L’IA, entre opportunités et craintes pour les employeurs et les salariés français

L'IA semble compléter les compétences des professions plus exposées et hautement qualifiées. Si l'on considère l'ensemble des technologies d'automatisation, y compris l'IA, les professions les plus exposées au risque d'automatisation sont généralement moins qualifiées et occupées par des travailleurs plus jeunes. En France, 27,4 % des emplois se situent dans des professions présentant le risque d'automatisation le plus élevé, ce qui est très proche de la moyenne de l'OCDE (27 %) ;

En 2022, le Conseil d'État a publié une déclaration officielle préconisant l'utilisation de l'IA pour améliorer les services publics. Cette déclaration reconnaît l'importance des ressources humaines et techniques pour mettre en œuvre l'IA dans le secteur public et déclare que la formation des gestionnaires publics est une priorité, de même que le recrutement d'experts en données.

Comment l’IA transforme le travail cognitif et suscite des craintes pour l’emploi

L’IA générative, une technologie à usage général aux impacts multiples sur l’emploi

Chaque nouvelle vague de progrès technologique intensifie les débats sur l'automatisation et l'emploi. Les débats actuels sur l'intelligence artificielle (IA) et l'emploi rappellent ceux du début des années 1900, avec l'introduction de la chaîne de montage mobile, ou même ceux des années 1950 et 1960, qui ont suivi l'introduction des premiers ordinateurs centraux. S'il y a eu quelques clins d'œil à désaffection que la technologie peut apporter en standardisant et en contrôlant les processus de travail, dans la plupart des cas, les débats se sont centrés sur deux points de vue opposés : les optimistes, qui voient dans les nouvelles technologies le moyen de soulager les travailleurs des tâches les plus pénibles, et les pessimistes, qui s'alarment de la menace imminente qui pèse sur les emplois et du risque de chômage de masse.Selon l’OIT, seule la profession générale du travail de bureau est fortement exposée à la technologie, 24 % des tâches de bureau étant considérées comme très exposées et 58 % supplémentaires comme moyennement exposées. Pour les autres groupes professionnels, la part la plus importante des tâches réellement exposées oscille entre 1 et 4 %, et les tâches moyennement exposées ne dépassent pas 25 %. Par conséquent, l'impact le plus important de la technologie est probablement l'augmentation du travail - l'automatisation de certaines tâches au sein d'une profession tout en laissant du temps pour d'autres tâches - par opposition à l'automatisation complète des professions.L’étude suggère également que les secteurs liés à la création d’images, de textes, de sons, d’animations ou de modèles 3D sont plus exposés à l’automatisation que d’autres, car l’IA générative peut produire des contenus de qualité comparable ou supérieure à celle des humains. L’étude recommande donc de renforcer les compétences et la formation des travailleurs, ainsi que de mettre en place des politiques sociales et économiques adaptées pour atténuer les impacts négatifs de l’IA sur l’emploi et le bien-être.L'explosion de l'intérêt pour l'IA générative et ses applications de chatbot a suscité des craintes de destruction d'emplois, semblables à celles qui sont apparues lors de l'introduction de la chaîne de montage mobile au début des années 1900 et après les ordinateurs centraux dans les années 1950. Les conséquences potentielles de l’IA sur l'emploi, qu'il s'agisse d'augmentation ou d'automatisation, varient considérablement d'un pays à l'autre, en raison de structures professionnelles différentes. Dans les pays à faible revenu, seulement 0,4 % de l'emploi total est potentiellement exposé aux effets de l'automatisation, alors que dans les pays à revenu élevé, cette proportion s'élève à 5,5 %.Les conséquences sont très différenciées selon le sexe, la proportion de femmes potentiellement touchées par l'automatisation étant plus de deux fois supérieure à celle des hommes. L'impact le plus important est celui de l'augmentation, qui pourrait affecter 10,4 % de l'emploi dans les pays à faible revenu et 13,4 % de l'emploi dans les pays à revenu élevé. Toutefois, ces effets ne prennent pas en compte les contraintes d'infrastructure, qui entraveront la possibilité d'utilisation dans les pays à faible revenu et creuseront probablement l'écart de productivité.Plus de la moitié des employeurs français ont déclaré qu'ils n'utilisaient pas l'intelligence artificielle (IA) et qu'ils n'envisageaient pas de le faire à l'avenir, selon un sondage publié par l'agence française de recherche d'emploi Pôle Emploi. Parmi ceux qui n'utilisent pas l'IA, 78 % déclarent que leur activité est incompatible avec cette technologie.Un tiers des employeurs qui ne l'utilisent pas déclarent ne pas avoir les compétences nécessaires pour le faire, et près d'un sur trois n'en a pas les moyens financiers. Quelque 15 % des employeurs qui n'utilisent pas l'IA ont déclaré avoir peur de cette technologie. Par ailleurs, environ 35 % des employeurs ont déclaré qu'ils utilisaient déjà l'intelligence artificielle ou qu'ils étaient en train de la déployer sur le lieu de travail, selon un sondage réalisé par l'institut BVA pour le compte de l'agence gouvernementale.L'intelligence artificielle sera sans doute appelée à réaliser des tâches compliquées mais répétitives ou effectuées régulièrement, ce qui affectera évidemment les métiers qui comportent de telles tâches. Mais cette transformation n'est pas radicalement différente de la numérisation de l'économie, déjà ancienne, à laquelle les secteurs de la banque, des transports et de la santé se sont adaptés avec plus ou moins de bonheur en modifiant le contenu des emplois, en formant les travailleurs et en développant de nouvelles activités.Les salariés ont également développé depuis longtemps leurs compétences en réponse à la robotisation, en particulier dans les secteurs industriels, ce qui peut garantir leur maintien dans l'emploi si cela assure la croissance de l'activité d'une entreprise ou d'un secteur. En témoigne la robotisation avancée de l'industrie automobile allemande : en 2016, bien qu'elle soit l'une des industries les plus robotisées au monde, elle comptait plus de 800 000 salariés, soit 100 000 de plus qu'il y a vingt ans, contre 440 000 en France.Les 800 000 personnes qui exercent le métier de chauffeur en France risquent de voir leur travail changer radicalement avec le développement de l'utilisation des véhicules autonomes. La transformation ne sera pas forcément brutale, mais conduira à orienter le contenu du travail vers des tâches de supervision et d'accueil, ou des tâches que les machines sont incapables de gérer (comme trouver la sonnette, pour un livreur).« l'IA a aidé les travailleurs hautement qualifiés à accomplir leur travail plutôt que de les remplacer », indique OECD. Mais les effets sur l'emploi pourraient prendre du temps à se matérialiser. Jusqu'à présent, il n'y a guère de preuves d'une diminution de la demande de main-d'œuvre due à l'IA. Les professions hautement qualifiées ont été les plus exposées aux progrès récents de l'IA, mais elles ont également connu des gains d'emploi par rapport aux travailleurs moins qualifiés. Toutefois, l'adoption de l'IA est encore relativement faible et la technologie évolue rapidement, notamment grâce aux progrès récents de l'IA générative. Tout effet négatif sur l'emploi pourrait donc prendre du temps à se matérialiser.La figure montre les parts d'emploi des professions présentant le risque le plus élevé, c'est-à-dire les professions du quartile supérieur classées selon leur indice d'automatisation. Les résultats sont basés sur une enquête menée auprès d'experts qui ont évalué le degré d'automatisation de 98 compétences et aptitudes. La mesure du risque d'automatisation est ensuite calculée par profession comme la note moyenne pour chaque compétence ou capacité utilisée dans la profession dans toutes les réponses des experts, pondérée par l'importance des compétences ou des capacités dans la profession telle qu'elle est évaluée par O*NET.Ce qui a changé dans les débats sur la technologie et les travailleurs, c'est le type de travailleurs concernés. Alors que les avancées technologiques du début, du milieu et même de la fin du siècle dernier étaient principalement axées sur les travailleurs manuels, le développement technologique depuis les années 2010, en particulier les progrès rapides de l'apprentissage automatique, est centré sur la capacité des ordinateurs à effectuer des tâches cognitives non routinières et, par conséquent, à affecter potentiellement les cols blancs ou les travailleurs du savoir.En outre, ces avancées technologiques se sont produites dans le contexte d'une interconnexion beaucoup plus forte des économies à travers le monde, conduisant à une exposition potentiellement plus importante que les applications basées sur la localisation, au niveau de l'usine. Pourtant, malgré ces développements, pour un travailleur moyen, même dans les pays les plus développés, les implications potentielles de l'IA sont restées, jusqu'à récemment, largement abstraites.Le lancement de ChatGPT a marqué une avancée importante dans l'exposition du public aux outils d'IA. Dans cette nouvelle vague de transformation technologique, les modèles d'apprentissage automatique ont commencé à quitter les laboratoires et à interagir avec le public, démontrant leurs forces et leurs faiblesses dans leur utilisation quotidienne. La fonction de chat a considérablement réduit la distance entre l'IA et l'utilisateur final, tout en fournissant une plateforme pour un large éventail d'applications et d'innovations personnalisées. Compte tenu de ces avancées significatives, il n'est pas surprenant que les inquiétudes concernant les pertes d'emploi potentielles aient refait surface.Bien qu'il soit impossible de prédire l'évolution de l'IA générative, les capacités actuelles et le potentiel futur de cette technologie sont au cœur des discussions sur son impact sur l'emploi. Les sceptiques ont tendance à croire que ces machines ne sont rien de plus que de puissants résumeurs de texte, incapables d' « apprendre » et de produire un contenu original, avec peu d'avenir pour une utilisation générale et des coûts informatiques insoutenables.D'un autre côté, la littérature technique plus récente axée sur l'essai des limites des derniers modèles suggère une capacité croissante à effectuer « des tâches nouvelles et difficiles qui couvrent les mathématiques, le codage, la vision, la médecine, le droit, la psychologie et plus encore », ainsi qu'une capacité générale à produire des réponses présentant certaines formes de « raisonnement » précoce.Certaines évaluations vont jusqu'à suggérer que les modèles d'apprentissage automatique, en particulier ceux basés sur les grands réseaux neuronaux utilisés par les transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT, voir encadré 1), pourraient avoir le potentiel de devenir à terme une technologie à usage général. Cela aurait des effets multiplicateurs sur l'économie et les marchés du travail, étant donné que de nouveaux produits et services naîtraient probablement de cette plateforme technologique.Les grands modèles de langage (LLM) peuvent être combinés avec d'autres modèles de traitement du langage naturel, tels que la génération de texte à partir de la parole, ce qui permet d'étendre leur interaction avec différents types de tâches humaines. Enfin, le potentiel d'interaction avec le contenu web par le biais d'agents personnalisés et de plugins, ainsi que le caractère multimodal (non exclusif au texte, mais également capable de lire et de générer des images) du GPT-4 font qu'il est probable que ce type de technologie s'étende à de nouveaux domaines, augmentant ainsi son impact sur le travail.Sources : OIT, Êtes-vous d’accord avec l’OIT qui affirme que l’IA ne devrait pas supprimer la majorité des emplois, mais qu’elle met en danger les employés de bureau ?À votre avis, quelles sont les raisons qui expliquent le faible recours à l’IA par les employeurs français, et comment les inciter à adopter cette technologie ?Quels sont selon vous, les secteurs, les métiers et les compétences les plus susceptibles d’être affectés par l’IA générative, et comment anticiper et accompagner ces changements ?Quels peuvent être les scénarios possibles pour l’avenir de l’IA générative, et quels sont les facteurs clés qui influenceront son évolution ?