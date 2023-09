Ces données proviennent d'un rapport publié par l'Institute for the Future of Work, basé à l'Imperial College de Londres. Plus d'un millier d'entreprises ont été interrogées afin de mieux comprendre leur perception de l'utilisation de l'IA. 78 % d'entre elles ont déclaré que l'utilisation de l'IA et l'incorporation de processus automatisés dans leurs flux de travail ont directement contribué à la création de nouveaux emplois.Malgré cela, certains ne sont pas très positifs quant au rôle de l'IA. 47 % des personnes ayant répondu à cette enquête ont déclaré que l'IA avait supprimé certains emplois qui étaient auparavant disponibles. En revanche, 67 % ont déclaré que de nouveaux postes avaient été créés, ce qui indique clairement que la révolution de l'IA n'a pas exactement le même impact sur tous les habitants de la planète.La répartition inégale des emplois liés à l'IA pourrait profiter à certains plus qu'à d'autres, une fois tous les éléments pris en compte. Il sera intéressant de voir quel type d'effet cela aura sur l'avenir de l'IA, car nombreux sont ceux qui continueront à prétendre qu'elle fera plus de mal que de bien. Quoi qu'il en soit, l'IA est là pour rester et son impact, quel qu'il soit, se répercutera probablement pendant de nombreuses décennies et transformera complètement la forme et le visage du monde du travail tel que nous le connaissons.Quel est votre avis sur le sujet ?Les conclusions de ce rapport de l'Institute for the Future of Work sont-elles crédibles et pertinentes selon vous ?