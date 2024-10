La plainte accuse l'école d'avoir manqué de clarté dans ses règles concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle

Les parents veulent que la note de l'élève soit relevée

En réponse, l'école a demandé aux deux lycéens de refaire le travail séparément et sur un autre sujet

Arguments des parents

Position de l'école

Enjeux et réflexions

Perspectives futures

Dans ce qui semble être la première affaire de ce type, du moins dans le Massachusetts, les parents d'un élève de la Hingham High School poursuivent les administrateurs de l'école et les enseignants de leur fils après qu'il a été sanctionné pour avoir utilisé l'intelligence artificielle dans le cadre d'un projet d'histoire.Lorsque l'utilisation de l'IA par l'élève a été découverte, il a été mis en retenue et sa note a été affectée, selon la famille.La plainte déposée devant le tribunal fédéral par Dale et Jennifer Harris indique que l'élève a subi une « notation arbitraire » et n'a pas été sélectionné pour la National Honor Society « en raison de cette prétendue violation de l'intégrité académique » (la National Honor Society est l'une des organisations étudiantes parascolaires les plus anciennes, les plus importantes et les plus reconnues dans les lycées américains, avec 1,4 million de membres).Selon la plainte, le manuel de l'école « n'a pas de règles, de politiques ou de procédures établies non seulement pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi pour ce que les administrateurs, les professeurs ou les étudiants doivent faire lorsqu'ils sont confrontés à cette utilisation ».Une copie du manuel de l'école indique que « l'utilisation non autorisée de la technologie, y compris l'intelligence artificielle » peut être considérée comme un acte de tricherie ou de plagiat, mais ne donne pas plus de détails sur la manière dont elle peut ou ne peut pas être utilisée. Le manuel définit le plagiat comme « l'utilisation non autorisée ou l'imitation proche du langage et des pensées d'un autre auteur, y compris l'intelligence artificielle, et la représentation de ces éléments comme son propre travail ».Un enseignant qui découvre des cas de tricherie doit « enregistrer une note insuffisante pour ce travail pour chaque élève impliqué » et informer les parents de l'élève, selon le manuel. L'enseignant doit également informer le directeur adjoint, « qui ajoutera l'information au dossier disciplinaire de l'élève » et « pourra prendre d'autres mesures s'il le juge nécessaire », précise le manuel.Jennifer Harris a exhorté l'école à clarifier ses règles concernant l'utilisation de l'IA.« J'aimerais également qu'ils mettent en place une politique en matière d'intelligence artificielle qui ait du sens, que les enseignants comprennent et qu'ils puissent ensuite expliquer aux élèves », a-t-elle déclaré.La plainte demande également aux administrateurs scolaires de « suivre une formation sur l'utilisation et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les classes, les écoles et l'environnement éducatif, dispensée par une tierce partie dûment qualifiée qui n'est pas employée par le district ».Les parents demandent au tribunal d'ordonner à l'école de relever la note de l'élève en sciences sociales à « B » et de supprimer de son dossier toute sanction scolaire liée à l'utilisation de l'IA. Ils ne veulent pas non plus que son utilisation de l'IA soit qualifiée de « tricherie » ou de « malhonnêteté académique ».« Les défendeurs ont poursuivi une politique omniprésente, destructrice et impitoyable de menaces, d'intimidation et de coercition afin d'influencer et de faire dérailler l'avenir [de notre fils] et son dossier exemplaire », affirme la famille Harris dans son action en justice, qui a d'abord été déposée auprès de la cour supérieure de l'État avant d'être renvoyée devant un tribunal fédéral de première instance.« Il postule à des établissements d'enseignement supérieur et à des universités d'élite, compte tenu de son haut niveau de réussite scolaire et personnelle », indique l'action en justice. « En l'absence d'une injonction de la part de cette Cour, le lycéen subira un préjudice irréparable et imminent ».« C'est un enfant dont je pense vraiment qu'il peut faire tout ce qu'il veut », a déclaré sa mère, Jenifer Harris. « Il étudie certaines des meilleures écoles du pays et son meilleur établissement, son premier choix, est Stanford ».Madame Harris est écrivaine et le père du garçon est enseignant. Dans l'un de ses cours de spécialisation, il a été associé à un autre étudiant. Ils devaient rédiger un article sur une personne célèbre et ses actions civiles. Lui et son partenaire ont choisi Kareem Abdul-Jabbar. Pendant le processus, ils ont utilisé l'IA pour prendre des notes et créer un plan, mais pas pour rédiger l'article lui-même.Il a été demandé à madame Harris si elle pensait qu'il s'agissait d'une tricherie. « Absolument pas. Tout d'abord, l'école n'avait pas encore de politique en la matière », explique-t-elle. « Je sais que mon fils s'est défendu auprès de l'école en disant que l'IA n'est pas de la triche et qu'il ne s'agit pas de plagiat. Il a dit que, si vous vérifiez, il est bien établi que l'IA est la propriété de la personne qui l'a générée », a déclaré monsieur Harris.« Nous avons découvert dans les documents du tribunal qu'ils n'allaient jamais lui donner une note supérieure à 65, ce qui est étrange car l'autre élève a obtenu 75 sur son devoir », poursuit madame Harris.À la suite de cet incident, son fils n'a pas été en mesure de remplir les demandes d'inscription à l'université en raison de la nature non résolue de la situation. Cela l'a empêché de bénéficier d'une admission anticipée ou d'une admission par roulement dans les principales écoles.Toutefois, le NHS est revenu sur sa décision : « Nous avons déjà obtenu quelque chose, à savoir son intégration dans la National Honors Society », a déclaré l'avocat de la famille, Peter Farrell.Farrell a déclaré que l'organisation avait initialement refusé de l'admettre en raison de la situation de l'IA. Il a ajouté qu'une enquête avait montré que sept autres étudiants acceptés avaient fait l'objet de sanctions disciplinaires, notamment pour l'utilisation de l'IA. Depuis, l'organisation l'a autorisé à présenter une nouvelle demande.L'action en justice désigne comme défendeurs le directeur général, les administrateurs de l'école, les professeurs d'études sociales et le comité de l'école de Hingham. Un porte-parole des écoles publiques de Hingham a déclaré que le district ne ferait aucun commentaire sur le procès « pour respecter la vie privée de l'élève concerné et en raison d'un litige en cours ».Les avocats des parents ont souligné que l'intelligence artificielle représente une extension des outils technologiques déjà couramment acceptés dans l'éducation, comme les correcteurs grammaticaux ou les calculatrices avancées. Ils ont fait valoir que sanctionner l'utilisation de l'IA démontre une incompréhension de la part de l'établissement des avancées technologiques et de leur intégration bénéfique dans les pratiques éducatives modernes. En outre, les parents ont pointé du doigt l'absence de règlement clair au sein de l'école concernant l'usage des technologies d'IA, ce qui, selon eux, rend la sanction injustifiée.De son côté, l'administration de l'école affirme que leur manuel de l'étudiant interdit l'utilisation de « technologies non autorisées » et « l'utilisation non autorisée ou l'imitation proche du langage et des pensées d'un autre auteur et la représentation de ceux-ci comme son propre travail ».Les responsables de l'établissement insistent sur l'importance de promouvoir des compétences individuelles et d'encourager un apprentissage autonome sans recours excessif à des technologies automatisées. Selon eux, l'intégrité académique et les valeurs d'apprentissage doivent primer sur l'utilisation de l'IA, surtout dans un contexte où ces outils peuvent potentiellement dénaturer les efforts personnels des élèves.Dans une demande de rejet de cette affaire, ils ont estimé que la sanction administrée au fils des Harris était « relativement indulgente » et qu'une décision contraire « inviterait les parents et les élèves mécontents à contester la discipline quotidienne, voire le classement des élèves, devant les tribunaux de l'État et les tribunaux fédéraux ».Presque immédiatement après la publication de ChatGPT par OpenAI en 2022, les écoles ont reconnu la menace que les outils d'IA générative gratuits et facilement accessibles représentaient pour l'intégrité académique. Certains districts ont essayé d'interdire complètement la technologie aux élèves, puis ont fait marche arrière. Les ministères de l'éducation des États ont lentement mis en place des orientations pour les districts locaux, mais dans de nombreuses régions du pays, il n'y a pas de consensus clair sur la manière dont les étudiants devraient être autorisés à utiliser l'IA générative.Une enquête nationale menée par le Center for Democracy and Technology a révélé que les écoles sanctionnent de plus en plus les élèves qui utilisent l'IA et a noté que les élèves historiquement marginalisés, notamment les élèves de couleur et les apprenants de la langue anglaise, ont tendance à être sanctionnés de manière disproportionnée pour avoir enfreint les règles de l'école,Cette affaire pose des questions cruciales sur la manière dont le système éducatif doit s'adapter aux évolutions technologiques. Alors que certains voient dans l'IA une opportunité pour enrichir l'apprentissage et augmenter l'efficacité des études, d'autres craignent qu'elle ne remplace l'effort personnel et ne compromette l'intégrité académique. La question centrale est de savoir jusqu'où les établissements scolaires doivent aller pour encadrer l'utilisation de ces technologies tout en restant en phase avec les réalités contemporaines.Il est probable que cette affaire poussera d'autres établissements scolaires à revoir leurs politiques concernant l'utilisation de l'IA et d'autres technologies avancées. Une approche équilibrée pourrait être de définir des directives claires sur l'utilisation de l'IA, en distinguant les situations où elle peut être utilisée comme un outil d'aide pédagogique et celles où elle pourrait constituer un abus. Les éducateurs devront également être formés pour comprendre les capacités et les limitations de ces technologies afin de mieux les intégrer dans les pratiques d'enseignement et d'évaluation.En conclusion, cette situation met en lumière l'importance d'une réflexion approfondie et d'un dialogue ouvert sur l'équilibre entre technologie et éducation. Les établissements scolaires, les élèves et les parents devront collaborer pour trouver des solutions qui permettent de tirer parti des avantages des nouvelles technologies tout en préservant les valeurs fondamentales de l'apprentissage.Sources : plainte des parents, demande de rejet De quel côté penchez-vous ? De celui de l'établissement ou de celui des parents ? Pourquoi ?Que pensez-vous de la décision des parents de porter plainte ? La trouvez-vous excessive ou la comprenez-vous ?Selon vous, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation pourrait-elle améliorer ou détériorer la qualité de l'apprentissage ?Quels outils technologiques devraient être autorisés pour les devoirs scolaires ? Devrait-on considérer l'utilisation de l'IA comme une simple aide éducative ou une forme de triche ?L'IA devrait-elle être intégrée dans les méthodes d'enseignement dès le plus jeune âge ou réservée à un usage spécifique et limité ?Comment les établissements scolaires devraient-ils équilibrer l'utilisation de la technologie et le développement des compétences individuelles ?Quels seraient les avantages et les inconvénients de la mise en place de politiques claires concernant l'usage de l'IA dans les écoles ?Pensez-vous que l'usage de l'IA dans les devoirs scolaires pourrait préparer les élèves aux défis du futur marché du travail ou les en détourner ?