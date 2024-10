Zapata Computing, parmi les premiers spécialistes des logiciels d'IA quantiques, cesse ses activités et licencie tous ses employés

Le 7 octobre 2024, le conseil d'administration de la société a approuvé la cessation des activités de la société. La société doit actuellement environ 2,3 millions de dollars au titre de certains billets à ordre garantis de premier rang en circulation. Les détenteurs de ces billets disposent d'une sûreté sur la quasi-totalité des actifs de la société. En outre, outre l'obligation Sandia décrite ci-dessus, la société doit d'autres montants à d'autres créanciers et s'attend à devoir engager des dépenses supplémentaires pour cesser ses activités. La juste valeur marchande des actifs de la société ne dépasse pas le montant total de ses obligations financières actuelles et raisonnablement anticipées. En conséquence, la société estime qu'elle n'est actuellement pas en mesure, et qu'il est peu probable qu'elle le devienne, de satisfaire à toutes ses obligations financières et que, après les efforts de la société pour satisfaire à ces obligations dans la mesure des ressources disponibles, il est peu probable qu'il reste des actifs à distribuer aux détenteurs d'actions ordinaires en circulation de la société. En outre, en raison de son insolvabilité, la société ne prévoit pas d'entamer une procédure de faillite ou de demander l'approbation des actionnaires pour la cessation de ses activités.



Suite au licenciement de tous les employés de la société et au début de la cessation de ses activités, la société estime qu'elle ne dispose plus d'un contrôle interne efficace sur l'information financière ni de contrôles et de procédures efficaces en matière de divulgation. Rien ne garantit que les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission reflètent actuellement toutes les informations importantes qui doivent être communiquées ou que les informations communiquées précédemment sont toujours d'actualité.

Voilà les déclarations de Christopher Savoie, PDG de Zapata Computing, à la suite d'une étude en 2022 où 69 % des personnes interrogées ont adopté ou prévoyaient d'adopter l'informatique quantique dans un avenir proche. L'étude notait également que 71 % d'entre eux sont intéressés par l'utilisation de l'informatique quantique pour résoudre les problèmes d'apprentissage automatique et d'analyse des données.Mais après l'enthousiasme et les grands espoirs sur l'IA quantique, les attentes ont été déçues. Le 11 octobre 2024, Zapata Computing cesse ses activités, selon un document déposé auprès de la SEC. Fondée en 2017 en tant que spinout de Harvard spécialisée dans les logiciels quantiques et qui a ensuite pivoté vers l'IA, Zapata Computing était entrée en bourse en 2023, via un achat SPAC avec Andretti Acquisition Corp. Elle essayait d'être à cheval sur les mondes quantique et de l'intelligence artificielle et avait conclu au début de l'année un accord de collaboration avec le développeur d'ordinateurs quantiques D-Wave.Christopher Savoie a démissionné de son poste de PDG. Sumit Kapur, le directeur financier de l'entreprise, occupera le poste de PDG. Voici un extrait du document déposé auprès de la SEC :Les détails des prochaines étapes ne sont pas tout à fait clairs.L'analyste Bob Sutor, vice-président et chef de pratique, Technologies émergentes, Futurum, a déclaré : "On ne sait pas s'il s'agit d'un incident dans le marché quantique naissant, qui n'est certainement pas inattendu, ou peut-être le signal de difficultés supplémentaires pour les entreprises quantiques à mesure que la demande de rendement augmente. L'entrée en bourse est toujours risquée. D-Wave et Rigetti sont toutes deux menacées de radiation de la cote.Juste avant de s'introduire en bourse, Zapata avait solidifié sa réorientation vers l'IA générative. Christopher Savoie avait alors déclaré : "Pensez-vous l'IA Quantique est une bulle fragile voir un miroir aux alouettes, ou une solide technologie d'avenir ?Quel est votre avis sur cette affaire ?