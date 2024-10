Adobe lance le modèle vidéo Firefly et améliore les modèles d'image, de vecteur et de conception

Le 14 octobre, Adobe a lancé une version bêta publique limitée d'un modèle vidéo d'IA pour l'ensemble de sa suite créative. Le modèle vidéo Firefly apporte une série d'outils à Adobe Creative Cloud, notamment une fonction qui prolonge les clips dans Premiere Pro, un outil de conversion de texte en vidéo et un outil de conversion d'image en vidéo.Firefly a été introduit pour la première fois en mars 2023 et comprend déjà un modèle d'image, un modèle vectoriel et un modèle de conception. Le nouveau modèle vidéo a été dévoilé en septembre 2024 et n'est actuellement disponible que dans le cadre d'une version bêta publique limitée visant à recueillir les commentaires d'un "", qui seront utilisés pour "" le modèle, selon Adobe.L'une des fonctions introduites avec le nouveau modèle vidéo s'appelle Generative Extend, qui peut être utilisée dans Premiere Pro pour prolonger les clips afin de couvrir les lacunes dans les séquences, d'adoucir les transitions ou de conserver les plans plus longtemps pour les montages. Les outils de conversion d'images et de texte en vidéo permettront aux utilisateurs de générer des vidéos à l'aide d'invites textuelles, de commandes de caméra et d'images de référence, et seront disponibles dans l'application web Firefly.Outre le modèle vidéo, Adobe a également publié une série de mises à jour pour ses autres modèles Firefly, notamment une génération d'images plus rapide pour le modèle Firefly Image 3 et des améliorations des fonctions du modèle vectoriel dans Adobe Illustrator.Parallèlement à l'annonce, Meagan Keane, responsable principale du marketing produit pour Adobe Pro Video, a ajouté une note concernant l'engagement d'Adobe en faveur de l'innovation en matière d'IA pour les créateurs.", a déclaré Meagan Keane. "En janvier 2023, des rapports mentionnaient qu' Adobe utilisait un programme d'"analyse de contenu" pour récupérer les données de ses utilisateurs. Puis en juin dernier, Adobe a été confronté à des réactions négatives en ligne de la part de cinéastes et d'artistes après une mise à jour des conditions d'utilisation qui permettait à ses outils d'apprentissage automatique d'"" et de "" le contenu des utilisateurs, sans expliquer clairement comment le contenu des clients serait utilisé par l'entreprise.Cette réaction a conduit Adobe à mettre à nouveau à jour ses conditions d'utilisation afin de rendre son langage juridique plus compréhensible. Dans un billet de blog publié en juin, l'entreprise a tenté de clarifier sa position et de rassurer les utilisateurs en leur expliquant que leur contenu ne serait pas utilisé pour former ses outils d'IA générative." ajoute Meagan Keane.En début d'année, Adobe a révélé de nouvelles fonctionnalités d'IA générative pour améliorer les services de gestion de l'expérience client, ainsi qu'un nouveau partenariat avec Microsoft.Voici l'annonce d'Adobe pour plus de détails :À l'occasion d'Adobe MAX, une conférence sur la créativité, Adobe a annoncé l'extension de sa famille Firefly de modèles d'IA générative créative à la vidéo, en plus de nouvelles avancées dans ses modèles Image, Vecteur et Design et d'un élan significatif dans l'adoption de Firefly par les grandes marques et les entreprises. Le modèle vidéo Firefly, qui fait actuellement l'objet d'une version bêta publique limitée, est le premier modèle vidéo accessible au public et conçu pour être commercialement sûr. Depuis la première version bêta de Firefly en mars 2023, il a été utilisé pour générer plus de 13 milliards d'images, soit une augmentation de plus de 6 milliards au cours des six derniers mois.", a déclaré Ely Greenfield, directeur de la technologie, médias numériques chez Adobe. "Le modèle vidéo Firefly (bêta) vient compléter la gamme de modèles d'IA générative d'Adobe, qui comprend déjà un modèle d'image, un modèle vectoriel et un modèle de conception. Firefly est disponible dès aujourd'hui dans le cadre d'une version bêta publique limitée, afin de recueillir les premiers commentaires d'un petit groupe de professionnels de la création, qui serviront à affiner et à améliorer le modèle.Un an après son lancement, Firefly a été intégré à Photoshop, Express, Illustrator, Substance 3D et plus encore, tout en prenant en charge divers flux de travail dans les applications Creative Cloud. Firefly prend également en charge les invites textuelles dans plus de 100 langues et permet aux utilisateurs du monde entier de créer des contenus époustouflants conçus pour être sûrs pour un usage commercial.Les nouvelles offres Firefly dans Creative Cloud disponibles aujourd'hui comprennent :Adobe a également présenté en avant-première Project Concept, une nouvelle fonctionnalité de développement de concepts créatifs multijoueurs et collaboratifs qui permet de remixer des images en temps réel afin que les professionnels de la création puissent concevoir des concepts en direct sur une seule et même toile.En outre, dans le cadre des services Firefly, un ensemble d'API créatives et génératives pour les entreprises, Adobe a dévoilé de nouvelles offres permettant d'étendre les flux de production. Il s'agit notamment de Dubbing and Lip Sync (doublage et synchronisation labiale), désormais en version bêta, qui utilise l'IA générative pour le contenu vidéo afin de traduire les dialogues parlés dans différentes langues, tout en conservant le son de la voix d'origine avec une synchronisation labiale adaptée. En outre, "" est désormais en version bêta et permettra aux professionnels de la création d'éditer de grands volumes d'images plus efficacement, en rationalisant des tâches telles que le redimensionnement ou la suppression de l'arrière-plan.À ce jour, Adobe Firefly a été utilisé par des clients d'Adobe tels que PepsiCo/Gatorade, IBM, Mattel, IPG Health, Deloitte et d'autres, pour optimiser les flux de travail et augmenter la création de contenu afin que les créatifs puissent passer plus de temps à explorer leurs visions créatives.Firefly est à l'origine d'outils d'IA générative conçus pour répondre aux besoins créatifs, aux cas d'utilisation et aux flux de travail. Adobe a formé ses modèles d'IA générative Firefly sur des contenus sous licence, tels qu'Adobe Stock et des contenus du domaine public. En outre, les fonctions d'IA d'Adobe sont développées conformément aux principes d'éthique de l'entreprise en matière d'IA, à savoir l'obligation de rendre des comptes, la responsabilité et la transparence.Depuis la création de la Content Authenticity Initiative en 2019, Adobe s'est fait le champion de l'adoption généralisée des Content Credentials en tant que norme de transparence du contenu numérique, aujourd'hui soutenue par plus de 3 700 membres. Les Content Credentials, qui agissent comme une "étiquette nutritionnelle" pour le contenu numérique afin d'indiquer comment il a été créé et édité, sont appliqués à certaines fonctionnalités alimentées par Firefly dans Creative Cloud pour indiquer l'utilisation de l'IA générative.Le modèle vidéo Firefly est en version bêta publique limitée. Rejoignez la liste d'attente. Adobe change le monde grâce aux expériences numériques.