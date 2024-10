Gartner définit les PC IA comme des PC dotés d'une unité de traitement neuronal (NPU) intégrée et utilise cette classification pour ses prévisions. Les PC IA comprennent les PC avec NPU attachés à Windows on Arm, macOS on Arm et x86 sur les PC Windows.Gartner prévoit que les livraisons de PC IA atteindront 43 millions d'unités en 2024, soit une augmentation de 99,8 % par rapport à 2023. D'ici 2026, les ordinateurs portables Al seront le seul choix d'ordinateur portable disponible pour les grandes entreprises. Les livraisons mondiales de PC IA devraient atteindre 114 millions d'unités en 2025, soit une augmentation de 165,5 % par rapport à 2024, selon les nouvelles prévisions de Gartner.Gartner prévoit que les PC IA représenteront 43 % de toutes les livraisons de PC d'ici 2025, contre 17 % en 2024. La demande d'ordinateurs portables d'IA devrait être plus élevée que celle des ordinateurs de bureau d'IA, les livraisons d'ordinateurs portables d'IA devant représenter 51 % de l'ensemble des ordinateurs portables en 2025.", a déclaré Ranjit Atwal, directeur principal de l'analyse chez Gartner. "Gartner prévoit que d'ici 2026, les ordinateurs portables intelligents seront le seul choix d'ordinateur portable disponible pour les grandes entreprises, alors qu'ils représentaient moins de 5 % en 2023.", a déclaré Ranjit Atwal. "Les entreprises reconnaissent l'évolution du paysage technologique et prévoient que l'IA et la GenAI seront des éléments essentiels à l'avenir. "", a déclaré Ranjit Atwal. ": GartnerPensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?