Une campagne organisée par un compositeur, qui a occupé plusieurs poste de direction dans des entreprises d'IA

« Les entreprises IA ont besoin de trois ressources : les personnes, le calcul et les données. Elles dépensent des sommes considérables pour les premières et s'attendent à ce que la troisième soit gratuite »

Une proposition d'opt-out pour le scraping de contenu est envisagée au Royaume-Uni, mais certains estiment qu'elle serait préjudiciable

Envoyé par Newton-Rex Envoyé par J'ai mis en place des systèmes d'opt-out pour des sociétés d'intelligence artificielle. Même les programmes d'opt-out les mieux gérés sont ignorés par la plupart des personnes qui ont la possibilité de s'y opposer. Vous n'en entendez jamais parler, vous manquez l'e-mail. Il est tout à fait injuste de faire peser la charge de l'exclusion de la formation à l'IA sur le créateur dont le travail fait l'objet de la formation. Si un gouvernement pensait vraiment que c'était une bonne chose pour les créateurs, il créerait un système d'opt-in.

Les entreprises d'IA générative et les détenteurs de droits sont en conflits sur plusieurs fronts

Il est crucial de souligner l'importance de cette mobilisation

Björn Ulvaeus (Abba), l'actrice Julianne Moore et le chanteur de Radiohead Thom Yorke figurent parmi les 13 500 signataires d'une déclaration des industries créatives avertissant les entreprises d'intelligence artificielle que l'utilisation sans licence de leurs œuvres constitue une « menace majeure et injuste » pour les moyens de subsistance des artistes.Cette déclaration s'inscrit dans le cadre des batailles juridiques entre les professionnels de la création et les entreprises technologiques concernant l'utilisation de leurs œuvres pour former des modèles d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, et des allégations selon lesquelles l'utilisation de leur propriété intellectuelle sans autorisation constitue une violation du droit d'auteur.« L'utilisation sans licence d'œuvres créatives pour entraîner l'IA générative constitue une menace majeure et injuste pour les moyens de subsistance des personnes à l'origine de ces œuvres, et ne doit pas être autorisée », peut-on lire dans la déclaration.Des milliers de professionnels de la création dans les domaines de la littérature, de la musique, du cinéma, du théâtre et de la télévision ont apporté leur soutien à la déclaration, avec des auteurs comme Kazuo Ishiguro, Ann Patchett et Kate Mosse, des musiciens comme Robert Smith de The Cure et le compositeur Max Richter, et des acteurs comme Kevin Bacon, Rosario Dawson et F Murray Abraham.La campagne mondiale a été conçue et organisée par Ed Newton-Rex, un compositeur britannique aujourd'hui installé aux États-Unis, qui a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises spécialisées dans la technologie de l'IA et la musique.En 2010, Newton-Rex a fondé Jukedeck, une entreprise britannique spécialisée dans la génération de musique à partir de l'IA, qui fournissait de la musique pour la vidéo, la télévision, la radio, les podcasts et les jeux. Elle a été rachetée par ByteDance, la société mère de TikTok, en 2019.Après l'acquisition, Newton-Rex, qui est également compositeur de chorales, a dirigé le laboratoire européen d'IA de ByteDance avant de devenir responsable de l'audio au sein de l'entreprise technologique Stability AI. Il a quitté ce poste l'année dernière pour protester contre le fait que l'entreprise considérait qu'il était acceptable d'utiliser des œuvres protégées par des droits d'auteur sans licence, pour des raisons « d'utilisation équitable », un terme de la loi américaine sur les droits d'auteur qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du détenteur des droits d'auteur.Ed Newton-Rex, a déclaré que les personnes qui vivent de leur travail créatif sont « très inquiètes » de la situation :« Les entreprises d'IA générative ont besoin de trois ressources clés pour construire des modèles d'IA : les personnes, le calcul et les données. Elles dépensent des sommes considérables pour les deux premières - parfois un million de dollars par ingénieur, et jusqu'à un milliard de dollars par modèle. Mais elles s'attendent à ce que le troisième - les données d'entraînement - soit gratuit », a-t-il déclaré.Newton-Rex a ajouté : « Lorsque les entreprises d'IA appellent cela des “données d'entraînement”, elles les déshumanisent. Ce dont nous parlons, c'est du travail des gens, de leur écriture, de leur art, de leur musique ».Aux États-Unis, John Grisham, Jodi Picoult et George RR Martin font partie d'un groupe d'auteurs qui poursuivent le développeur de ChatGPT, OpenAI, pour violation présumée des droits d'auteur, tandis que des artistes poursuivent également des entreprises technologiques à l'origine de générateurs d'images et que de grandes maisons de disques, dont Sony Music, Universal Music Group et Warner Music Group, poursuivent des créateurs de musique par IA, Suno et Udio Au Royaume-Uni, le gouvernement va bientôt lancer une consultation sur la manière de réglementer la technologie de l'IA : le Financial Times a rapporté ce mois-ci que les ministres mèneraient des consultations sur un projet qui permettrait aux entreprises d'IA de récupérer le contenu des artistes et des titulaires de droit, à moins qu'ils ne choisissent explicitement de s'y soustraire.Newton-Rex a averti qu'une proposition d'opt-out pour le scraping de contenu serait très préjudiciable. Newton-Rex a déclaré que l'option de retrait était défectueuse, car la plupart des gens ne sont pas au courant de l'existence de tels systèmes :Les géants de la technologie Google et Microsoft demandent au gouvernement britannique d'assouplir les lois sur le droit d'auteur pour les entreprises d'intelligence artificielle et d'introduire une exception pour l'extraction de texte et de données d'œuvres protégées par le droit d'auteur, y compris la musique, à des fins commerciales. Un tel principe avait été évoqué par le précédent gouvernement conservateur en 2022, mais avait été abandonné un an plus tard à la suite de vives critiques de la part des musiciens et des créateurs.« Le droit d'auteur sert à sauvegarder la valeur de la créativité humaine, tout en créant de la valeur dans les industries musicales et créatives au sens large », a déclaré Sophie Jones, responsable de la stratégie de l'organisme britannique BPI, l'une des organisations soutenant Newton-Rex, dans un communiqué. « Si le Royaume-Uni veut rester une puissance créative mondiale dans un monde de plus en plus compétitif, le gouvernement doit veiller à ce que cette loi soit respectée et appliquée », a-t-elle poursuivi.Ce point de vue a été repris par l'Association of Independent Music (AIM), qui a également signé la déclaration.« Pour que l'IA profite à la créativité, nous exhortons les décideurs politiques à ne pas perdre de vue la nécessité d'une protection solide des droits d'auteur », a déclaré Gee Davy, PDG par intérim de l'AIM, dans un communiqué publié mardi 22 octobre. Elle a ajouté qu'il était « vital » que les décideurs politiques protègent les artistes et les détenteurs de droits « pour assurer un avenir sain à ceux qui créent, investissent et diffusent de la musique dans tous les genres et dans toutes les communautés, régions et nations du Royaume-Uni ».La déclaration de mardi n'est que la dernière salve dans la bataille entre les entreprises d'IA générative et les détenteurs de droits. En mai, Sony Music a publié une déclaration avertissant plus de 700 entreprises d'IA de ne pas fouiller dans les données protégées par le droit d'auteur de l'entreprise, tandis que Warner Music a publié une déclaration similaire en juillet. Le même mois, un groupe bipartisan de sénateurs a présenté au Sénat américain un projet de loi intitulé No FAKES Act , qui vise à protéger les créateurs contre les « deepfakes » de l'IA.Selon Newton-Rex, le nombre de signataires de la déclaration et l'étendue des talents créatifs qu'ils représentent montrent clairement qu'un système de non-participation serait considéré comme « totalement injuste » par les créateurs.La déclaration est également signée par des organisations et des entreprises de l'industrie créative, dont l'American Federation of Musicians, le syndicat américain des acteurs SAG-AFTRA, le European Writers' Council et Universal Music Group.Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que des réunions avaient été organisées avec des entreprises d'intelligence artificielle et des industries créatives au sujet des droits d'auteur, ajoutant qu'il s'agissait d'un domaine qui « nécessite un engagement réfléchi et, dans ce cadre, nous sommes déterminés à entendre un large éventail de points de vue afin d'éclairer notre approche ».Les artistes ne cherchent pas à freiner le progrès technologique, mais à garantir que leur travail soit respecté et protégé. La situation actuelle, où des œuvres sont utilisées sans consentement, menace non seulement les droits des artistes, mais aussi l'intégrité de l'art lui-même.Certains experts soutiennent que les entreprises d'IA bénéficient injustement du travail des créateurs sans offrir de contrepartie adéquate. Cela pourrait créer un précédent dangereux où la valeur du travail créatif est minimisée, conduisant à une érosion des droits d'auteur et à une dévaluation générale des œuvres artistiques.En revanche, les défenseurs de l'IA avancent que l'utilisation des œuvres pour entraîner des algorithmes peut mener à de nouvelles formes d'expression et à des innovations technologiques bénéfiques pour la société. Cependant, cette perspective ne doit pas occulter la nécessité de respecter les droits des créateurs originaux.Sources : lettre ouverte et signataires Partagez-vous le point de vue d'Ed Newton-Rex lorsqu'il estime que « Les entreprises IA ont besoin de trois ressources : les personnes, le calcul et les données. Elles dépensent des sommes considérables pour les premières et s'attendent à ce que la troisième soit gratuite » ? Dans quelle mesure ?Comment pensez-vous que les entreprises d'IA devraient obtenir l'autorisation d'utiliser des œuvres créatives protégées par des droits d'auteur ?Croyez-vous que les artistes devraient être indemnisés pour l'utilisation de leurs œuvres par les technologies d'IA ? Si oui, comment cette compensation devrait-elle être déterminée ?Selon vous, quelles mesures législatives devraient être mises en place pour protéger les droits des créateurs dans l'ère numérique ?