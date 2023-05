Il est inquiétant de constater que tant de personnes ne sont pas convaincues que l'IA va bouleverser leur vie. À l'heure actuelle, il est clair que l'IA va devenir une force dominante dans la société, notamment sur le lieu de travail.



L'IA sera capable d'exécuter certaines tâches à un niveau bien supérieur à celui de l'homme, et ce de manière beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Nous vivons dans un monde capitaliste et les chefs d'entreprise ne pourront pas résister aux avantages du remplacement des personnes par des machines.



Le manque d'inquiétude dont témoignent les résultats de l'enquête suggère qu'il est nécessaire d'accroître la sensibilisation à ce qui se passe. Le gouvernement devrait peut-être s'efforcer d'éduquer la population sur toutes les choses qui vont changer au cours des deux à cinq prochaines années seulement. Les progrès de l'IA seront rapides et transformationnels.



L'étude menée par ID Crypt Global auprès de près de 1 200 employés de bureau britanniques révèle que si 95 % d'entre eux ont entendu parler de l'IA, 94 % ne font rien pour se préparer à l'éventualité que l'IA les remplace sur le lieu de travail, par exemple en acquérant de nouvelles compétences ou en cherchant de nouveaux secteurs d'activité.À la question de savoir si l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail est une mesure positive, les avis sont partagés : 45 % répondent "oui" et 55 % "non". En ce qui concerne l'effet plus large sur la société, 47 % des personnes interrogées sont d'avis que l'IA est néfaste, 36 % pensent qu'elle est bénéfique et 17 % ne sont pas sûrs de leur réponse.Lauren Wilson-Smith, PDG et fondatrice d'ID Crypt Global, déclare :S'il arrivait que de nombreuses personnes perdent leur emploi à cause de l'IA, 52 % des personnes interrogées pensent que leur employeur et le gouvernement partagent la responsabilité de les former à de nouveaux emplois que l'IA n'a pas perturbés. 18 % estiment que la responsabilité devrait incomber uniquement aux employeurs, 16 % au gouvernement et 14 % à chaque individu pour se prémunir contre l'essor de la technologie.Source : Étude menée par ID Crypt Global ( résultats Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude menée par ID Crypt Global ? Trouvez-vous qu'elles sont pertinentes et crédibles ?Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail est une mesure positive ?Selon vous, les gouvernements et les employeurs devraient-ils jouer un rôle plus actif dans la sensibilisation quant à l'impact potentiel de l'IA sur les emplois et les industries ?