénieur en apprentissage automatique et d'ingénieur des données étaient également très demandés.", a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique chez Indeed.Ce bond intervient à un moment où le marché de l'emploi dans le secteur de la technologie est mis sous pression par des licenciements massifs dans des entreprises telles que Meta Platforms et Amazon.com Inc, qui se serrent la ceinture pour faire face à une économie incertaine.Dans l'ensemble, les emplois dans le secteur de la technologie ont diminué de 43,6 % aux États-Unis par rapport au mois de juin de l'année dernière, a indiqué Indeed, ajoutant que le nombre d'emplois disponibles dans le domaine de l'intelligence artificielle ne suivait pas l'intérêt des demandeurs d'emploi.Les données d'Indeed montrent que les recherches d'emplois dans le domaine de l'IA générative ont grimpé à 147 par million d'emplois totaux recherchés en mai, alors qu'elles étaient pratiquement nulles l'année précédente.Son site web américain a affiché des offres d'emploi en IA générative provenant d'entreprises telles que Meta Platforms, Apple, Tiktok, Pinterest et Amazon.com.Source : IndeedQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations pertinentes ?Pensez-vous que cette tendance va se confirmer dans les mois à venir ?