L’OCDE alerte sur le risque d’automatisation des emplois cognitifs par l’IA

Réponses des employeurs à l'évolution des besoins due à l'IA

Les politiques publiques existantes soutenant la formation à l'IA ne sont pas suffisantes

L'utilisation de l'IA semble être associée à une plus grande satisfaction au travail

Les travailleurs qui utilisent l'IA

L’OCDE appelle les gouvernements à investir dans l’éducation, la formation et la protection sociale pour aider les travailleurs à s’adapter à la révolution numérique. L’intelligence artificielle (IA) est en train de bouleverser le monde du travail, avec des conséquences potentiellement importantes pour les emplois les plus qualifiés, selon un rapport publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Le rapport, intitulé, analyse l’impact de l’IA sur les compétences requises pour différents types d’emplois dans 32 pays membres de l’OCDE. Le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) auront probablement un impact profond sur les marchés du travail, non seulement en termes de niveaux d'emploi et de qualité des emplois, mais aussi sur la manière dont le travail est organisé, sur le type de tâches que les travailleurs accomplissent et, par conséquent, sur les compétences qui seront nécessaires.Selon le rapport de l’OCDE, les emplois qui exigent des compétences cognitives élevées, comme l’analyse, la résolution de problèmes ou la prise de décision, sont les plus exposés au risque d’automatisation ou d’externalisation, car l’IA peut effectuer ces tâches plus efficacement ou à moindre coût que les humains. Ces emplois représentent environ 27 % de l'emploi dans ses 38 pays membres, dont le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie et le Canada.Les métiers de la finance, de la médecine et du droit, qui requièrent souvent de nombreuses années d'études et dont les fonctions essentielles reposent sur l'expérience accumulée pour prendre des décisions, pourraient soudain se trouver exposés au risque d'automatisation par l'IA. L'organisme a déclaré qu'il était « clair que le potentiel de substitution [des emplois induits par l'IA] reste important, suscitant des craintes de baisse des salaires et de pertes d'emplois ».À l’inverse, les emplois qui nécessitent des compétences sociales ou créatives, comme la communication, la collaboration, l’empathie ou l’innovation, sont moins menacés par l’IA, car ces compétences sont plus difficiles à reproduire par les machines. Le rapport souligne que l’IA pourrait avoir des effets positifs sur la productivité, la croissance et le bien-être, mais aussi des effets négatifs sur l’emploi, les salaires et les inégalités.L'OCDE a également souligné les risques associés à la probabilité d'une influence croissante de l'IA sur le lieu de travail. En 2022, il a recueilli des données sur l'impact de l'IA sur les personnes et leur lieu de travail, dans les secteurs manufacturier et financier de sept pays. Les résultats montrent que l'utilisation de l'IA au travail peut avoir des conséquences positives pour les travailleurs en termes de satisfaction au travail, de santé et de salaires.Cependant, il existe aussi des risques liés à la protection de la vie privée, à l'intensité du travail et aux préjugés. L'enquête a révélé un fossé évident entre ce que les travailleurs pensent de l'utilisation de l'IA dans leur travail aujourd'hui et leurs craintes pour l'avenir. Les résultats soulignent l'urgence d'une action politique immédiate, afin que personne ne soit laissé pour compte.La capacité des entreprises et des travailleurs à s'adapter à l'IA dépendra en grande partie de la garantie que les travailleurs disposent des compétences nécessaires. L'IA pose des défis aux systèmes d'éducation des adultes, mais peut aussi représenter une opportunité d'améliorer la conception, le ciblage et l'offre de formation. Les technologies de l'IA pourraient être utilisées pour mieux planifier et dispenser les formations, ainsi que pour accroître la participation et l'inclusivité, et le chapitre examine quelques exemples de ce qui se passe déjà.Cependant, l'utilisation de l'IA dans la formation présente également certains risques et défis : les coûts liés à l'adoption de l'IA peuvent exacerber les inégalités entre les petits et les grands acteurs ; le fait que l'interaction avec l'IA nécessite un niveau de compétences numériques de base peut limiter la participation des personnes peu qualifiées ; et la tendance de certains algorithmes à accentuer les préjugés humains peut réduire l'inclusivité. Un autre défi est que l'utilisation de l'IA dans la formation entraînera probablement des changements importants dans les besoins en compétences des enseignants et des formateurs.Même si l'IA permet d'automatiser certaines compétences de haut niveau, les travailleurs peu qualifiés continuent d'être employés de manière disproportionnée dans les professions les plus exposées au risque d'automatisation, parce que les anciennes technologies d'automatisation subsistent et sont dans de nombreux cas améliorées par l'IA, et parce que ces professions ne requièrent généralement pas de compétences et d'aptitudes qui ne peuvent être reproduites par les technologies d'automatisation.Toutefois, et malgré les efforts déployés par les gouvernements au cours de la dernière décennie, dans plusieurs pays, les personnes peu qualifiées ont toujours des taux de participation aux activités d'éducation et de formation inférieurs à ceux des personnes moyennement ou hautement qualifiées. L'écart de participation varie entre 2 points de pourcentage (Hongrie) et 19 points de pourcentage (Suisse) et est égal à 8 points de pourcentage en moyenne dans l'Union européenne.Le rôle des gouvernements dans le développement des compétences liées à l'IA se justifie principalement par le fait qu'une part importante des activités de formation pour le développement et l'adoption de l'IA devrait avoir lieu dans l'enseignement initial. Les connaissances de base en matière d'IA devraient être enseignées et encouragées dans l'enseignement secondaire, tandis que les compétences spécialisées en matière d'IA nécessitent un enseignement professionnel et supérieur. Les autres compétences cognitives nécessaires au développement et à l'utilisation de l'IA devraient également être développées au cours de la formation initiale.En ce qui concerne la formation continue, la justification de l'intervention publique et du financement public des programmes de formation est moins claire. Le financement public des programmes de formation destinés aux travailleurs peu qualifiés exposés à un risque élevé d'automatisation se justifie pour des raisons d'équité, mais la nécessité d'une intervention politique est, à première vue, moins évidente pour les employés hautement qualifiés. Toutefois, le fait que les compétences restent un obstacle majeur à l'adoption de l'IA suggère que la quantité de formation dispensée en général n'est pas suffisante.Il s'agit notamment des outils d'IA qui prennent des décisions d'embauche, le risque d'être victime de décisions biaisées prises par l'IA étant « plus élevé pour certains groupes sociodémographiques qui sont souvent déjà désavantagés sur le marché du travail. » Il recommande aux gouvernements de prendre des mesures pour accompagner la transition vers une économie numérique, en investissant dans l'éducation, la formation et la protection sociale, en favorisant la mobilité et la reconversion des travailleurs, et en renforçant le dialogue social et la régulation du marché du travail.Les travailleurs qui utilisent l'IA déclarent éprouver plus de plaisir dans leur travail. Les enquêtes de l'OCDE sur l'IA révèlent que plus de la moitié (63 %) des utilisateurs de l'IA dans les secteurs de la finance et de l'industrie manufacturière ont déclaré que l'IA avait amélioré leur satisfaction, soit un peu, soit beaucoup. Bien qu'ils soient positifs quant à l'impact de l'IA sur leurs propres performances, les résultats varient en fonction de la manière dont les travailleurs interagissent avec l'IA.Les travailleurs qui ont fait état de l'effet le plus positif sur leur plaisir sont ceux qui développent ou entretiennent l'IA et ceux qui gèrent des travailleurs utilisant l'IA. Les travailleurs qui utilisent l'IA ou qui sont soumis à une gestion algorithmique étaient les moins susceptibles de déclarer une plus grande satisfaction après l'introduction de l'IA, bien que la plupart des travailleurs de chaque groupe aient déclaré que l'IA avait amélioré leur satisfaction au travail.D'autres enquêtes menées auprès des travailleurs observent également que l'adoption de l'IA est associée à une plus grande satisfaction des travailleurs. Ipsos a interrogé plus de 6 000 travailleurs dans six pays de l'OCDE (France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis et Canada) en juin 2018 sur leurs sentiments à l'égard de l'IA et sur les effets de l'IA sur le lieu de travail après son adoption. Dans tous les pays concernés, au moins 59 % des travailleurs interrogés ont déclaré que l'IA avait des effets positifs pour leur bien-être au travail. La plupart des travailleurs ont également déclaré que l'IA avait eu des répercussions positives sur l'attrait de leur travail.La plupart des travailleurs ont également déclaré que l'IA avait eu des implications positives sur la qualité de leur travail. Une enquête auprès de plus de 10 000 travailleurs japonais montre que l’IA a des effets contrastés sur le travail. Ceux qui utilisent ou prévoient d’utiliser l’IA sont plus satisfaits de leur travail, mais aussi plus stressés. L’IA réduit les tâches routinières, mais augmente les tâches non routinières et complexes.L’IA présente des opportunités et des défis pour le travail, selon le rapport de l’OCDE. Il affirme que l’IA peut améliorer la satisfaction, la productivité et le bien-être des travailleurs, mais aussi nuire à l’emploi, aux salaires et aux inégalités. Certains analystes critiquent le rapport de l’OCDE, qui minimise les dangers de l’IA pour les emplois, le marché du travail et les conditions de travail. Il oublie aussi les enjeux éthiques, sociaux et environnementaux de l’IA, tels que la vie privée, la responsabilité des algorithmes ou l’impact écologique.Source : OCDE Les conclusions du rapport de l’OCDE sont-elles pertinentes ?À votre avis, le rapport de l’OCDE reflète-t-il la diversité des contextes nationaux, sectoriels et organisationnels dans son analyse de l’IA ?Des acteurs et des intérêts pourraient-ils avoir orienté la rédaction du rapport de l’OCDE sur l’IA ?