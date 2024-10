Aujourd'hui, nous annonçons une version améliorée de Claude 3.5 Sonnet et un nouveau modèle, Claude 3.5 Haiku. La version améliorée de Claude 3.5 Sonnet apporte des améliorations générales par rapport à son prédécesseur, avec des gains particulièrement significatifs en matière de codage - un domaine dans lequel il était déjà en tête. Claude 3.5 Haiku égale les performances de Claude 3 Opus, notre plus grand modèle précédent, sur de nombreuses évaluations pour le même coût et une vitesse similaire à la génération précédente de Haiku.Nous introduisons également une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire dans la version bêta publique : l'utilisation de l'ordinateur. Disponible dès aujourd'hui sur l'API, les développeurs peuvent demander à Claude d'utiliser les ordinateurs comme le font les gens, en regardant un écran, en déplaçant un curseur, en cliquant sur des boutons et en tapant du texte. Claude 3.5 Sonnet est le premier modèle d'IA d'avant-garde à proposer l'utilisation d'un ordinateur en version bêta publique. À ce stade, il s'agit encore d'une méthode expérimentale, parfois lourde et sujette aux erreurs. Nous publions l'utilisation de l'ordinateur de manière anticipée afin de recueillir les commentaires des développeurs, et nous nous attendons à ce que cette fonctionnalité s'améliore rapidement au fil du temps.Asana, Canva, Cognition, DoorDash, Replit et The Browser Company ont déjà commencé à explorer ces possibilités, en effectuant des tâches qui nécessitent des dizaines, voire des centaines d'étapes. Par exemple, Replit utilise les capacités de Claude 3.5 Sonnet en matière d'utilisation de l'ordinateur et de navigation dans l'interface utilisateur pour développer une fonctionnalité clé qui évalue les applications au fur et à mesure de leur création pour leur produit Replit Agent.La version améliorée de Claude 3.5 Sonnet est maintenant disponible pour tous les utilisateurs. A partir d'aujourd'hui, les développeurs peuvent construire avec la version bêta de l'utilisation de l'ordinateur sur l'API Anthropic, Amazon Bedrock, et Google Cloud's Vertex AI. La nouvelle version Claude 3.5 Haiku sera disponible dans le courant du mois.